Fußball-Nationalmannschaft heute gegen England im neuen DFB Deutschland Trikot der Damen zur EM 2022

Die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer wird heute Abend beim Länderspiel Deutschland gegen England in den weißen Heimtrikots der DFB-Damen-Nationalmannschaft auflaufen. Es erinnert an das DFB-Trikot der EM 1996, als Deutschland Europameister wurde. An den Ärmeln wurden schwarz-rot-gelbe Applikationen eingearbeitet. Im Gegensatz zu den Herren-Trikots tragen die Damen nur 2 Weltmeistersterne statt 4 auf der Brust. Die neuen WM Trikots von adidas für die Männer werden wohl frühestens im September vorgestellt. Erste Trikot Leaks gibt es allerdings schon.

DFB Trikot der Damen EM 2022

DFB Trikot der Damen EM 2022 Retrostil mit DFB Logo mittig & 2 Weltmeister Sternen

Retrostil mit DFB Logo mittig & 2 Weltmeister Sternen Regulär geschnitten – auch für den Mann

Regulär geschnitten – auch für den Mann Normale Größen von XS bis 3XL erhältlich

Normale Größen von XS bis 3XL erhältlich Aus 100% recycelter Polyester

Aus 100% recycelter Polyester Neue WM DFB Trikots Trikotleak

Warum läuft die Nationalmannschaft heute in den Damen-DFB-Trikots auf?

Die Nationalelf der Männer will damit für die anstehende EM der Frauen in England werben. Im letzten Jahr hatten die Frauen in den schwarzen EM-Trikots der damaligen Löw-Elf gegen Chile gespielt, um vor der Männer-EM ein Zeichen zu setzen.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der Vorrunde bei der Damen-Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England auf Dänemark, Spanien und Finnland.

Kann man das neue DFB Trikot auch als Mann tragen?

Wie auf der Webseite von adidas zu lesen ist, das ist Trikot Unisex und hat keinen taillierten Damenschnitt, sondern einen normalen weiten Schnitt. Somit kann man das Trikot auch als Mann tragen.

Das nachhaltige DFB Trikot der Damen

Bei adidas heisst es: „Der Umweltverschmutzung durch Plastikmüll soll ein Ende gesetzt werden. Deshalb wurde dieses DFB Fußballtrikot mit recycelten Materialien hergestellt, die zum Teil aus Parley Ocean Plastic bestehen. Die feuchtigkeitsabsorbierende AEROREADY Technologie und das neue Saumdesign sorgen für ein Plus an Komfort. Das gewebte Verbandslogo mittig auf der Brust zeigt außerdem deine Fanliebe.“ Und „Dieses Kleidungsstück ist mit einem Garn hergestellt, das aus mindestens 50 % Parley Ocean Plastic besteht – recyceltem Plastikmüll, der auf abgelegenen Inseln, an Stränden und in Küstenregionen gesammelt wird, um unsere Meere nicht zu verschmutzen. Außerdem hat es einen Recycling-Anteil von mindestens 40 %.“

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.