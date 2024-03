Fußball heute– am Dienstag, den 26. März 2024 – gibt es mit den Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande live bei RTL im Free-TV. Die Live-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit dem Anpfiff des EM-Vorbereitungsspiels um 20:45 Uhr. Dabei wird es bunt, denn die deutsche Nationalmannschaft läuft heute erstmals in den neuen DFB Auswärtstrikots auf. Pink gegen Oranje heißt es daher am heutigen Abend beim Länderspiel-Klassiker in der Frankfurter Deutsche-Bank-Park. Die deutsche Nationalmannschaft konnte mit dem starken Auftritt beim 2:0-Sieg gegen Frankreich die erste EM-Euphorie entfachen und könnte heute gegen die Niederlande den nächsten Sieg folgen lassen.

Beim Länderspiel Deutschland gegen Niederlande treffen zwei Top-Mannschaften zum 46. Mal aufeinander. Dabei hat Deutschland 16-mal gewonnen, 17-mal Unentschieden gespielt und 12-mal verloren. Das letzte Aufeinandertreffen endete am 29. März 2023 mit einem 1:1 nach Toren von Müller und Bergwijn. Seit dem letzten Spiel gab es bei beiden Nationalmannschaften einen Trainerwechsel – Flick zu Nagelsmann und van Gaal zu Koeman – sowie einige personelle Veränderungen. Neulinge in der deutschen Nationalmannschaft sind unter anderem Mittelstädt und Andrich, die gegen die Niederlande wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen werden. Außerdem sind bekannte Stars wie Kimmich, Kroos, Gündogan, Musiala und Müller dabei.

Wo kommt Deutschland gegen Niederlande live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande wird am 26.3.2024 bei RTL live im Free-TV und RTL+ im Livestream ab 20:15 Uhr übertragen. Die Live-Übertragung der Partie beginnt um 20:45 Uhr mit Kommentator Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund. Des Weiteren werden Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus die RTL-Vorberichterstattung zum Länderspiel moderieren und die Analyse durchführen.

Wer läuft für Deutschland gegen Niederlande in der Startelf auf?

Die Startelf der deutschen Nationalmannschaft gegen Niederlande könnte dieselbe sein wie zuletzt gegen Frankreich. Mit Neuer-Ersatz ter Stegen im Tor, der Viererkette Kimmich, Tah, Rüdiger und Mittelstädt, der Doppelsechs Kroos und Andrich, Zehner Gündogan sowie Musiala und Wirtz auf den Flügeln und Havertz im Mittelsturm. Der Bundestrainer hat nach dem starken Auftritt dieser Elf im letzten Spiel keinen Anlass für großartige Veränderungen.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

Länderspiele 2024 | Spieltag 1 | Deutsche Bank Park | - 20:45 Deutschland S U N N S - : - Spielstand anzeigen Niederlande N S S S S

Wer läuft für Niederlande gegen Deutschland in der Startelf auf?

Die niederländische Nationalmannschaft stand nach dem letzten Länderspiel in der Kritik, weil die Defensive nicht sattelfest war und sich die Spieler viele technische Fehler erlaubt haben. Bondscoach Ronald Koeman hat vor allem RB-Talent Xavi Simons kritisiert, der allerdings gegen Deutschland noch eine Chance bekommen könnte. Weiterhin muss Koeman derzeit auf den Mittelfeldstar de Jong ersetzen, der verletzt ausfällt.

Voraussichtliche Niederlande Aufstellung

Verbruggen – de Ligt, van Dijk, Aké – Dumfries, Reijnders, J. Veerman, Blind – Malen, Xavi – Depay

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

Heute kommt das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande live auf RTL ab 20:15 Uhr. Weiterhin überträgt DAZN einige Fußball-Testspiele sowie die EM-2024-Play-off-Finals. Heute können sich Georgien oder Griechenland, Wales oder Polen und Ukraine oder Island für die EM 2024 qualifizieren. Weitere Top-Spiele sind England – Belgien und Spanien – Brasilien. Die 3 deutschen Gruppengegner bei der UEFA Euro 2024 Schottland, Ungarn und Schweiz bestreiten heute ein Testspiel.