Die nächsten Fußball Länderspiele 2022 *** Deutschland Spielplan *** Alle Testspiele & WM-Playoffs

Ende März steht die nächste Länderspielpause an. Während der größte Teil der Fußballwelt um die WM-Qualifikation spielen wird, spielt Deutschland in zwei Testspielen am 26.03. gegen Israel sowie am 29.03. gegen die Niederlande. In Europa finden WM-Playoff-Spiele um die weiteren drei Starterplätze zur Endrunde der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Teams, die dort nicht involviert sind, spielen in Freundschafts- bzw. Testspielen um die WM-Form. Wir sagen dir das Wichtigste zu den Terminen im März 2022. Hier alles zum Fußball live schauen dieser Länderspiele.



Wann sind die nächsten Länderspiele von Deutschland?

Die ersten 2 deutschen Länderspiele werden am 26. Und 29. März angestoßen. Es geht damit in das WM-Jahr 2022! Hansi Flick spielt mit seiner Nationalelf zunächst gegen Israel und danach gegen die Niederlande. In der Qualifikation zur WM 2022 landete Israel mit fünf Siegen aus zehn Spielen auf dem dritten Gruppen-Rang und überraschte dabei unter anderem mit einem 5:2-Sieg gegen Österreich. Zumindest das 2.Spiel wird ein Gradmesser sein, bevor man im Juni in die UEFA Nations League 2022 eintauchen wird, dann warten Italien und England auf Deutschland.

Im ersten Länderspiel des WM-Jahres 2022 trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 26. März (ab 20.45 Uhr) in Sinsheim auf Israel. Tickets für die Partie in der Prezero-Arena sind ab jetzt erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro). Zusätzlich gibt es die sogenannte Kinderkarte. Für diese bezahlen Kinder bis einschließlich 14 Jahren 10 Euro pro Ticket in jeder Sitzplatzkategorie. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft. Für das Länderspiel in Sinsheim gilt aktuell die 3G-Regel.

Die Testspiele in Europa – das sind die Highlights

Vom 23. Bis zum 29.März gibt es einige interessante Testspiele der europäischen Nationalmannschaften, die nicht in den WM-Playoffs spielen werden. Interessant ist z.b. das Match von Frankreich gegen die Elfenbeinküste. Nachdem sich die Afrikaner nicht für die WM qualifizieren konnten, möchten sie dennoch den Noch-Weltmeister ein Bein stellen. Auch Irland gegen Belgien am 26.3. wird interessant, ebenso England gegen die Schweiz. Mit Niederlande gegen Dänemark sehen wir 2 WM-Teilnehmer, mit Spanien gegen Island ebenso zwei Hochkaräter, auch wenn die Isländer zuletzt etwas hinter ihren Erwartungen zurück blieb.

WM-Playoffs in Europa

Richtig spannend wird es in diesen Pflichtspielen, vor allem was Italien und Portugal betrifft – nur einer von beiden wird sich ein Tickt sichern können. Auch Chancen haben die Türkei und Österreich. Brisant sind die Konstellationen mit der Ukraine und Russland. Nachdem Russland disqualifiziert worden ist von der UEFA, scheint Polen kampflos ins Finale kommen, dann würde es gegen Schweden und die Tschechische Republik gehen. Fraglich ist, ob die Ukraine überhaupt auflaufen wird, dann könnte Schottland kampflos weiterkommen und gegen Wales oder Österreich spielen müssen. Am Ende fahren drei weitere Nationalmannschaften aus Österreich zur Endrunde der WM 2022.

WM Qualifikation in der Rest der Welt

In Afrika spielen fünf Teams am 24. Und 26.März um die fünf WM-Startplätze. In Südamerika stehen noch 3 Teams zur Qualifikation bei zwei verbliebenen Spieltagen und in Nordamerika haben Canada, die USA und Mexico die besten Chancen auf eine Wm-Teilnahme. In Asien stehen noch zwei Plätze offen. Spätestens am 29.März kennen wir 30 der 32 WM-Teilnahme.

