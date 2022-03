Länderspiel Deutschland gegen Israel – Vorschau, Aufstellung, Wer spielt heute in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Heute am Samstag, 26.3. geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das Länderspieljahr 2022. Mit einigen Testspielen, der UEFA Nations League im Juni und September sowie der Winter-WM im November und Dezember 2022 ist der Terminkalender des DFB Kaders picke-packe voll. Heute geht es zum aufwärmen gegen die Nummer 77 der Welt, Israel. Am Dienstag Abend dann das Länderspiel gegen die Niederlande. Bundestrainer Hansi Flick will heute die 2.Garde spielen lassen. Dabei fehlen einige Leistungsträger ohnehin. Das Länderspiel heute Abend in Sinsheim ist ausverkauft, der Anstoß ist um 20:45 Uhr, das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV.

Länderspiel Deutschland gegen Israel Aufstellung

Wen lässt Bundestrainer Hansi Flick heute auflaufen?

Debütant Nico Schlotterbeck wird gegen Israel sein Debüt in der Nationalmannschaft geben, auch Anton Stach wird wohl im Mittelfeld dabei sein. Bundestrainer Hansi Flick hat ihm einen Einsatz zugesichert.

Im Tor wird in der 1.Halbzeit ter Stegen stehen, dann übernimmt Kevin Trapp. In der Abwehr könnten also neben Schlotterbeck, Ginter, Henrichs und Raum spielen. Das Doppelsechs könnte aus Gündogan und Stach bestehen, davor die drei Müller, Musiala und Havertz oder Draxler. Timo Werner bekommt die Chance auf Tore und Einsatzzeit, auch wenn er vom Bundestrainer angezählt wird wegen seiner durchwachsenen Zeit derzeit bei Chelsea.

Welche Nationalspieler fehlen heute gegen Israel?

Von den Bayern fehlen derzeit Süle, Goretzka, Gnabry und Kimmich. Kimmich könnte noch zum Team stoßen, er fehlt wegen der Geburt des dritten Kindes. Marco Reus wurde nicht fit, Corona erkrankt war neben Gnabry auch Adeyemi von Red Bull Salzburg. Jonas Hofmann fehlt ebenso wie Florian Wirtz, Robin Koch und Robin Gosens.

Israel – Nummer 77 und nicht für die WM qualifiziert

Die israelische Fußballnationalmannschaft verpasste die WM-Quali als Tabellendritter der WM-Quali Gruppe F hinter Dänemark und Schottland. Die Nummer 77 ist gespickt mit ausländischen Fußballern, lediglich Munas Dabbour spielt in der Bundesliga bei TSG 1899 Hoffenheim, genau in dem Stadion, wo heute das Länderspiel stattfinden wird.

Im israelischen Verband geht es allerdings heute um etwas anderes, denn dort tobt ein Matchkampf um die Abstellung des Torhüters Daniel Peretz. Nationaltrainer Marco Balbul wollte ihn für die Spiele gegen Deutschland und am Dienstag gegen Rumänien spielen lassen, doch der Generalmanager Yossi Benayoun und israelischer Rekordnationalspieler wollte ihn bei der U21 spielen sehen. Doch Balbul wollte nicht und wurde kurzerhand von Benayoun entlassen. Nun übernehmen Gadi Brumer und Alon Harazi ein, zwei Nachwuchstrainer von der U17.

Die Konstellation in der israelischen Nationalmannschaft ist wegen den Spielern mit arabischer Herkunft und dem Rest ohnehin angeschlagen, der besagte Munas Dabbour dachte schon an Rücktritt, da er ständig bei Länderspielen ausgebuht wurde.

Wie ist die Bilanz gegen Israel?

Das erste Mal seit dem 31.Mai 2012 spielt Deutschland gegen Israel, bisher gab es vier Spiele, die Deutschland alle gewann. Dennoch ist es immer ein besonderes Freundschaftsspiel gegen Israel, hat man doch eine ganz spezielle gemeinsame Vergangenheit. Vor 35 Jahren, also 40 Jahre nach Ende des 2.Weltkrieges spielte man das erste Mal gegeneinander, die Nationalspieler besuchten damals die Klagemauer, die Geburtsstätte Jesu in Bethlehem und der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Wer zeigt heute Deutschland gegen Israel im TV?

Das ZDF zeigt ab 20:15 Uhr das Länderspiel Deutschland gegen Israel. Die Live-Übetragung aus Sinsheim wird Oliver Schmidt moderieren, Jochen Breyer wird zusammen mit ZDF-Experte und Weltmeister von 2014 Per Mertesacker in das Spiel einstimmen.