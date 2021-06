Fußball heute am Montag, 07.06.2021 – Wer spielt heute? 7:1 Liveticker Deutschland gegen Lettland

Fußball heute am Montag, 07.06.2021: Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute Abend um 21 Uhr im letzten Testspiel gegen die Nationalmannschaft aus Lettland. Neben Deutschland spielen noch andere EM-Teilnehmer in Freundschaftsspielen um Motivation für die EM-Endrunde. Wir sagen dir in aller Kürze das Wichtigste heute zu den Länderspielen inkl. der deutschen Aufstellung.

Am 15.Juni beginnt für die deutsche Fußballnationalmannschaft die EM-Endrunde. Heute spielt „Die Mannschaft“ gegen Lettland, die Nummer 138 der FIFA Weltrangliste. Bundestrainer Löw sollte heute sein bestes Team auf den Platz schicken. Die Frage dreht sich derzeit um das System: Dreierkette oder doch eine Viererkette?

Liveticker Deutschland gegen Lettland

Updates zum Länderspiel heute Abend gegen Lettland 22:30 Uhr – Deutschland gewinnt verdient gegen einen schwachen Gegner und fährt nun mit einem 7:1 Sieg im Rücken zur Europameisterschaft. 22:18 Uhr – Das 6:1 durch Saveljeys, ein wunderschönes Tor, Neuer machtlos. Danach das 7:1 durch Sané nach Zuspiel von Müller. Dieser geht dann vom, Platz, Jamal Musiala kommt rein. 22:00 Uhr – Nun kommen noch Süle, Günter und Can zum Einsatz, Rüdiger, Gosens und Gündogan dürfen zum duschen. 21:50 Uhr – Das 6:0 durch Timo Werner nach feinem Zuspiel von Kimmich. 21:45 Uhr – Es wird gewechselt: Havertz und Gnabry raus, Sané und Werner rein! 21:30 Uhr – Halbzeit und es steht 5:0! Mats Hummels passt weit nach vorne zu Gnabry, der in seinem 22.Länderspiel locker zum 15.Mal trifft! 21:22 Uhr – 39.Spielminute – das 4:0 durch Havertz, das hatte sich angekündigt. Müller passt im Strafraum zu Havertz, der aus spitzem Winkel einnetzt. 21:10 Uhr – Es steht 3:0 für Deutschland!Dieses Mal macht Thomas Müller sein 1.Länderspieltor nach seinem Comeback. Aus sechs Meter trifft er nach Rückgabe von Gosens. 21:05 Uhr – Es steht 2:0 für Deutschland! 86 Sekunden zwischen dem 1:0 und 2:0! Zuerst trifft Gosens nach Zuspiel von Havertz über links, kurz danach kommt Havertz über rechts und passt zu Gündogan, der ebenfalls einnetzt. Es sind 20 Minuten gespielt! 20:45 Uhr – Das Spiel läuft. Vorher wurde noch Manuel Neuer zu seinem 20:35 Uhr: Bundestrainer Löw im RTL Interview: „Die Aufstellung gegen Frankreich wird sich erst im Laufe der Woche ergeben. Timo Werner wird geschont, Leon Gorezka ist noch verletzt.“ Steffen Freund und Marco Hagemann kommentieren das Spiel live auf RTL. 19:25 Uhr: Die offizielle Aufstellung ist. Diese entspricht unserem Vorbericht ;-) Neuer (Kapitän) – Ginter, Hummels, Rüdiger – Gosens, Kroos, Gündogan, Kimmich – Müller, Gnabry, Havertz 18 Uhr: Das Spiel ist nicht in Gefahr, so der Pressesprecher der lettischen Nationalmannschaft. Es gäbe einen Fall, der Spieler wurde aber zusammen mit seinen engsten Vertrauten in Quarantäne gesteckt. Somit kann das Länderspiel heute Abend normal um 20:45 Uhr ausgetragen werden. 14:30 Uhr: Medienberichten zufolge steht das heutige Testspiel heute Abend gegen Lettland auf der Kippe. Ein lettischer Spieler wurde positiv auf Corona getestet. Das Spiel könnte sogar abgesagt werden. Das Gesundheitsamt Düsseldorf entscheidet nun, ob das Spiel stattfindet oder nicht.

Länderspiel Deutschland gegen Lettland heute

Nachdem die Mannschaft das EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol in Österreich verlassen hat, gastiert das Team heute in Düsseldorf, immerhin vor 1.000 Zuschauern. Die Stimmung war gut, so der Bundestrainer in der DFB-Pressekonferenz. Man habe die Fehler die man 2018 machte bei der WM 2018 erkannt und werde dieses Mal daraus lernen.

Gruppenbildung innerhalb der Spieler – da waren die Confed-Cup Sieger 2017 und die Weltmeister von 2014 – ein Generationenkonflikt. Das sollte es dieses Mal nicht geben, mit Müller und Hummels als neue Leader neben Kroos und Kapitän Neuer, der heute sein 100.Länderspiel machen wird.

Dabei ist Lettland heute nur ein Aufbaugegner, der heute dafür hinhalten muss, was man die letzten 10 Tage im Trainingslager exerziert hatte. Standards, Chancenverwertung und die defensive Stabilität – das alles haute gegen Dänemark beim 1:1 nicht immer hin. Heute müssen die Lernfortschritte ans Tageslicht kommen, auch um den 1.Gruppengegner Frankreich das Fürchten zu lehren.

Nationalspieler heute mit mehr als 100 Länderspielen Thomas Müller macht heute sein 102.Länderspiel.

Thomas Müller macht heute sein 102.Länderspiel. Manuel Neuer macht heute sein 100.Länderspiel.

Manuel Neuer macht heute sein 100.Länderspiel. Toni Kroos macht heute sein 102.Länderspiel.

Toni Kroos macht heute sein 102.Länderspiel. Rekordnationalspieler mit 150 Länderspielen ist Lothar Matthäus

Die mögliche deutsche Aufstellung heute

Doch Bundestrainer Löw im Interview: „Die Aufstellung gegen Lettland ist nicht der Fingerzeig für das Frankreich-Spiel.“ Im Training bestand die Dreierkette aus Ginter, Hummels und Rüdiger, davor agierten Kimmich und Gosens auf den Außenbahnen und Kroos mit Gündogan in der Mitte. Im Sturm hat der Bundestrainer die freie Auswahl, denkbar wären heute Müller, Havertz und Gnabry.

Goretzka fällt weiter aus und soll geschont werden, auch Lukas Klostermann könnte draußen bleiben.

Welche EM-Teilnehmer spielen heute noch?

Neben Deutschland spielen heute lediglich noch die EM-Teilnehmer Serbien und die Ukraine, am Dienstag spielen Spanien, Frankreich, Polen, Tschechien sowie Ungarn. Die Serben testen gegen Jamaika, Ukraine gegen Zypern. Alles Aufbaugegner um sich einzuspielen, wie eben Deutschlands Gegner auch.