Fußball heute am 30.6. ** Heute Abend keine Spiele bei der EM 2021 ** Die spielfreien EM-Tage *** EM Viertelfinale Vorschau

Seit vorgestern haben wir Gewissheit: Deutschland ist raus, der Bundestrainer Jogi Löw ist in Rente, ab heute, 1.7. übernimmt Hansi Flick das Kommando in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nichtsdestotrotz geht die Fußball UEFA EURO 2020 weiter, gestern und heute ist spielfrei und die verbleibenden Teams im EM-Viertelfinale dürfen verschnaufen und regenerieren. Die beiden nächsten Em-Spiele im Em Viertelfinale am Freitag finden in St.Petersburg und München statt. Wir sagen dir alles über Fußball heute und morgen.

Heute keine EM Spiele – spielfrei!

Ebenso werden sich die Fußballfans erholen können, denn da lagen schon einige Nerven blank. Doch die Fußballfans können sich noch auf den heutigen spielfreien Tag freuen: Am heutigen Donnerstag finden keine EM-Spiele statt. Am Freitagabend um 18 Uhr wird dann der erste Viertelfinalist gesucht.

Die letzte DFB Pressekonferenz von Jogi Löw

Die letzte DFB Pressekonferenz heute ab 12:15 Uhr

Wer spielt heute bei der EM 2021?

Heute am Donnerstag (und auch morgen) gibt es keine Spiele, denn nach Abschluss des EM-Achtelfinales müssen die meisten Teams zum neuen Austragungsort reisen und regenerieren. Die wenigsten Teams haben ein Heimspiel, auch England darf sich nicht auf ein weiteres Heimspiel freuen, sondern muss erstmals auswärts in Rom antreten.

Der Ausblick auf das EM Viertelfinale

Am Freitag startet das EM-Viertelfinale mit 2 Partien. Genau so geht es dann weiter am Samstag um 18 Uhr und 21 Uhr: Jeden Tag gibt es 2 Spiele.

Schweiz – Spanien in St.-Petersburg , Fr. 2.7. – 18 Uhr

Die Schweiz trifft nach dem großartigen Kampf und dem Elfmeterschießen gegen Weltmeister Frankreich nun auf den Weltmeister von 2010 Spanien. Und die Schweizer sind lange keine Underdogs mehr, holten ein 1:3 auf zum 3:3 und gewannen dann das Elfmeterschießen. Ganz anders ging es Spanien: Man führte 3:1 gegen Kroatien und musste dann noch das 3:3 kassieren, erst in der Verlängerung zeigte man klasse und kam durchs 5:3 weiter.Um 18 Uhr kommt es also zur Begegnung zwischen der Schweiz und Spanien.

Belgien – Italien in München, Fr., 2.7. – 21 Uhr

Belgien trotzt dem Titelverteidiger von 2016 Portugal im EM-Achtelfinale ein 1:0 ab. Portugal spielte besser, traf aber nicht. Nun haben also die ewigen Favoriten Belgien die Chancen auf den Einzug ins EM-Halbfinale. Doch es wartet Italien, die ein tolles Spiel im Achtelfinale gegen Österreich machten und arge Probleme hatten. Freuen wir uns auf ein weiteres tolles Spiel.

Wann spielt Deutschland wieder?

Deutschland musste gestern ein 0:2 gegen England hinnehmen und fährt nun nach Hause, ist schon in Herzogenaurach angekommen. Jogi Löw wird seine letzte DFB Pressekonferenz abhalten. Am 1.Juli übernimmt Hansi Flick, der Nachfolger von Jogi Löw. Am 2.September geht es in der WM 2022 Qualifikation mit dem 1.Spiel des neuen Bundestrainers. In der WM 2022 Qualifkationsgruppe geht es gegen Armenien, Nordmazedonien, Rumänien, Island und Liechtenstein.

Das Viertelfinale der EM 2021

Das Em 2021 Viertelfinale findet vom Samstag, 26.6. bis zum Dienstag 29.6. statt. Vier EM-Spiele, 8 Teams, 4 Gewinner erreichen das EM-Halbfinale.

Das ist der Spielplan der EM 2021

Alle spielfreien Tage bei der EM 2021

Es gibt nur wenige Tage bis zum 11.7., dem Tag des EM-Finales, wo kein Fußball auf der europäischen Bühne gespielt wird.



Spielfreier Tag Nächste Runde Donnerstag, 24.06. vor EM-Achtelfinale Freitag, 24.06. vor EM-Achtelfinale Mittwoch, 30.6. vor EM-Viertelfinale Donnerstag, 1.7. vor EM-Viertelfinale Sonntag, 4.7. vor EM-Halbfinale Montag, 5.7. vor EM-Halbfinale Donnerstag, 9.7. vor EM-Finale Freitag, 9.7. vor EM-Finale Samstag, 10.7. vor EM-Finale