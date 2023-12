Bundesliga Vorschau: Leverkusen gegen Dortmund: Topduell am Sonntag

Bayer Leverkusen, der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter, sieht dem bevorstehenden Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund optimistisch entgegen. Mit einem beeindruckenden 2:0-Sieg über BK Häcken in der Europa League und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale im Rücken, äußerte sich Nationalspieler Jonas Hofmann zuversichtlich über die Chancen gegen Dortmund. Leverkusen, mit einem Vorsprung von zehn Punkten vor dem BVB, könnte mit einem weiteren Sieg die Titelhoffnungen der Dortmunder frühzeitig schmälern. Patrik Schick, der nach seiner Verletzung zurückkehrte und in Schweden traf, könnte eine Schlüsselrolle im Spiel gegen Dortmund spielen.

Leverkusen auf Erfolgskurs

Bayer Leverkusen, der momentane Spitzenreiter der Bundesliga, tritt mit viel Selbstvertrauen und einer beeindruckenden Siegesserie an. Der jüngste Triumph, ein 2:0 gegen BK Häcken, hat das Team frühzeitig ins Achtelfinale der Europa League geführt. Mit einem beachtlichen Vorsprung von zehn Punkten in der Bundesliga steht das Team vor einer bedeutenden Herausforderung gegen Borussia Dortmund.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 01.12. 20:30 Darmstadt 98 1. FC Köln -:- 02.12. 15:30 Bayern München Union Berlin -:- 02.12. 15:30 RB Leipzig 1. FC Heidenheim -:- 02.12. 15:30 Bor. M'gladbach TSG Hoffenheim -:- 02.12. 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg -:- 02.12. 18:30 VfB Stuttgart Werder Bremen -:- 03.12. 15:30 FSV Mainz 05 SC Freiburg -:- 03.12. 17:30 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund -:- 03.12. 19:30 FC Augsburg Eintracht Frankfurt -:-

Hofmann und Schick im Fokus

Jonas Hofmann, mit sichtbarer Zuversicht, blickt dem Spiel gegen den BVB entgegen. „Es wird ein hervorragendes Spiel, wir freuen uns alle drauf“, so Hofmann. Er hebt die Bedeutung des Spiels für die Meisterschaft hervor. Patrik Schick, der nach einer Verletzungspause zurückkehrte und in Schweden das entscheidende Tor schoss, könnte gegen Dortmund eine Schlüsselrolle spielen.

Leverkusens Strategie gegen Dortmund

Leverkusen muss seine Strategie gegen eine starke Dortmunder Mannschaft, die in der Champions League beeindruckte, anpassen. Hofmann betont die Notwendigkeit, alles in das Spiel zu werfen. Dieses Spiel könnte wegweisend für die Bundesliga-Meisterschaft sein, besonders nach den Spielen gegen RB Leipzig und Bayern München, in denen Leverkusen Punkte ließ.

Wie sieht Hofmann die Chancen gegen Dortmund?

„Hofmann zeigt sich zuversichtlich für das Spiel gegen Dortmund. Er betont die Wichtigkeit, alles in das Spiel einzubringen, und hofft auf einen klaren Sieg für Leverkusen.“

Kann Schick nach seiner Verletzung gegen Dortmund beeindrucken?

„Nach seinem erfolgreichen Comeback und dem Tor gegen BK Häcken könnte Patrik Schick auch gegen Dortmund eine wichtige Rolle spielen. Seine Rückkehr könnte entscheidend für Leverkusens Offensivspiel sein.“

Was bedeutet das Spiel für Leverkusens Meisterschaftshoffnungen?

„Ein Sieg gegen Dortmund wäre für Leverkusen ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft. Angesichts ihres Vorsprungs in der Bundesliga könnte dieses Spiel die Titelträume von Dortmund frühzeitig dämpfen.“