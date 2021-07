Fußball heute: Das EM Viertelfinale 2021 – Wer kommt weiter? Favoriten & Tipps

Seit vorgestern ist das EM-Achtelfinale Geschichte. Deutschland scheidet aus, ebenfalls die Favoriten aus den Niederlanden, Portugal als Titelverteidiger und der Weltmeister von 2018 Frankreich. Weiter geht es mit dem EM Viertelfinale, dem Kampf um den Einzug ins EM-Halbfinale. Wir sagen dir das wichtigste zum Em-Viertelfinale ab kommenden Freitag, 02.07. .



Das EM Viertelfinale – Die Übersicht

Vier Spiele, zwei Tage, jeden Abend ab Freitag um 18 Uhr und 21 Uhr – mehr muss man als Fußballfan nicht wissen. Alles weitere siehe unten!

Das Em Viertelfinale im Fernsehen – ARD und ZDF zeigt alle Viertelfinalspiele

Das EM Achtelfinale findet vom Samstag, 26. Juni, bis zum Dienstag, 29. Juni 2021 statt. Um 18.00 und 21.00 Uhr zeigt die ARD fünf Spiele, das ZDF die restlichen drei Spiele. Magenta TV zeigt zum Glück keine exklusiven Spiele.

Datum Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Spielort 02.07.2021 18:00 🇨🇭 SUI -:- 🇪🇸 ESP 🇷🇺 St. Petersburg 02.07.2021 21:00 🇧🇪 Belgien -:- 🇮🇹 Italien 🇩🇪 München 03.07.2021 18:00 🇺🇦 Ukr -:- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 🇮🇹 Rom 03.07.2021 21:00 🇨🇿 Tschechische Republik -:- 🇩🇰Dänemark 🇦🇿 Baku

Alle EM Viertelfinalspiele in der Übersicht

Schweiz – Spanien in St.Petersburg , Fr. 2.7. – 18 Uhr, ZDF

Das erste von vier Spielen um den Einzug ins EM-Halbfinale findet im russischen Sankt Petersburg statt, wo sich die Schweiz und Spanien duellieren werden. Die Schweiz brachte den amtierenden Weltmeister Frankreich zu Fall und träumt nun von mehr. Spanien hat ebenso ein bewegendes Achtelfinale hinter sich, als man schon 3:1 führte, Kroatien dann aufholte und es in die Verlängerung ging. Dort schlugen dann Morata und Oyarzabal in der 100. Und 103. Minute zu und schickten die Kroaten in den diesjährigen Fußballhimmel.

Das Spiel wird eine Überraschungskiste, beide Teams mussten über 120 Minuten gehen, die Schweizer haben schon einmal das Elfmeterschießen geübt. Dabei schossen die Spanier in ihren vier EM-spielen bisher 2,75 Tore im Durschschnitt – 11 mal traf man. Die Schweiz dagegen ist gut im Luftkampf, drei Tore fielen per Kopfball.

Unser Tipp: Die Schweiz kommt weiter

Belgien – Italien in München, Fr. 2.7. – 21 Uhr, ZDF

Das zweite EM Viertelfinale wird in München ausgetragen – ohne deutsche Beteiligung! Ein moderner Fußballklassiker zwischen Belgien und Italien! Die Belgier schossen den Titelverteidiger Portugal samt EM-Rekordtorschütze CR7 nach Hause, obwohl sie nicht wirklich ein Offensivfeuerwerk abbrannten. Acht Tore schossen die Belgier, in der Torschützenliste steht Romelu Lukaka mit drei Treffern weit oben, doch Ronaldo steht bei fünf. Italien schoß in den vier Spielen ein Tor mehr, Top-Torschützen sind hier Manuel Locatelli und Viro Immobilie mit jeweils zwei Treffern.

Unser Tipp: Italien gewinnt und steht im EM-Halbfinale

Tschechien – Dänemark in Baku, Sa. 3.7. – 18 Uhr, ARD

Tschechien hat sich unauffällig ins EM-Achtelfinale geschlichen durch den Sieg gegen die Niederlande. Dänemark wünscht man es, dass die Reise noch weiter geht. Die Sympathien sind groß seit dem Vorfall von Christian Eriksen. Schaffte es Dänemark nach 1992 wieder eine Europameisterschaft zu gewinnen? Dänemark traf neun Mal in den 4 Spielen, siegte zwei Mal und gehört somit neben Spanien (11 Tore) und Italien (9) zu den torgefährlichsten Mannschaften dieses Turniers.

Unser Tipp: Dänemark kommt weiter

Ukraine – England in Rom, Sa. 3.7. – 21 Uhr, ARD

Am zweiten Tag des EM-Viertelfinales geht es um 21 Uhr im Olympiastadion von Rom zwischen der Ukraine und England um den Einzug ins EM-Halbfinale. Der deutsche Gegner England tat das nötigste gegen Deutschland, aber auch nicht mehr. Bisher traf man nur vier Mal in vier Spielen ins gegnerische Tor, Raheem Sterling traf davon drei Mal, gegen Deutschland immerhin traf Harry Kane endlich wieder.

Die Ukraine kämpfte wacker gegen Schweden und brauchte eine Verlängerung und ein spätes 2:1 gegen die Schweden. Der Held des Abends war Artem Dovbyk (24), der in der 106.Minute eingewechselt wird und in der Nachspielzeit der 2.Verlängerung die Schweden zum 2:1 Siegtreffer trifft.

Unser Tipp: England kommt weiter

Das Em Halbfinale

Das Halbfinale findet dann am 6. und 7.Juli in London statt, jeweils ein Spiel pro Tag um 21 Uhr! Die vier besten Nationen aus Europa kämpfen um den Einzug ins EM-Finale, welches dann am 11.Juli stattfinden wird.