Länderspiel Deutschland – Niederlande Vorschau am 29.3. – das nächste deutsche Länderspiel

Am Dienstag Abend kommt es zum zweiten Länderspiel der deutsche Fußballnationalmannschaft während dieser Abstellungsperiode. Nach dem 2:0 gegen Israel am Samstag Abend wartet nun ein anderes Kaliber: Die Niederlande, aktuelle Nummer 10 knapp vor der Deutschland in der FIFA-Weltrangliste. Das mit Stars bestickte Team aus Holland wird derzeit von Louis van Gaal trainiert, der erst letztens die FIFA bezüglich Katar arg kritisierte. Für den Bundestrainer Hansi Flick heißt es nun weiter einspielen und mit der ersten verfügbaren Garde aufzulaufen. Das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande findet in Amsterdam statt, am Dienstag Abend ist Anpfiff um 20:45 Uhr, das erste ist für die TV-Übertragung verantwortlich.

Gegner: WM-Teilnehmer Niederlande

Während Deutschland gegen Israel testete und mit 2:0 als Sieger vom Platz ging, empfang Oranje das Team aus Dänemark, welches sich ebenfalls für die WM-Endrunde in Katar qualifizieren konnte. Mit einem 4:2 zeigte Oranje erneut, dass mit ihnen zu rechnen ist. Stephen Bergwijn erzielte 2 Tore, Nathan Aké und Memphis Depay trafen ebenso. Freuen wir uns also auf ein spannendes Duell. In der WM-Qualifikation setzte man sich in der spannenden Gruppe G gegen die Türkei und Norwegen als Gruppensieger durch und zog somit das direkte Los nach Katar. 2018 in Russland musste man zu Hause vom Sofa anschauen.

Aufstellung Wie wird Deutschland spielen?

Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick ließ eine B-Mannschaft auflaufen und schonte einige Kräfte bzw. wechselte diese in der 2.Halbzeit aus. Während einige wichtige Spieler wie Goretzka, Kimmich oder Süle fehlen, wird der Bundestrainer nun die beste Garde auflaufen lassen, um ein wenig den Stand der Dinge erahnen zu können. Somit kehrt Kapitän Manuel Neuer ins Tor zurück, im Mittelfeld werden wohl Gündogan und Musiala nebeneinander spielen, sollte Kimmich nicht mehr zum Team dazu stoßen.

Die Bilanz gegen die Niederlande – die letzten Spiele gegen Holland

Zuletzt spielte man in der EM 2020 Qualifikation sowie in der UEFA Nations League 2018 gegeneinander. Zuletzt setzte es eine Niederlage am 6.9.2019 in Hamburg in der EM 2020 Quali, davor gewann Deutschland. In der UEFA Nations League verlor man klar mit 3:0 und im Rückspiel gab es ein Unentschieden. Insgesamt sieht die Bilanz positiv für Deutschland aus, von 44 Begegnungen gewann Deutschland 16 Mal bei 16 Unentschieden und zwölf Niederlagen.

Die Stars in der niederländischen Nationalmannschaft

Der 70jährige Oranje-Trainer Louis von Gaal kann auf allerhand Legionäre aus England, Spanien und Italien zurückgreifen, mit Donyell Malen spielt ein BVB-Spieler mit. Beim Marktwert von knapp 600 Mio. EUR ragen Matthjis de Ligt von Juventus Turin und Frenkie de Jong vom FC Barcelona heraus. Virgial van Dijk vom FC Liverpool sowie Memphis Depay sind ebenso wichtige Eckpfeiler der Elftal aus den Niederlanden.

Wann spielt Deutschland wieder?

Deutschland spielt am kommenden Dienstag Abend um 20:45 Uhr in Amsterdam gegen die Fußballnationalmannschaft der Niederlande. Die ARD überträgt das Spiel live im Free-TV, ab 20:15 Uhr geht es los mit der Vorberichterstattung.