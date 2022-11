Länderspiel Deutschland gegen Japan – Wo läuft Deutschland gegen Japan im TV – Übertragung?

Die deutsche Fußball Nationalmannschaft spielt am 1. Spieltag der WM 2022 im Khalifa International Stadium gegen das Team aus Japan. Das Live-Spiel am Mittwoch, den 23. November 2022, um 14 Uhr wird bei ARD und Magenta TV übertragen. Die deutsche Nationalmannschaft wird ohne die umstrittene One-Love-Armbinde spielen. Erst sagte DFB Kapitän Manuel Neuer im Interview, dass er die Rückendeckung des DFBs haben, nun befürchtet man eine Sanktion durch eine Gelbe Karte. Somit steckt der DFB auch gegenüber der FIFA zurück, auch die Niederlande und England spielte in ihren Auftaktspielen mit der offiziellen FIFA-Binde. Doch denken wir ans Fußballspielen! Am Mittwoch um 14 Uhr wird angestoßen in Katar zwischen Deutschland und Japan.



Wo kommt Deutschland gegen Japan live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Deutschland gegen Japan kommt am 23.11.2022 um 14 Uhr live bei ARD. Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek sind live dabei. Außerdem wird Tom Bartels kommentieren. Weiterhin kommt das Spiel bei Magenta TV mit Wolff Fuss und Michael Ballack. In Österreich bei ORF eins und in der Schweiz bei SRF zwei.

Wie spielt Deutschland beim WM-Auftakt gegen Japan?

Die deutsche Nationalmannschaft ist Favorit und könnte gegen Japan mit einem guten Spiel gewinnen. Allerdings sind viele Positionen der Aufstellung umkämpft, sodass die Kadernominierung bzw. Aufstellung fürs Länderspiel von Bundestrainer Hansi Flick mit Spannung erwartet wird.

Deutschlands Coach Flick lässt in einem 4-2-3-1 spielen, wo neben Neuer, Rüdiger und Kimmich kaum ein Spieler den Startelfeinsatz sicher hat. Deswegen ist die Leistung im Auftaktspiel gegen Japan ein wichtiger Maßstab für die nächsten WM Spiele.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Gnabry, Musiala, L. Sané – Havertz

Wie gut ist die Nationalmannschaft Japans?

Die japanische Nationalmannschaft hat einige Bundesligaspieler wie Hiroki Ito, Wataru Endo (beide Stuttgart), Ko Itakura (Mönchengladbach), Maya Yoshida (Schalke), Ritsu Doan (Freiburg), Daichi Kamada (Frankfurt), Ao Tanaka (Düsseldorf) und Takuma Asano (Bochum).

Allerdings liegen die letzten Erfolge Japans etwas weit zurück, mit den Siegen bei der Asienmeisterschaft 2000, 2004, 2011. Beim Gesamtmarktwert und in der FIFA-Weltrangliste liegt Japan hinter Deutschland.