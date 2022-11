Fußball Länderspiele heute – Testspiele vor der WM 2022 – Wer spielt heute?

Der Countdown zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar läuft längst. Die letzten Testspiele stehen nun also in den Startlöchern. Welche davon uns der Fußball heute und gestern bereit hält, klären wir in diesem Artikel. Allen voran ist das DFB Team natürlich im Einsatz. Denn das Länderspiel Oman – Deutschland heute ab 18 Uhr in Maskat ist der letzte Test für die Spieler um Hansi Flick, ehe es am 23. November 2022 in der Gruppe E gegen Japan ernst wird.

Mittlerweile hat sich der Bundestrainer auch detaillierter zur Aufstellung geäußert. Einige erste Personalien stehen also fest, wie Deutschland heute gegen den Oman auflaufen wird. So müssen in der Innenverteidigung Antonio Rüdiger von Real Madrid und in der Offensive Thomas Müller vom FC Bayern München weiterhin angeschlagen passen. Routinier Müller hat immer noch mit den Adduktoren zu kämpfen. Bei Rüdiger zwickt es in der Hüfte. Weswegen wohl Nico Schlotterbeck vom BVB an der Seite von Vereinskollege Niklas Süle verteidigen wird.

Fußball heute: Jede Menge Testspiele auf dem Programm

Dass der Fußball heute ebenfalls wieder rollt, ist keine große Überraschung. Schließlich rückt das WM 2022 Eröffnungsspiel am Sonntag (20. November) immer näher. Bereits um 11 Uhr nutzen die WM Teilnehmer Schweiz aus der Gruppe G und Ghana aus der Gruppe H die Gunst der Stunde zu einem Freundschaftsspiel. Beide Nationen könnten übrigens auch in einem späteren WM Achtelfinale wieder aufeinander treffen.

Ghanas Gruppengegner Portugal bestreitet am Abend ab 19.45 Uhr sein Vorbereitungsspiel gegen Nigeria, das die WM 2022 Endrunde knapp verpasst hat. Kamerun (gegen Panama), Serbien (gegen Bahrain) und Belgien (gegen Ägypten) sind die letzten drei WM Teilnehmer, die ihre Testspiele erst am Freitag (18.11.) und damit zwei Tage vor dem Start der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar absolvieren.

2:0 Ghana – Schweiz, Donnerstag, 11 Uhr

Ghana – Schweiz, Donnerstag, 11 Uhr 4:0 Portugal – Nigeria, Donnerstag, 19.45 Uhr

Portugal – Nigeria, Donnerstag, 19.45 Uhr 1:1 Kamerun – Panama, Freitag, 14 Uhr

Kamerun – Panama, Freitag, 14 Uhr Belgien – Ägypten, Freitag, 16 Uhr

Belgien – Ägypten, Freitag, 16 Uhr Serbien – Bahrain, Freitag, 16.30 Uhr

Fußball heute: Wie testen die WM 2022 Gegner der deutschen Mannschaft?

Dass es mit Fußball heute spannend wieder geht, steht außer Frage. Denn dann sind alle drei Gruppengegner der DFB Mannschaft im Einsatz. Japan, auf das Deutschland am nächsten Mittwoch (23. November 2022) trifft, spielt um 14.40 Uhr gegen WM 2022 Teilnehmer Kanada. Costa Rica, der letzte Gegner der deutschen Nationalelf in der Gruppe E spielt um 15 Uhr gegen den Irak. Und auch Spanien, mit das sich Deutschland vermutlich um Platz eins duellieren wird, ist im Einsatz. Die Furia Roja spielt um 18 Uhr morgen (17. November 2022) gegen Jordanien.

1:2 Japan – Kanada, Donnerstag, 14.40 Uhr

Japan – Kanada, Donnerstag, 14.40 Uhr ausgefallen : Costa Rica – Irak, Donnerstag, 15 Uhr

: Costa Rica – Irak, Donnerstag, 15 Uhr 3:1 Spanien – Jordanien, Donnerstag, 18 Uhr

