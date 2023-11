Länderspiel Deutschland gegen Österreich – Bilanz vor dem Österreich-Duell

In Vorfreude auf das anstehende Länderspiel Deutschland gegen Österreich (Dienstag Abend, 20:45 Uhr, ZDF live) schauen wir uns die Bilanz und die wichtigsten Daten an. Es ist das 1008. Länderspiel der deutschen Mannschaft und das 41.Spiel gegen unsere Nachbarn aus Österreich. Nach dem verlorenen Spiel gegen die Türkei, kommt nun der nächste EM-Teilnehmer, der auch in der FIFA Weltrangliste wie die Türkei weit hinter Deutschland steht. Bisher hat Deutschland 218 Mal verloren. Ein Blick auf die bisherigen Leistungen, neue Gesichter im Kader und die Bedeutung dieser Begegnung.

Bilanz der Nationalmannschaft: 580 Siege, 209 Unentschieden, 218 Niederlagen

Termin Team I - Team II Erg. 18.11., RTL, 20:45 🇩🇪 DE 2:3 🇹🇷 Türkei TV Vorbericht

Aufstellung

Vorbericht 21.11., ZDF, 20:45 🇦🇹 Österreich -:- LIVE 🇩🇪 DE

Historische Bilanz und aktuelle Erwartungen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor dem 1008. Länderspiel. Seit dem ersten Spiel gegen die Schweiz im Jahr 1908 hat die Mannschaft eine beeindruckende Bilanz von 580 Siegen, 209 Unentschieden und 218 Niederlagen aufgebaut. Tordifferenz: 2263:1191 für Deutschland.

Die Ära Nagelsmann und die Herausforderung Österreich

Unter der Leitung von Julian Nagelsmann, der sein viertes Spiel als Bundestrainer bestreitet, strebt die deutsche Auswahl nach einer ausgeglichenen Bilanz. Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage unter Nagelsmann ist die Spannung hoch. Die Begegnung mit Österreich, ein Team, gegen das Deutschland in der Vergangenheit 25 Siege erzielen konnte, verspricht ein intensives Match zu werden. Sechs Mal spielte man unentschieden, neun Mal verlor man. Zuletzt spielte man vor der WM 2018 1:2 gegen Österreich.

Rekorde und Zuschauerinteresse

Die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft ist geprägt von herausragenden Spielern wie Lothar Matthäus, der 150 Mal für die DFB-Auswahl auflief, und Miroslav Klose, der Rekordtorschütze des DFB mit 71 Treffern. Im aktuellen Kader sticht Thomas Müller mit 125 Länderspielen und 45 Toren hervor. Die bevorstehende Begegnung mit Österreich wird für einige Spieler eine Premiere sein, darunter Oliver Baumann und Janis Blaswich, die noch kein Länderspiel bestritten haben.

Das große Interesse an diesem Spiel zeigt sich auch in den ausverkauften Rängen des Ernst-Happel-Stadions in Wien. 50.000 Zuschauer werden erwartet.

Schiedsrichter wird der Slowene Slavko Vincic sein. Dieser pfiff auch 2022 das Endspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers, als Kevin Trapp im Tor stand und mit Eintracht Frankfurt den Sieg holte.

Fragen und Antworten zum Spiel gegen Österreich

Wie hoch ist die Gesamtanzahl der Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis zum Spiel gegen Österreich?

Vor dem Aufeinandertreffen mit Österreich hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereits 1007 Länderspiele absolviert. Das Spiel gegen Österreich markiert somit das 1008. Länderspiel in der Geschichte des deutschen Teams, was die reiche und umfangreiche Historie der Mannschaft unterstreicht.

Welche Gesamtbilanz weist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihren bisherigen Länderspielen auf?

Die deutsche Nationalmannschaft blickt auf eine beeindruckende Bilanz zurück: Mit insgesamt 580 Siegen, 209 Unentschieden und 218 Niederlagen zeigt sich die Stärke und Beständigkeit der Mannschaft im internationalen Fußball. Diese Bilanz spiegelt den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf der großen Bühne des Weltfußballs wider.

Wie viele Tore hat die deutsche Mannschaft in der Geschichte ihrer Länderspiele erzielt und kassiert?

In der beeindruckenden Geschichte ihrer Länderspiele hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft insgesamt 2263 Tore erzielt, was ihre offensive Stärke und Torgefahr unterstreicht. Gleichzeitig hat sie 1191 Gegentore hinnehmen müssen, was auf die Herausforderungen auf höchstem Niveau im internationalen Fußball hinweist.

Wer ist der Spieler mit den meisten Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft?

Lothar Matthäus, eine wahre Legende des deutschen Fußballs, hält den Rekord für die meisten Einsätze in der Nationalmannschaft. Mit 150 Spielen für Deutschland hat Matthäus einen bemerkenswerten Beitrag zum deutschen Fußball geleistet und gilt als einer der herausragenden Spieler in der Geschichte des Teams.

Wer ist der führende Torschütze der deutschen Fußball-Nationalmannschaft?

Miroslav Klose, bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Stürmer, ist der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft. Mit 71 Toren in Länderspielen hat Klose eine beeindruckende Marke gesetzt, die seine Klasse und seinen Instinkt als Weltklasse-Torjäger unter Beweis stellt.