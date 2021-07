Fußball heute am 1.7. *** heute Abend keine Spiele bei der EM 2021 *** Em Viertelfinale Vorschau

Seit vorgestern haben wir Gewissheit: Deutschland ist raus, der Bundestrainer Jogi Löw ist in Rente, ab heute, 1.7. übernimmt Hansi Flick das Kommando in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nichtsdestotrotz geht die Fußball UEFA EURO 2020 weiter, heute (und gestern) ist spielfrei und die verbleibenden Teams im EM-Viertelfinale dürfen verschnaufen und regenerieren. Die beiden nächsten Em-Spiele im Em Viertelfinale am morgigen Freitag finden in St.Petersburg und München statt. Wir sagen dir alles über Fußball heute.

Heute keine EM Spiele – spielfrei!

Ebenso werden sich die Fußballfans erholen können, denn da lagen schon einige Nerven blank. Doch die Fußballfans können sich noch auf den heutigen spielfreien Tag freuen: Am heutigen Freitag finden keine EM-Spiele statt. Am Samstagabend um 18 Uhr wird dann der erste Viertelfinalist gesucht.

Wer spielt heute bei der EM 2021?

Heute am Freitag gibt es keine SEM-piele, denn nach Abschluss des EM-Achtelfinales müssen die meisten Teams zum neuen Austragungsort reisen und regenerieren. Die wenigsten Teams haben ein Heimspiel, auch England darf sich nicht auf ein weiteres Heimspiel freuen, sondern muss erstmals auswärts in Rom antreten. Die Spielorte im Em-Viertelfinale sind St.Petersburg, München. Baku und Rom.

Der Ausblick auf das EM Viertelfinale

Am morgigen Freitag startet das EM-Viertelfinale mit 2 Partien. Genau so geht es dann weiter am Samstag um 18 Uhr und 21 Uhr: Jeden Tag gibt es 2 Spiele.

Schweiz – Spanien in St.-Petersburg , Fr. 2.7. – 18 Uhr

Das erste von vier Spielen um den Einzug ins EM-Halbfinale findet im russischen Sankt Petersburg statt, wo sich die Schweiz und Spanien duellieren werden. Die Schweiz brachte den amtierenden Weltmeister Frankreich zu Fall und träumt nun von mehr. Spanien hat ebenso ein bewegendes Achtelfinale hinter sich, als man schon 3:1 führte, Kroatien dann aufholte und es in die Verlängerung ging. Dort schlugen dann Morata und Oyarzabal in der 100. Und 103. Minute zu und schickten die Kroaten in den diesjährigen Fußballhimmel.

Belgien – Italien in München, Fr., 2.7. – 21 Uhr

Das zweite EM Viertelfinale wird in München ausgetragen – ohne deutsche Beteiligung! Ein moderner Fußballklassiker zwischen Belgien und Italien! Die Belgier schossen den Titelverteidiger Portugal samt EM-Rekordtorschütze CR7 nach Hause, obwohl sie nicht wirklich ein Offensivfeuerwerk abbrannten. Acht Tore schossen die Belgier, in der Torschützenliste steht Romelu Lukaka mit drei Treffern weit oben, doch Ronaldo steht bei fünf. Italien schoß in den vier Spielen ein Tor mehr, Top-Torschützen sind hier Manuel Locatelli und Viro Immobilie mit jeweils zwei Treffern.

Wann spielt Deutschland wieder?

Deutschland musste ein 0:2 gegen England hinnehmen und musste nun nach Hause fahren, am 2.September geht es in der WM 2022 Qualifikation mit dem 1.Spiel des neuen Bundestrainers. In der WM 2022 Qualifkationsgruppe geht es gegen Armenien, Nordmazedonien, Rumänien, Island und Liechtenstein.

Das Viertelfinale der EM 2021

Das Em 2021 Viertelfinale findet vom Samstag, 26.6. bis zum Dienstag 29.6. statt. Vier EM-Spiele, 8 Teams, 4 Gewinner erreichen das EM-Halbfinale.

Das ist der Spielplan der EM 2021

Alle spielfreien Tage bei der EM 2021

Es gibt nur wenige Tage bis zum 11.7., dem Tag des EM-Finales, wo kein Fußball auf der europäischen Bühne gespielt wird.



Spielfreier Tag Nächste Runde Donnerstag, 24.06. vor EM-Achtelfinale Freitag, 24.06. vor EM-Achtelfinale Mittwoch, 30.6. vor EM-Viertelfinale Donnerstag, 1.7. vor EM-Viertelfinale Sonntag, 4.7. vor EM-Halbfinale Montag, 5.7. vor EM-Halbfinale Donnerstag, 9.7. vor EM-Finale Freitag, 9.7. vor EM-Finale Samstag, 10.7. vor EM-Finale