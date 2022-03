Fußball ARD live heute: Länderspiel Deutschland gegen Niederlande – Die TV Übertragung

Deutschland spielt heute im zweiten Länderspiel des WM-Jahres 2022 um 20:45 Uhr in Amsterdam gegen die Nationalmannschaft aus den Niederlanden. Fußballfans haben Glück, denn das Spiel wird im öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen. Das ist nicht mehr „normal“, denn RTL zeigte die WM-Qualifikationsspiele, die Spiele anderer Nationen laufen momentan nur beim Pay-TV Sender DAZN oder bei Sportdigital. Doch heute kann man ab 20:15 Uhr das Erste einschalten, um 20.45 Uhr ist Anstoß in Amsterdam. Wir sagen dir alles zur TV Übertragung in der ARD.

Wo läuft heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande im TV?

Die ARD zeigt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande. Nachdem das 1.Länderspiel des Jahres gegen Israel im ZDF zu sehen war, ist nun die ARD dran. Die nächsten Länderspiele im Juni laufen dann wieder auf RTL.

Wann beginnt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande in der ARD?

Um 20:15 Uhr ist der Beginn der Übertragung im ersten deutschen Fernseher. Der Anpfiff in Amsterdam ist um 20:45 Uhr. Alexander Bommes wird mit TV-Experte und Weltmeister 2014 Bastian Schweinsteiger in das Spiel einstimmen.

Wer kommentiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Israel?

Kommentator des Länderspiels Deutschland gegen die Niederlande wird Tom Bartels sein, den wir von vorherigen Länderspielen bzw. Weltmeisterschaften und Europameisterschaften kennen.

Wer moderiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande?

Das Team vor und nach dem Spiel wird wieder aus Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger bestehen. Beide waren auch bei der letzten Fußball-EURO 2021 mit am Start für die ARD.

Wie kann ich im ARD Livestream das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande sehen?

Das Länderspiel läuft heute im TV-Programm des ersten deutschen Programms. Im Internet kann man das Spiel in der ARD-Mediathek anschauen, somit kann man auch das Spiel auf dem Handy oder Tablet unterwegs anschauen.

Welcher Sender zeigt Fußball heute?

