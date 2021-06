Fußball heute – wer spielt heute? Ergebnisse, Länderspiele, Testspiele & U21 EM Finale * Europameister!

Bevor morgen die deutsche A-Nationalmannschaft ihr 2.Testspiel absolviert, ist die deutsche U21 Mannschaft heute Abend im EM-Finale gefordert. Ebenso gibt es einige weitere Testspiele anderen EM-Teilnehmer heute Abend. Wir sagen dir, wer Fußball spielt.

Update 22:50 Uhr: Durch ein 1:0 wird die deutsche U21 Nationalmannschaft Fußball-Europameister!

Morgen ist Jogi Löw gegen Lettland in einem Testspiel dran, heute schon Stefan Kuntz mit der U21 Nationalmannschaft. Schon zum dritten Mal steht Kuntz mit der U21 in einem EM-Finale. 2017 gewann er, 2019 verlor das Finale. Es könnte ein gutes Omen sein, wenn Deutschland heute Abend „kleiner Europameister“ wird – ausgerechnet gegen Portugal, die auch unser Vorrundengegner bei der EM 2021 sind. Auch die anderen EM-Teilnehmer testen heute weiter.

Fußball heute: Die deutsche U21 Mannschaft im EM Finale gegen Portugal

Die deutsche U21 Nationalmannschaft steht nach 2017 und 2019 heute das dritte Mal in Folge im Finale der U21-Europameisterschaft. Kopf der Mannschaft ist DFB-Trainer Stefan Kuntz, der eigentlich Anrecht auf den Posten des Bundestrainers der A-Mannschaft hatte, dann aber von Hansi Flick ausgestochen wurde. Stefan Kuntz ist für seine Motivationskünste vor den Spielen bekannt. Mit jungen Spielern wie Florian Wirtz (Torschütze im Halbfinale), Kapitän Arne Maier und dem heimlichen Leader auf dem Feld Niklas Dorsch kann die Mannschaft heute wieder einen deutschen Triumph einfahren. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird auf Prosieben übertragen. Wir berichten in einem gesonderten Bericht über das Spiel heute Abend.

Update zum U21 EM-Finale 22:50 Uhr: Durch ein 1:0 wird die deutsche U21 Nationalmannschaft Fußball-Europameister! 22:07 Uhr: 1:0! Tor für Deutschland! Lukas Nmecha macht eiskalr das 1:0 für Deutschland, kaum ist das Spiel wieder angepfiffen! Baku setzt sich rechts durch, passt zu Nmecha! 21:50 Uhr: Zur Halbzeit steht es 0:0. Doch Deutschland gibt mächtig Gas und hätte in Führung gehen müssen. Noch ist alles offen! 19:45 Uhr: Die deutsche Startelf ist da: Dahmen – Raum, Schlotterbeck, Pieper, Dorsch, Wirtz, Maier (C), Nmecha, Berisha, Özcan, Baku. Effizienz vor dem Tor: Portugal ist mit einer Chancenverwertung von 24 Prozent fast doppelt so effizient vor dem gegnerischen Tor wie die DFB-Elf, die eine Chancenverwertung von 13 Prozent aufweist. Im gesamten Turnier war nur Dänemark (44%) effizienter als die Portugiesen. Die Portugiesen haben mit zwölf erzielten Treffern zugleich die beste Offensive des Turniers, geichzeitig kassierten die Iberer auch weniger Gegentore (3) als das deutsche Team (4).

Das sind die Testspiele der anderen EM-Teilnehmer heute

Um 17:30 Uhr geht es heute los mit den sechs Testspielen von weiteren EM-Teilnehmer Ländern. Zunächst spielt in Wien Österreich gegen die Slowakei, wobei unsere Nachbarn erst einmal gegen die Slowakei gewinnen konnten, bei 20 Spielen. Zudem verloren die Österreicher zuletzt gegen England am 2.Juni mit 0:1. Diese Engländer spielen dann heute noch gegen Rumänien, die Three Lions verloren keines der fünf letzten Länderspiele und gehören zum Favoritenkreis der EM.

Auch um 18 Uhr spielen die Niederländer gegen Georgien. Die Oranje enttäuschten zuletzt gegen Schottland mit einem 2:2. Schottland holt sich heute Mut gegen den Fußballzwerg Luxemburg, während der letzte deutsche Gegner Dänemark gegen Bosnien antritt.

Und schließlich gibt es ein Vorgeschmack auf die EM wenn Belgien gegen den WM-Vizemeister Kroatien antreten. Doch beide EM-Favoriten blieben zuletzt auch hinter ihren Möglichkeiten und spielten jeweils nur Unentschieden gegen Armenien und Griechenland.

Wir werden hier die Ergebnisse heute Abend aktualisieren. Die Spiele haben begonnen! Ergebnisse:

Österreich und die Slowakei trennen sich 0:0, England gewinnt durch ein Elfmetertor von Rashford von mit 1:0 gegen Rumänien. Schottland gewinnt mit 1:0 gegen Luxemburg, Dänemark nit 2:0 gegen Bosnien und die Niederlande mit 3:0 gegen Georgien.

Deutschland gegen Lettland am Montag, 7.6.2021

Morgen gibt es die Generalprobe in Düsseldorf gegen die FIFA-Nummer 135 der Welt Lettland. Mit allen 26 Nationalspieler endet heute das EM-Trainingslager in Seefeld, bevor der Tross weiterzieht und übermorgen das EM-Quartier in Herzogenaurach bezieht. Das Länderspiel gegen Lettland soll der deutschen A-Nationalmannschaft morgen Mut machen für die EM-Endrunde, in der man gegen Frankreich, Portugal und Ungarn in der Vorrunde bestehen muss. Nicht auszudenken, wie die Stimmung kippt, wenn das Spiel morgen in die Hosen geht. Wir werden ausführlich über das letzte Länderspiel 2021 vor der EM berichten.