Spielplan: Alle Test Länderspiele in Europa

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 23.03.2022 20:00 🇵🇭 Philippinen -:- 🇲🇾 Malaysia 23.03.2022 15:00 🇮🇳 Indien -:- 🇧🇭 Bahrain 23.03.2022 18:00 🇬🇮 Gibraltar -:- 🇬🇩 Grenada 24.03.2022 20:00 🇽🇰 Kosovo -:- 🇧🇫 Burkina Faso 24.03.2022 17:00 🇦🇲 Armenien -:- 🇲🇪 Montenegro 24.03.2022 19:30 🇭🇺 Ungarn -:- 🇷🇸 Serbien 25.03.2022 20:45 🇦🇩 Andorra -:- 🇰🇳 St. Kitts & Nevis 25.03.2022 14:00 🇱🇻 Lettland -:- 🇰🇼 Kuwait 25.03.2022 17:00 🇱🇮 Liechtenstein -:- 🇨🇻 Kapverdische Inseln 25.03.2022 19:00 🇳🇴 Norwegen -:- 🇸🇰 Slowakei 25.03.2022 19:00 🇲🇹 Malta -:- 🇦🇿 Aserbaidschan 25.03.2022 19:15 🇷🇴 Rumänien -:- 🇬🇷 Griechenland 25.03.2022 20:15 🇱🇺 Luxemburg -:- 🍀 Nordirland 25.03.2022 20:45 🇸🇲 San Marino -:- 🇱🇹 Litauen 25.03.2022 20:45 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina -:- 🇬🇪 Litauen 25.03.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇨🇮 Elfenbeinküste 26.03.2022 15:00 🇭🇷 Kroatien -:- 🇸🇮 Slowenien 26.03.2022 20:00 🇸🇬 Singapur -:- 🇲🇾 Malaysia 26.03.2022 20:00 🇧🇭 Bahrain -:- 🇧🇮 Burundi 26.03.2022 17:00 🇫🇮 Finnland -:- 🇮🇸 Island 26.03.2022 17:00 🇧🇾 Belarus -:- 🇮🇳 Indien 26.03.2022 18:00 🇬🇮 Gibraltar -:- 🇫🇴 Färöer 26.03.2022 18:00 🇮🇪 Irland -:- 🇧🇪 Belgien 26.03.2022 18:30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇨🇭 Schweiz 26.03.2022 19:00 🇪🇸 Spanien -:- 🇦🇱 Albanien 26.03.2022 19:00 🇶🇦 Katar -:- 🇧🇬 Bulgarien 26.03.2022 20:45 🇩🇪 Deutschland -:- 🇮🇱 Israel 26.03.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande -:- 🇩🇰 Dänemark 28.03.2022 17:00 🇦🇩 Andorra -:- 🇬🇩 Grenada 28.03.2022 19:00 🇦🇱 Albanien -:- 🇬🇪 Litauen 28.03.2022 20:00 🇲🇪 Montenegro -:- 🇬🇷 Griechenland 29.03.2022 18:30 🇶🇦 Katar -:- 🇸🇮 Slowenien 29.03.2022 18:00 🇫🇮 Finnland -:- 🇸🇰 Slowakei 29.03.2022 14:00 🇦🇿 Aserbaidschan -:- 🇱🇻 Lettland 29.03.2022 17:00 🇫🇴 Färöer -:- 🇱🇮 Liechtenstein 29.03.2022 17:00 🇧🇾 Belarus -:- 🇧🇭 Bahrain 29.03.2022 18:00 🇩🇰 Dänemark -:- 🇷🇸 Serbien 29.03.2022 18:00 🇨🇭 Schweiz -:- 🇽🇰 Kosovo 29.03.2022 18:00 🇫🇮 Finnland -:- 🇸🇰 Slowakei 29.03.2022 19:00 🇳🇴 Norwegen -:- 🇦🇲 Armenien 29.03.2022 19:00 🇲🇹 Malta -:- 🇰🇼 Kuwait 29.03.2022 19:45 🇮🇱 Israel -:- 🇷🇴 Rumänien 29.03.2022 20:00 🇭🇷 Kroatien -:- 🇧🇬 Bulgarien 29.03.2022 20:45 🇪🇸 Spanien -:- 🇮🇸 Island 29.03.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande -:- 🇩🇪 Deutschland 29.03.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇨🇮 Elfenbeinküste 29.03.2022 20:45 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina -:- 🇱🇺 Luxemburg 29.03.2022 20:45 🍀 Nordirland -:- 🇭🇺 Ungarn 29.03.2022 20:45 🇮🇪 Irland -:- 🇱🇹 Litauen 29.03.2022 20:45 🇧🇪 Belgien -:- 🇧🇫 Burkina Faso 29.03.2022 21:15 🇫🇷 Frankreich -:- 🇿🇦 Südafrika 29.03.2022 22:00 🇦🇱 Albanien -:- 🇬🇪 Litauen

Länderspiele im TV – wo läuft was?

Während auf jeden Fall unsere deutschen Spiele im Free-TV gezeigt werden, werden der Rest der Spiele nur im Pay-TV zu sehen sein.