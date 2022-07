Fußball heute 23.7. * EM Viertelfinale heute – Frankreich – Niederlande * Fußball Frauen EM 2022

Das EM-Viertelfinale der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England geht heute in die letzte Runde. Zwischen den Frauen-Nationalmannschaften von Frankreich und der Niederlande wird heute der EM-Halbfinalgegner ermittelt. Beide Teams gehören zum engeren Favaritenkreis – es hätte auch das Finale sein können, doch stattdessen wird heute Abend ein Team enttäuscht nach Hause fahren müssen. Beide Teams stehen in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 3 (FRA) und 4 (NED). Um 21 Uhr ist Anpfiff im englischen Rotherham, das ZDF zeigt das Spiel im TV und im Livestream. Martin Schneider wird das Spiel am Mikrofon ab 21 Uhr kommentieren, die Vorberichte gehen um 20:15 Uhr los.



Am ersten Spieltag sorgte Frankreich in Rotherham für einen Paukenschlag: Mit fünf Toren gegen Italien unterstrich das Team seine Titelambitionen. Sie waren die erste Mannschaft, die in der ersten Halbzeit einer Frauen-EM fünf Tore erzielte (obwohl England sie in dieser Hinsicht bald übertrumpfte), während Grace Geyoro noch vor der Pause einen Hattrick erzielte (ebenfalls eine Premiere).

Ein knapper Sieg gegen Belgien besiegelte das Weiterkommen der Mannschaft von Corinne Diacre, doch die Verletzung von Marie-Antoinette Katoto überschattete diesen Abend. Die Pariser Stürmerin wurde als potenzieller Star der Endrunde gehandelt: Wird Les Bleues ohne sie dasselbe sein?

Die Niederländerinnen waren schon immer als Gruppensiegerinnen gehandelt worden, da viele auf Schweden getippt hatten. In dieser Hinsicht hat die Mannschaft von Mark Parsons die Erwartungen erfüllt. Allerdings fehlt es noch an der richtigen Einstellung, und in allen drei Spielen gab es zu viele Phasen, in denen der Gegner die Kontrolle hatte. Vielleicht wird die Rückkehr von Vivianne Miedema die Mannschaft verjüngen, aber so wie es aussieht, sind die Orange Lionesses nicht in der Lage, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Heute Abend läuft das EM-Viertelfinale zwischen Frankreich und den Niederlande ab 21 Uhr. Das Spiel wird im ZDF gezeigt und von Martin Schneider moderiert.

Wie hat sich Frankreich fürs EM-Viertelfinale qualifiziert?

Sieger der Gruppe D

Frankreich 5-1 Italien (Rotherham) – Geyoro 9 40 45, Katoto 12, Cascarino 38; Piemonte 76

Frankreich 2-1 Belgien (Rotherham) – Diani 6, Mbock Bathy 41; Cayman 36

Island 1-1 Frankreich (Rotherham) – Brynjarsdóttir 90+12p; Malard 1

Wie hat sich die Niederlande fürs EM-Viertelfinale qualifiziert?

Zweiter der Gruppe C

Niederlande 1-1 Schweden (Sheffield) – Roord 52; J. Andersson 36

Niederlande 3-2 Portugal (Wigan & Leigh) – Egurrola 7, Van der Gragt 16, Van de Donk 62; Carole Costa 38pen, Diana Silva 47

Schweiz 1-4 Niederlande (Sheffield) – Reuteler 53; Van der Gragt 49, Leuchter 84 89, Pelova 90+4

Spielplan EM Viertelfinale 2022 der Frauen

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 20.07.2022 21:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2:1 🇪🇸 Spanien 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland 2:0 🇦🇹 Österreich 22.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden 1:0 🇧🇪 Belgien 23.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇳🇱 Niederlande

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch 2 Spiele für die Finalmannschaften, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen. England konnte sich gestern schon fürs EM-Halbfinale qualifizieren.

