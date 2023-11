EM Quali Ergebnisse heute: Serbien erstmals qualifiziert, Portugal ungeschlagen

In einem spannenden Qualifikationsspiel der Fußball-Europameisterschaft sicherte sich heute die serbische Nationalmannschaft erstmals direkt ein EM-Ticket. Gleichzeitig demonstrierte Portugal seine Stärke mit einer beeindruckenden Maximalpunktzahl. Belgien gewinnt 5:0 mit einem Viererpack von Romelu Lukaku. Die EM Quali Gruppen A, F,G und J sind nun komplett.

Serbiens Weg zur EM: Ein historischer Moment

Die serbische Nationalmannschaft hat in einem dramatischen Spiel gegen Bulgarien mit einem 2:2 Unentschieden ihre erste direkte Qualifikation für eine Europameisterschaft gesichert. Trainer Dragan Stojkovic führte das Team hinter Ungarn auf den zweiten Platz in Gruppe G. Während Serbien feierte, musste Montenegro trotz einer frühen Führung gegen Ungarn eine Niederlage hinnehmen und schied aus. “Es ist ein großer Tag für den serbischen Fußball. Endlich ist Serbien bei der Europameisterschaft”, sagte Stojkovic, der als Spieler mit Jugoslawien an den Endrunden 1984 und 2000 teilgenommen hatte.

Portugals beeindruckende Dominanz in der Qualifikation

Portugal, der ehemalige Europameister 2016, zeigte seine Überlegenheit in der Gruppe J durch eine beeindruckende Serie von Siegen. Mit einem 2:0 Erfolg über Island erreichte das Team um Cristiano Ronaldo die Maximalpunktzahl von 30 Punkten aus zehn Spielen. Die Slowakei qualifizierte sich ebenfalls, trotz eines hart umkämpften Spiels gegen Bosnien-Herzegowina.

Alle EM Quali Ergebnisse heute

Weitere Höhepunkte der Qualifikationsspiele

Belgien sicherte sich dank eines Viererpacks von Romelu Lukaku (17./26./30./37.). den ersten Platz in ihrer Gruppe, während Spanien seine Tabellenführung in Gruppe A mit einem Sieg gegen Georgien behauptete. Der junge Star Gavi von Barcelona erlitt jedoch eine schwere Knieverletzung, was Sorgen für das spanische Team aufwirft.

Wichtige Fragen zum heutigen EM Quali Spieltag

Warum ist die Qualifikation Serbiens für die EM so bedeutend?

Die Qualifikation Serbiens für die EM ist historisch, da es das erste Mal ist, dass sie sich direkt für das Turnier qualifizieren. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des serbischen Fußballs und spiegelt die harte Arbeit und Entschlossenheit des Teams wider.

Wie hat Portugal es geschafft, die Qualifikationsgruppe mit Maximalpunkten zu beenden?

Portugals beeindruckende Leistung basierte auf einer starken Teamzusammenstellung, taktischer Disziplin und der Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu punkten. Die Kombination aus erfahrenen Spielern wie Cristiano Ronaldo und aufstrebenden Talenten machte das Team besonders gefährlich. 10 Siege und 30 Punkte untermalen die Leistung.

Welche Bedeutung hat Lukakus Leistung für die belgische Nationalmannschaft?

Romelu Lukakus herausragende Leistung mit vier Toren in einem Spiel unterstreicht seine Bedeutung als Schlüsselfigur in der belgischen Nationalmannschaft. Seine Tore trugen wesentlich dazu bei, Belgien an die Spitze ihrer Qualifikationsgruppe zu bringen und demonstrieren seine Fähigkeiten als einer der führenden Stürmer Europas.