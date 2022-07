Fußball heute 22.7. ARD live * EM-Viertelfinale im Frauenfußball: Schweden – Belgien * Fußball Frauen EM 2022

Das EM-Viertelfinale der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England geht heute in die 3. Runde. Schweden und Belgien bestreiten das dritte Viertelfinale bei der Fußball-EM in England, der Sieger wird gegen Gastgeber England im EM-Halbfinale spielen. Die Nummer 2 der Welt Schweden ist eindeutiger Favorit, Belgien ist nur die Nummer 19 der Welt. Doch die Leistung Schwedens blieb trotz des Gruppensiegers hinter den Erwartungen, Belgien hatte mit Frankreich eine schwere Gruppe, kam aber dennoch durch, wenn auch knapp. Um 21 Uhr ist Anpfiff, die ARD zeigt das Spiel im TV und im Livestream. Im Studio begrüßen Sie Claus Lufen und Nia Künzer. Bernd Schmelzer kommentiert.



Schweden steigerte sich im Laufe des Turnieres, heute will die Nummer 2 der Welt in die Runde der letzten 4 einziehen. Beinahe klammheimlich hat sich die belgische Nationalmannschaft in der Frankreich-Gruppe vor Island und Italien Rang zwei und damit den Viertelfinal-Einzug gesichert. Geschwächt sind die Schwedinnen durch gleich Corona-Ausfälle: Verteidigerin Hanna Glas, ihre Abwehrkollegin Emma Kullberg sowie ein Betreuer. Doch Schweden hofft heute wieder auf Kosovare Asllani oder die Angreiferinnen Stina Blackstenius und Fridolina Rolfö, die beim 5:0 Sieg gegen Portugal ein klasse Spiel zeigten.

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Heute Abend läuft das EM-Viertelfinale zwischen Schweden und Belgien ab 21 Uhr.

Wie hat sich Schweden fürs EM-Viertelfinale qualifiziert?

Sieger der Gruppe C

Niederlande 1-1 Schweden (Sheffield) – Roord 52; J. Andersson 36

Schweden 2-1 Schweiz (Sheffield) – Rolfö 53, Bennison 79; Bachmann 55

Schweden 5-0 Portugal (Wigan & Leigh) – Angeldal 21 45, C Costa 45+7og, Asllani 54pen, Blackstenius 90+1

Schweden ist mit hohen Erwartungen nach England gekommen, die sie zum Teil selbst geschürt haben: Sie sind hier, um zu gewinnen. Dieses Ziel bleibt auch nach der Qualifikation in der Gruppe bestehen, doch die Leistungen entsprachen nicht unbedingt dem, was im Vorfeld des Turniers gesagt wurde. Einige Aspekte ihres Spiels sahen gegen Portugal besser aus, nicht zuletzt ihre Torgefährlichkeit, und auch die Intensität war deutlich höher. Die Mannschaft wird sich jedoch noch einmal steigern müssen, wenn sie es schaffen will.

Wie hat sich Belgien fürs EM-Viertelfinale qualifiziert?

Zweiter der Gruppe D

Belgien 1:1 Island (Manchester) – Vanhaevermaet (67.); Thorvaldsdóttir (50.)

Frankreich 2-1 Belgien (Rotherham) – Diani 6, Mbock Bathy 41; Cayman 36

Italien 0-1 Belgien (Manchester) – De Caigny 49

Es war eine kleine Achterbahnfahrt für Belgien. Zunächst wollten sie gegen Island gewinnen, mussten sich aber mit einem Punkt zufrieden geben. Dann kam eine französische Mannschaft, die Italien mit 5:1 besiegt hatte, aber Belgien überraschte alle, spielte sehr gut und verlor nur knapp.

Gegen Italien war die Mission einfach – ein Sieg. Mit diesem Sieg ist das Schreckgespenst der Enttäuschung nun verschwunden und das Turnier kann nur als Erfolg gewertet werden. Die Qualifikation für das Viertelfinale ist ein historisches Ereignis.

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Das zweite EM-Viertelfinale heute Abend im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich sowie das 3.Spiel zwischen Schweden und Belgien überträgt das Erste. Christina Graf wird heute das deutsche Viertelfinale moderieren. Im Studio begrüßen Sie Claus Lufen und Nia Künzer.

Spielplan EM Viertelfinale 2022 der Frauen

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 20.07.2022 21:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2:1 🇪🇸 Spanien 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland 2:0 🇦🇹 Österreich 22.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇧🇪 Belgien 23.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇳🇱 Niederlande

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch 2 Spiele für die Finalmannschaften, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen. England konnte sich gestern schon fürs EM-Halbfinale qualifizieren.