Liveticker heute Oman gegen Deutschland Liveticker heute Oman gegen Deutschland 16.11.22 🇴🇲 Oman - 🇩🇪 Deutschland Maskat/Oman 0:1 DFB Away Trikot 2022 kaufen 19:55 Uhr – Die Generalprobe ist zu Ende, Deutschland tat sich schwer, doch der Bundestrainer wird genügend Wissen aus dem Spiel ziehen. Die Temperaturen und die Aufregung kurz vor der WM lassen viel Luft nach oben. Mit Moukoko und Füllkrug sowie Bella-Kotchap konnten auch Newcomer auf dem Platz sich unter Beweis stellen. In einer Woche geht es gegen Japan, dann wird es ernst! Genug Zeit für Flick sein Team besser einzustellen. 19:40 Uhr – 1.Länderspiel, 1.Tor für Niclas Füllkrug! 19:35 Uhr – Trinkpause, noch 15 Minuten zu spielen! Passiert hier noch etwas? 19:22 Uhr – Es wird spannender, es gab einige Torchancen Deutschlands. Füllkrug mit einer guten Chance. Lange wird es hier nicht mehr 0:0 stehen! 19:05 Uhr – Vier Wechsel wird es auf deutscher Seite geben: Schlotterbeck kommt für Ginter, Christian Günter kommt David Raum, Niclas Füllkrug kommt für Moukoko, Gortzeka kommt, Kimmich geht. 18:48 Uhr – 0:0 Unentschieden zur Halbzeit, das ist eher überraschend, doch der Oman scheint das Wetter besser wegzustecken. Deutschland schafft es nicht schnell umzuschalten gegen die Defensive, die sich sofort immer wieder ordnet. Moukoko hatte eine große Chance in der Nachspielzeit, doch der Torhüter ist zur Stelle. 18:25 Uhr – 25 Minuten sind vorbei, es steht noch 0:0. Wenig Torchancen und der Gegner aus dem Oman spielt gut. Es ist heiss, daran müssen sich die Deutschen erst gewöhnen. 18:00 Uhr -Pünktlich geht es los im Oman! 17:55 Uhr -Die deutsche Nationalhymne läuft, Deutschland wird in den neuen DFB Away Trikots spielen. 17:50 Uhr – Die deutsche Aufstellung: Neuer – Klostermann, Kehrer, Ginter, Raum – Gündogan, Goretzka – Hofmann, Havertz, Sane – Moukoko 17:45 Uhr – Nur noch eine halbe Stunde, dann beginnt die WM-Generalprobe. 17 Uhr – Die RTL Übertragung geht los!

Aufstellung Deutschland – Oman: Wer spielt, wer wird geschont?

Auf der linken Seite wurde zunächst Christian Günter vom SC Freiburg erwartet. Doch Hansi Flick meinte in der Pressekonferenz, einige Spieler doch eher schonen zu wollen. Günter trainierte ebenso wie sein Vereinskamerad Matthias Ginter nicht mit. Beide spielten noch am Sonntag mit dem Sport-Club gegen den 1. FC Union Berlin. Deswegen wird David Raum wie schon in den letzten Nations League Spielen im letzten Testspiel heute links außen verteidigen, Thilo Kehrer scheint rechts gesetzt.

Beim Rückkehrer Mario Götze wolle der Bundestrainer indes „noch abwarten“. Auch Götze hatte mit dem Training ausgesetzt. Fraglich ist auch noch, ob Leon Goretzka doch noch Ilkay Gündogan verdrängt. Dafür spricht, dass der Kicker mit der Rückennummer 8 auf dem Deutschland Trikot dann mit dem gesetzten Joshua Kimmich einen Teil des Bayern-Blocks bilden würde. Dieses Duo ist eingespielt, für den Bundestrainer ein enormer Vorteil.

Ein Spieler wird noch keinen Fußball heute in der Hand halten: Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona fehlte bei der Abreise in den Oman wegen eines Magen-Darm-Infekts. Er soll heute nachreisen oder – je nach Gesundheitsstand – direkt nach Katar reisen und dort zur deutschen Fußball Nationalmannschaft starten.

Deutsche Aufstellung heute gegen den Oman Aufstellung heute gegen den Oman 1 Neuer (C) – 3 Raum, 4 Ginter, 5 Kehrer, 7 Havertz, 8 Goretzka, 16 Klostermann, 18 Hofmann, 19 Sané, 21 Gündogan, 26 Moukoko.

Den Auftakt beim Fußball heute machen um 12 Uhr die WM 2022 Teilnehmer Iran aus der Gruppe B und Tunesien aus der WM Gruppe D, die im direkten Duell aufeinander treffen. Um 13 Uhr wird die Begegnung zwischen Kroatien und Saudi-Arabien angepfiffen. Der Vizeweltmeister spielt in der WM 2022 Gruppe F und ist ein möglicher Gegner der deutschen Fußball Nationalmannschaft im Achtelfinale.

Am Nachmittag geht es mit Fußball heute ab 16.30 Uhr weiter, wenn einer der Favoriten auf den Titel am Ball ist. Argentinien trifft auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Um 18 Uhr spielt nicht nur Deutschland gegen den Oman, sondern auch Polen gegen Chile. Und am späteren Abend trifft Mexiko aus der WM Gruppe C auf die Schweden (Anpfiff: 20.30 Uhr).