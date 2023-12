Ein historischer Deal für die Premier League: Die englische Topliga setzt einen neuen Maßstab in der europäischen Fußballlandschaft. Mit einem TV-Vertrag, der nahe der Zwei-Milliarden-Euro-Marke liegt, festigt die Premier League ihre Position als eine der finanziell stärksten Ligen weltweit. Ab 2025 fließen für vier Jahre Gesamteinnahmen von rund 7,8 Milliarden Euro, oder 19,5 Milliarden Euro pro Saison, in die Kassen der Klubs. Ein Vergleich mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) zeigt, dass die Premier League damit finanziell in einer eigenen Liga spielt, denn die deutsche DFL bekommt lediglich 1,16 Mrd. EUR.

TV-Deal revolutioniert die Einnahmenstruktur

Der neue TV-Vertrag der Premier League, der bis 2025 läuft, markiert einen historischen Wendepunkt in der Vermarktung des europäischen Profifußballs. Mit einem geschätzten Wert von fast zwei Milliarden Euro pro Saison, repräsentiert dieser Vertrag eine massive finanzielle Steigerung. Zum Vergleich: Die DFL in Deutschland erzielte mit ihrem aktuellen Vertrag jährliche Einnahmen von 1,1 Milliarden Euro.

Auswirkungen auf die Liga und den internationalen Fußball

Die Premier League hat ihren Vertragszeitraum von drei auf vier Jahre ausgedehnt, wodurch die Einnahmen weiter steigen. Dieser Schritt dürfte die Dominanz der Liga in Europa weiter stärken. Ab 2025 werden von den 380 Ligaspielen mindestens 267 live im Pay-TV übertragen, mit Sky Sports und TNT Sports als Hauptakteuren. Dieser Anstieg der Liveübertragungen unterstreicht die wachsende Bedeutung des Fernsehmarktes im Fußball.

Die Rolle der BBC und die Zukunft der Fußballübertragungen

Während Sky Sports und TNT Sports den Großteil der Live-Spiele übernehmen, sichert sich die BBC erneut die Rechte für Zusammenfassungen aller 380 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Die vollständige Übertragung aller Spiele des letzten Spieltages ist eine Premiere für die Liga, was die Attraktivität der Premier League für Fußballfans weiter erhöht.