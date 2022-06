Neues weißes Deutschland Trikot 2022 für die Frauen Europameisterschaft 2022

Der DFB und Hersteller adidas haben im April 2022 das neue DFB Trikot 2022 für die Frauen Nationalmannschaft vorgestellt. Während das DFB Heimtrikot 2022 wieder wie immer weiß ist und einen Hauch Retro versprüht, ist das DFB Away Trikot 2022 in mintgrün gehalten mit einem auffälligen Design. Das Trikot wird das erste Mal im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal am Samstag, 9. April in Bielefeld getragen. Bei der UEFA Women’s EURO in England spielt Deutschland in der Gruppe B gegen Spanien, Finnland und Dänemark. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft wird heute beim Länderspiel gegen England einmalig in den Frauen-Trikots auflaufen!



Das Design zum neuen Frauen DFB Trikot 2022

Die beiden neuen DFB Trikots zeichnen sich vor allem durch das schlanke, mit feinen Details geprägte Design aus. Der flachgestrickte Kragen sowie die Ärmel beim Heimtrikot sind mit deutschen Flaggen versehen. Das Trikot ist eigentlich nur weiß – Akzente sind nicht wirklich zu sehen. Auffällig sind dagegen die Ärmel, die mit einem schwarz-rot-gelb abschließen.

Im Gegensatz zu den letzten Männer-Trikots der A-Nationalmannschaft sind die beiden adidas und DFB-Logos mit den zwei Sternen, die für den Gewinn von zwei Weltmeisterschaften stehen, mittig auf den Trikots platziert. Auf den Schultern sind die markanten drei Adidas Streifen aufgenäht. Klassische weiße Stutzen vervollständigen den 80er-Retrolook beim Heimtrikot.

Das grüne DFB Away Trikot 2022

Das Awaytrikot hat ein mutiges Muster vorder- und rückseitig aufgedruckt, welches ein wenig an eine afrikanische Raubkatze erinnert.

Beim Auswärtstrikot komplettieren hellere, mintfarbige Stutzen das Outfit der Spielerinnen. Der Namensflock sowie die Nummer auf Rücken und Brust wird beim Heimtrikot in schwarz und beim Auswärtstrikot in mintgrün appliziert.

Nachhaltigkeit steht ganz oben bei den neuen Deutschland Trikots 2022

Die neuen Deutschland Trikots vereinen moderne Eleganz mit leistungsstarken Materialien. Beide Trikots sind „Primeblue“-Produkte und bestehen somit aus einem High-Performance-Recyclingmaterial mit Parley Ocean Plastic – recycelter Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann. Dies spiegelt sich auch in der Optik des Auswärtstrikots wider: Das dezente Muster ist von den Bewegungen des Wassers inspiriert und soll auf das Schicksal der Ozeane aufmerksam machen.

Was kosten die neuen Frauen DFB Trikots?

Die neuen adidas Trikots kosten in der Frauen-Variante 90 EUR, ebenso gibt es das Trikot das erste Mal auch in der Herren-Variante, welches ebenso 90 EUR kostet, das gilt für das Away-Trikot ebenso.

Quelle: dfb.de und adidas Newsroom

