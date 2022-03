Fußball heute am 25.3.: Testspiele & WM Playoffs in Afrika * U21 Deutschland gegen Lettland

Heute am Freitag, den 25. März 2022, gibt es mehrere Fußball-Länderspiele. Einige Testspiele gibt es in Europa – unter anderem mit der Nationalmannschaft von Frankreich. Außerdem startet die K.O.-Runde der WM-Qualifikation in Afrika. Zudem gibt es EM-Qualifikation bei der U21 mit deutscher Beteiligung. Das Spiel Deutschland gegen Lettland kommt um 18:15 Uhr auf Pro7 MAXX. Die WM-Quali Afrika kommt bei Sportdigital. Und die Testspiele werden bei DAZN übertragen.

Fußball heute am 25.03. – Wer spielt heute?

Heute gibt es diverse Fußball-Spiele der A-Nationalmannschaften. In Europa gibt es Testspiele nach den Playoff-Pflichtspielen gestern. Frankreich ist als einziger WM 2022-Teilnehmer heute aktiv. Das Spiel gegen die Elfenbeinküste startet um 21:15 Uhr. Weiterhin gibt es fünf Partien der WM-Quali in Afrika. Unter anderem kommt es zur Neuauflage des Afrikacup-Finals Ägypten gegen Senegal. Zusätzlich gibt es Pflichtspiele in der U21, wo Deutschland auf Lettland trifft.

Fußball-Länderspiele: Tests in Europa

Heute ist der erste Tag des Testspiel-Wochenendes für die Nationalmannschaften Europas. Als einziger WM-Teilnehmer ist Frankreich heute aktiv. Die Équipe spielt um 21:15 Uhr gegen die Elfenbeinküste in Marseille. Außerdem gibt es die Spiele Norwegen gegen Slowakei, Rumänien gegen Griechenland und Bosnien-Herzegowina gegen Georgien.

Wo werden heute die Fußball-Testspiele übertragen?

Die meisten Fußball-Testspiele laufen heute auf DAZN. Es gibt verschiedene Anstoßzeiten: unter anderem 18 Uhr, 19:15 Uhr und 21:15. Hier ein kurzer Überblick:

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 25.03.2022 20:45 🇦🇩 Andorra -:- 🇰🇳 St. Kitts & Nevis 25.03.2022 14:00 🇱🇻 Lettland -:- 🇰🇼 Kuwait 25.03.2022 17:00 🇱🇮 Liechtenstein -:- 🇨🇻 Kapverdische Inseln 25.03.2022 19:00 🇳🇴 Norwegen -:- 🇸🇰 Slowakei 25.03.2022 19:00 🇲🇹 Malta -:- 🇦🇿 Aserbaidschan 25.03.2022 19:15 🇷🇴 Rumänien -:- 🇬🇷 Griechenland 25.03.2022 20:15 🇱🇺 Luxemburg -:- 🍀 Nordirland 25.03.2022 20:45 🇸🇲 San Marino -:- 🇱🇹 Litauen 25.03.2022 20:45 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina -:- 🇬🇪 Litauen 25.03.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇨🇮 Elfenbeinküste

WM 2022 Qualifikation in Afrika in der K.O.-Runde

In Afrika gibt es heute die Hinspiele der dritten Runde der WM 2022 Qualifikation. Insgesamt gibt es 5 Duelle und nur die Sieger fahren zur WM. Die Rückspiele finden am 29. März 2022 statt. Dabei kommt es auch zur Neuauflage des Afrikacup-Finals Ägypten gegen Senegal. Außerdem sind Teams wie Kamerun, Ghana und Tunesien mit dabei.

Wo wird heute die Afrika WM 2022 Quali übertragen?

Die Länderspiele der Afrika WM 2022 Quali werden auf Sportdigital gezeigt. Die Spiele werden um 16 Uhr, 18 Uhr und 20:30 Uhr angepfiffen.

Zunächst spielt DR Kongo gegen Marokko. Danach kommen die Spiele Kamerun gegen Algerien und Mali gegen Tunesien – hierzu gibt es auch die Sportdigital Konferenz. Zuletzt kommen noch Ägypten gegen Senegal und Ghana gegen Nigeria. Diese Spiele gibts bei Sportdigital im Einzelstream oder in der Konferenz – die beginnt bereits um 17:55 Uhr. Die Übertragung beginnt jeweils eine viertel Stunde vor dem Anpfiff:

Datum Team 1 Ergebnis Team 2 25.03.22 🇪🇬 Ägypten -:- 🇸🇳 Senegal 25.03.22 🇨🇲 Kamerun -:- 🇩🇿 Algerien 25.03.22 🇬🇭 Ghana -:- 🇳🇬 Nigeria 25.03.22 🇨🇩 Rep. Kongo -:- 🇲🇦 Marokko 25.03.22 🇲🇱 Mali -:- 🇹🇳 Tunesien

DR Kongo gegen Marokko (16:00 Uhr) – Kommentator: Collin Nagel

Mali gegen Tunesien (18:00 Uhr) – Kommentator: Marcus Radefeld

Kamerun gegen Algerien (18:00 Uhr) – Kommentator: Arne Malsch

Ägypten gegen Senegal (20:30 Uhr) – Kommentator: Karsten Linke

Ghana gegen Nigeria (20:30 Uhr) – Kommentator: Christian Blunck

EM Qualifikation in der U21

In der U21 EM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft an diesem Wochenende um die Tabellenführung. Derzeit liegt das Team mit einem Spiel weniger hinter Israel. Allerdings hat Israel heute Spielfrei, sodass Deutschland mit einem Sieg gegen Lettland vorbeiziehen könnte.

Die U21 befindet sich nach dem Trainerwechsel im Umbruch. Der neue Trainer di Salvo hatte einen guten Einstand mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Allerdings hat er auch einige neue Spieler in die U21 berufen, die sich erst noch finden muss. Beim Länderspiel gegen Lettland muss Coach di Salvo zudem auf einige wichtige Spieler verzichten. Daher forderte di Salvo, dass die Führungsspieler vorangehen sollten. Damit nahm er folgende Spieler in die Pflicht: Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz), die Fürther Jamie Leweling und Maximilian Bauer, Nürnbergs Tom Krauß und Hamburger Josha Vagnoman.

Wo wird Deutschland U21 gegen Lettland U21 übertragen?

Die U21 Länderspiele der deutschen Nationalmmanschaft kommen auf Pro7 MAXX. Die Übertragung heute am 25. März 2022 beginnt um 18 Uhr. Das Spiel beginnt um 18:15 Uhr mit Kommentator Matthias Stach. Moderator ist Christian Düren. Experte ist Rene Adler. Für die Interviews ist Max Zielke zuständig.