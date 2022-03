Fußball heute Aufstellung: Länderspiel Deutschland gegen Israel – Welche Nationalspieler spielen heute?

Heute Abend um 20:45 Uhr ist Anstoß zum heutigen Fußball-Länderspiel der deutschen Fußball Nationalmannschaft Deutschland gegen Israel. Es ist das 1.Länderspiel dieses Jahr für Deutschland, nachdem man sich letztes Jahr souverän für die Endrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren konnte. Nun heißt es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick sich möglichst gut einzuspielen. Doch leicht wird es nicht: Nicht wegen dem eher schwachen Gegner Israel, sondern wegen dem DFB-Kader, der eher aus einer Notbesetzung besteht. Denn nicht weniger als 11 Spieler fehlen in einer Top-Aufstellung! Das Spiel wird um 20:45 Uhr angepfiffen und im ZDF gezeigt.



Fußball heute Länderspiel – die Aufstellung

Hansi Flick wird heute wie in der letzten DFB-Konferenz gestern angekündigt mit einer zweiten Garde auflaufen. Das wichtigere Spiel wird am kommenden Dienstag in Amsterdam über die Bühne laufen, dann wartet der Erzfeind aus den Niederlanden auf das DFB-Team.

Somit wird die Nummer 1 im Tor und Kapitän Manuel Neuer geschont, für ihn spielt zunächst ter Stegen, der in der 2.Halbzeit von Kevin Trapp abgelöst wird. In der Abwehr fehlen Süle, Halstenberg und Klostermann sowie Robin Koch. Stattdessen könnten Ginter und Schlotterbeck in der Innenverteidigung ran, Henrichs und Raum würden die Außenbahnen beackern. Kehrer und Rüdiger wären ebenso denkbar.

Auf der Doppelsechs könnte neben Gündogan der neu nominierte Anton Stach von Mainz 05 oder Julian Weigl auflaufen. Davor spielen Musiala, Müller und Draxler bzw. Havertz und Sané, doch diese werden wohl eher geschont werden. In der Spitze bekommt Timo Werner seine Chance, der nun zeigen muss, dass er es im DFB-Trikot besser kann als zuletzt bei Chelsea, wo er aufgrund der Konkurrenz eher auf der Bank zu sehen war.

Timo Werner scheint der Problemfall zu sein, das meinte auch der Bundestrainer auf der PK. ER befinde sich im Leistungstief, erzielte nur ein Tor in der Premiere League. Dennoch scheint er heute seine Chance zu bekommen.

Wir informieren hier eine Stunde vor Spielbeginn mit der tatsächlichen Aufstellung.

Die mögliche DFB Aufstellung heute Abend

ter Stegen – Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum – Musiala, Gündogan – Havertz, Müller, Sané – Werner

Denkbar wäre auch:

ter Stegen – Henrichs, Ginter, Schlotterbeck, Raum – Stach, Gündogan – Draxler, Müller, Musiala – Werner