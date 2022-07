Fußball TV heute ARD live & Livestream * GER – AT Viertelfinale * Fußball Frauen EM 2022 * TV Übertragung heute Abend

Heute Abend gibt es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England das Nachbarschaftsduell zwischen Deutschland und Österreich. Nach einer starken Vorrunde mit drei Siegen und 9:0 Toren will die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute ins EM-Halbfinale einziehen, wo dann schon das starke Frankreich warten könnte. Die Österreicherinnen gefallen sich in der Rolle des Underdogs und werden aufgrund ihrer Siegerfeiern in den (deutschen) Medien kritisiert. Dabei zeigt das Team einen großen Zusammenhalt, das könnte auch heute ohne große Stars ein wichtiger Vorteil gegenüber Deutschland sein. Moderator ist Claus Lufen, Expertin Nia Künzer. Es kommentiert Christina Graf. Die Übertragung geht um 20:15 los, Anpfiff ist um 21 Uhr. Den Liveticker der Spiele gibt es hier.



Fußball TV heute live: Wer überträgt heute das Frauen Länderspiel Deutschland – Österreich?

Das 2.Em-Viertelfinale dieser Frauen-EM zeigt die ARD ab 21 Uhr. Hier gibt es unseren Vorbericht Länderspiel Deutschland gegen Österreich. Moderatorin ist Christina Graf, Expertin Nia Künzer. Es kommentiert Claus Lufen im Vorprogramm. Die Übertragung geht um 20:15 los, Anpfiff ist um 21 Uhr.

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England 4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde

4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden, Niederlande

Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden, Niederlande Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein

Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein Deutschland in EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland

Frauen Länderspiel Deutschland – Österreich heute live im Free-TV

Bei ARD und ZDF gibt es alle 31 Partien der Frauenfußball-EM live im Fernsehen oder im Internet im Livestream. Die TV-Übertragungen in der k.-o.Phase teilen sich die ARD und das ZDF auf, die jeweils 2 EM-Viertelfinalspiele übertragen. Das heutige Deutschland-Spiel zeigt die ARD.

Moderatoren & Kommentatoren von ARD & ZDF zur Frauen Fußball EM 2022

Das sind die Teams der beiden Sender von ARD und ZDF in England.

ARD

Kommentatoren: Bernd Schmelzer, Christina Graf

Bernd Schmelzer, Christina Graf Moderatoren: Claus Lufen

Claus Lufen Expertin: Nia Künzer

ZDF

Kommentatoren im TV: Norbert Galeske, Claudia Neumann

Norbert Galeske, Claudia Neumann Kommentatoren im Livestream: Oliver Schmidt, Gari Paubandt

Oliver Schmidt, Gari Paubandt Moderatoren: Sven Voss (im Studio), Katja Streso (im deutschen Quartier)

Sven Voss (im Studio), Katja Streso (im deutschen Quartier) Expertin: Kathrin Lehmann

Kathrin Lehmann Interviews vor Ort: Lena Kesting, Franziska Müllers

