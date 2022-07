Fußball heute 21.7. ARD live * Länderspiel Deutschland – Österreich heute * Fußball Frauen EM 2022

Die Vorrunde der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England ist nun Geschichte und gestern Abend ging es mit dem 1.EM-Viertelfinale zwischen den Gastgeberinnen aus England und den Herausforderinnen aus Spanien ab 21 Uhr los (Endstand 2:1 für England). In den nächsten Tagen gibt es dann jeden Tag um 21 Uhr ein K.o.Spiel. Heute Abend spielt die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft gegen die Herausforderinnen aus Österreich. Deutschland kam bisher ohne Gegentor durchs Turnier und schon redet man von einer Europameisterschaft wie 2007, als man Europameister ohne Gegentor wurde. Heute Abend geht es um den Einzug ins EM-Halbfinale, um 21 Uhr ist Anpfiff, die ARD zeigt das Spiel im TV und im Livestream.



EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Heute Abend läuft das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland gegen Österreich ab 21 Uhr. Das Spiel wird in der ARD gezeigt und von Christina Graf moderiert.

Deutschland mag im Vorfeld des Turniers unter dem Radar geflogen sein, aber es hat keine Zeit verschwendet, seine Absicht zu verkünden, den Pokal zum neunten Mal in Folge zu gewinnen. Selbst zwei harte Tests gegen den Vizeweltmeister von 2017, Dänemark, und ein hoch eingeschätztes spanisches Team schienen sie nicht aus der Ruhe zu bringen, denn sie erzielten sechs Tore und kassierten kein einziges Gegentor auf dem Weg zum Gruppensieg, dem sie gegen Finnland drei weitere folgen ließen.

Es ist schwer, einen herausragenden Spieler herauszuheben, da die Mannschaft von hinten bis vorne wie aus einem Guss agiert hat. Die Abwehr stand felsenfest, während Lina Magull, Klara Bühl und die wiedererstarkte Alex Popp mit ihren Treffern für Furore sorgten. Dieser Teamgeist und die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen, die zum richtigen Zeitpunkt ihren Rhythmus finden, könnten sie weit bringen.

Wie hat sich Deutschland fürs EM-Viertelfinale qualifiziert?

Sieger der Gruppe B

Deutschland 4-0 Dänemark (Brentford) – Magull 21, Schüller 57, Lattwein 78, Popp 86

Deutschland 2-0 Spanien (Brentford) – Bühl 3, Popp 37

Finnland 0-3 Deutschland (Milton Keynes) – Kleinherne 40, Popp 48, Anyomi 63

Wie hat sich Österreich fürs EM-Viertelfinale qualifiziert?

Zweiter der Gruppe A

England 1-0 Österreich (Old Trafford) – Mead 16

Österreich 2-0 Nordirland (Southampton) – Schiechtl 19, Naschenweng 88

Österreich 1-0 Norwegen (Brighton & Hove) – Billa 37

Mit drei geschossenen Toren und nur einem Gegentor (im Eröffnungsspiel gegen England) sicherte sich Österreich den zweiten Platz in der Gruppe A und zeigte (wie schon bei der Women’s EURO 2017) einmal mehr, was harte Arbeit und ein wenig Vertrauen bewirken können.

Die Mannschaft von Irene Fuhrmann steht in der Defensive sehr gut, was sogar den Viertelfinalgegner Deutschland vor Probleme stellen könnte. Genauso wichtig sind aber auch die wunderbare Energie und das unerschütterliche Selbstvertrauen in dieser Mannschaft. Es ist möglich, dass Österreichs Abenteuer in der nächsten Runde noch nicht zu Ende ist.

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland -:- 🇦🇹 Österreich

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Das zweite EM-Viertelfinale heute Abend im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich sowie das 3.Spiel zwischen Schweden und Belgien überträgt das Erste. Christina Graf wird heute das deutsche Viertelfinale moderieren. Im Studio begrüßen Sie Claus Lufen und Nia Künzer.

Spielplan EM Viertelfinale 2022 der Frauen

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 20.07.2022 21:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2:1 🇪🇸 Spanien 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland -:- 🇦🇹 Österreich 22.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇧🇪 Belgien 23.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇳🇱 Niederlande

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch 2 Spiele für die Finalmannschaften, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen. England konnte sich gestern schon fürs EM-Halbfinale qualifizieren.

