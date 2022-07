Fußball heute: EM-Viertelfinale Spielplan & Ausblick * Fußball Frauen EM 2022

Die Vorrunde der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England ist nun Geschichte und heute Abend geht es mit dem 1.EM-Viertelfinale zwischen den Gastgeberinnen aus England und den Herausforderinnen aus Spanien ab 21 Uhr los. In den nächsten Tagen gibt es dann jeden Tag um 21 Uhr ein K.o.Spiel. Deutschland spielt morgen gegen Österreich, am Freitag spielt dann Schweden gegen Belgien und am Samstagabend dann die Französinnen gegen die Niederlande. Bis auf den Einzug von Österreich gab es keine großen Überraschungen, von Dänemark und Norwegen hätte man mehr erwarten können.

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch 2 Spiele für die Finalmannschaften, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen.

Spielplan EM Viertelfinale 2022 der Frauen

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 20.07.2022 21:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇪🇸 Spanien 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland -:- 🇦🇹 Österreich 22.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇧🇪 Belgien 23.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇳🇱 Niederlande

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Heute Abend spielt England gegen Spanien ab 21 Uhr im kleinen englischen Brighton and Hove. Das Spiel wird im ZDF gezeigt und von Claudia Neumann moderiert. Auf dem Papier ist England als Gastgeber natürlich der Favorit, bei Spanien fehlen wichtige Spielerinnen. Wenn alles so läuft wie gedacht, sollten dies aber die Engländerinnen gewinnen.

Gegen wen spielt Deutschland im EM-Viertelfinale?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt morgen Abend gegen Österreich. Bisher ohne Gegentor spielte Deutschland mit 9:0 Toren makellos. Doch schon ächzen die Österreicherinnen und erinnern an Cordoba 1978, als Deutschland bei der Fußball-WM in Argentinien gegen Österreich ausschied. Auch wenn man sich das im Nachbarland Österreich wünscht, stehen die Chancen besser für Deutschland auf ein Weiterkommen. Im möglichen EM-Halbfinale würde dann wohl Frankreich warten, was wie ein vorgezogenes Endspiel aussehen würde.

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Das erste Spiel heute Abend im EM-Viertelfinale zwischen England und Spanien sowie das 4.Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden überträgt das ZDF. Die beiden EM Spiele zwischen Deutschland und Österreich und Schweden gegen Belgien laufen in der ARD.

