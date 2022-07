Fußball Deutschland heute Aufstellung * Länderspiel Deutschland – Österreich * Fußball Frauen EM 2022

Heute Abend spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England gegen Österreich im EM-Viertelfinale um dne Einzug ins EM-Halbfinale. Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann heute auf alle verfügbaren Nationalspielerinnen zurückgreifen und hofft wieder auf ein Länderspiel ohne Gegentor. Alexandra Popp erzielte in allen drei Vorrundenspielen ein Tor und soll heute Abend auch wieder treffen. Um 21 Uhr überträgt die ARD das Spiel der deutschen Nationalspielerinnen live. Wir sagen dir das Wichtigste zur Aufstellung heute zum Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Liveticker heute Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland -:- 🇦🇹 Österreich Liveticker & Ergebnis Frauenfußball heute Deutschland Österreich 21 Uhr – Das 2.EM-Viertelfinale geht los, die ARD überträgt das Spiel im ARD Livestream auf Sportschau.de 20 Uhr – Die Aufstellungen kommen um 20 Uhr.

Aufstellung heute von Deutschland

Frauen Länderspiel Deutschland – Österreich heute live im Free-TV

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt heute wieder auf Alexandra Popp im Sturm. Mit 156 Länderspielen und 56 Toren ist sie bei weitem die erfahrenste Nationalspielerin im aktuellen DFB Kader. Lea Schuller ist wieder genesen von Corona und wird auf jeden Fall im Kader stehen, aber wohl nicht von Anfang an spielen.

Im Tor wieder die Nummer 1 Merle Frohms, die bisher ein Turnier ohne Gegentor spielt. Vor ihr die Viererkette mit Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering und Felicitas Rauch. Im defensiven Mittelfeld sollten Sara Däbritz und Lena Sophie Oberdorf spielen, davor in einer Dreierformation Svenja Huth, Lina Magull und Klara Bühl.

In der 4-2-3-1 Formation sollte es also zum, Finnland-Spiel einige Änderungen in der Aufstellung geben.

Die deutsche Aufstellung beim letzten Frauen Länderspiel Deutschland – Finnland

Das war die deutsche Aufstellung beim 3:0 Sieg gegen Finnland:

1 Merle Frohms – 2 Sophia Kleinherne, 4 Lena Lattwein, 5 Marina Hegering, 9 Svenja Huth, 11 Alexandra Popp (C), 13 Sara Däbritz, 15 Giulia Gwinn, 16 Linda Dallmann, 19 Klara Bühl, 23 Sara Doorsoun.

