Fußball heute 20.7. ZDF live * EM-Viertelfinale England – Spanien heute * Fußball Frauen EM 2022

Die Vorrunde der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England ist nun Geschichte und heute Abend geht es mit dem 1.EM-Viertelfinale zwischen den Gastgeberinnen aus England und den Herausforderinnen aus Spanien ab 21 Uhr los. In den nächsten Tagen gibt es dann jeden Tag um 21 Uhr ein K.o.Spiel. Während England einen neuen Rekord von 14 Toren ohne Gegentreffer in der Gruppenphase aufstellte, musste Spanien ihren ersten Rückschlag vor dem Turnier hinnehmen: denn neben Jenni Hermoso musste auch Alexia Putellas verletzt zu Hause bleiben. Heute Abend geht es um den Einzug ins EM-Halbfinale, um 21 Uhr ist Anpfiff, das ZDF zeigt das Spiel im TV und im Livestream.



EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Heute Abend spielt England gegen Spanien ab 21 Uhr im kleinen englischen Brighton and Hove. Das Spiel wird im ZDF gezeigt und von Claudia Neumann moderiert. Auf dem Papier ist England als Gastgeber natürlich der Favorit, bei Spanien fehlen wichtige Spielerinnen. Wenn alles so läuft wie gedacht, sollten dies aber die Engländerinnen gewinnen.

Spielplan EM Viertelfinale 2022 der Frauen

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 20.07.2022 21:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇪🇸 Spanien 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland -:- 🇦🇹 Österreich 22.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇧🇪 Belgien 23.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇳🇱 Niederlande

Wie kam Spanien ins EM-Viertelfinale?

Der Weg Spaniens ins Viertelfinale war nicht frei von Hindernissen. Ein Gegentor in EURO-Rekordzeit gegen Finnland war nur ein Stolperstein. Nach dem frühen Gegentreffer im zweiten Spiel gegen Deutschland gab es kein Comeback mehr, obwohl die Spanierinnen vier Treffer erzielten – drei davon aus dem Spiel heraus.

Der erste Rückschlag kam, bevor überhaupt ein Ball gespielt wurde, denn neben Jenni Hermoso musste auch Alexia Putellas verletzt zu Hause bleiben. Ohne diese beiden Spielerinnen ist die Schlagkraft der Mannschaft unweigerlich eingeschränkt. Während Trainer Jorge Vilda seine Mannschaft auf der Suche nach einer Lösung immer wieder umstellte, spielte Spanien weiter sein Spiel – und wurde im entscheidenden Spiel gegen Dänemark durch das Tor der eingewechselten Marta Cardona belohnt.

Gruppenzweiter der Gruppe B

Spanien 4-1 Finnland (Milton Keynes) – Paredes 26, Bonmatí 41, Lucía García 75, Caldentey 90+5E; Sällström 1

Deutschland 2-0 Spanien (London) – Bühl 3, Popp 37

Dänemark 0-1 Spanien (London) – Cardona 90

Wie kam England ins EM-Viertelfinale?

Der Rekord von 14 Toren ohne Gegentreffer in der Gruppenphase ist eine beachtliche Leistung dieser englischen Mannschaft. Man kann sich vorstellen, dass sich Sarina Wiegman nicht beschweren wird, aber man spürt auch, dass sie noch mehr verlangen wird. Es werden noch härtere Prüfungen auf uns zukommen, aber die Gesänge „It’s Coming Home“, die nach dem Spiel gegen Nordirland in St. Mary’s erklangen, zeigen, dass die Nation voller Erwartung ist, und diese Mannschaft hat bisher gezeigt, dass sie mit dem Druck umgehen kann.

Der Fußball, den wir bisher gesehen haben, war nicht einfach nur „über die Stränge schlagen“, sondern dominant, stilvoll und energiegeladen. Hoffen wir, dass die K.o.-Phase ähnlich verläuft.

Sieger der Gruppe A

England 1-0 Österreich (Old Trafford) – Mead 16

England 8-0 Norwegen (Brighton & Hove) – Stanway 12pen, Hemp 15, White 29 41, Mead 34 38 81, Russo 66

Nordirland 0-5 England (Southampton) – Kirby 41, Mead 45, Russo 48 53, Burrows 76og

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Das erste Spiel heute Abend im EM-Viertelfinale zwischen England und Spanien sowie das 4.Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden überträgt das ZDF. Claudia Neumann wird heute das 1.Viertelfinale moderieren.

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch 2 Spiele für die Finalmannschaften, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen.

