Fußball WM heute: Senegal gegen Niederlande – TV-Übertragung: Wer überträgt Senegal gegen Niederlande?

Heute am Montag, 21.11. startet WM-Favorit Niederlande gegen Senegal in die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das Spiel in WM-Gruppe A findet heute am Montag, den 21. November 2022, um 17 Uhr MEZ im Al-Thumama Stadium statt. Es ist das erste WM-Spiel 2022, bei dem zwei starke Teams aufeinandertreffen, denn beide Teams haben hohe Positionen auf der Fifa-Weltrangliste. Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft liegt auf dem 8. Platz und nur 10 Plätze dahinter reiht sich die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft ein. Das erste Top-Spiel der WM 2022 mit Bundesliga-Profis auf beiden Seiten wird live im ZDF übertragen. Die Vorberichte beginnen in der Sendung „sportstudio live – FIFA WM 2022“, welche ab 16:05 Uhr läuft.

Wer gewinnt das erste Top-Spiel der Fußball-WM 2022?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist Favorit heute auf einen Sieg gegen Senegal. Die Buchmacher geben eine Wettquote von 1.66 für einen Niederlande-Sieg und nur 5.75 für einen Senegal-Sieg. Weiterhin liegt die Niederlande 10 Plätze vor dem Senegal auf der FIFA-Weltrangliste. Bei den Marktwerten liegt die Niederlande mit einem Gesamtmarktwert von 587,25 Millionen Euro vor Senegal (229,50 Millionen Euro). Das Länderspiel Niederlande gegen Senegal findet heute zum ersten Mal statt.

Niederlande gegen Senegal ist das 2. Spiel des 1. Spieltags in WM 2022 Gruppe A. Im 1. Spiel gewann Ecuador mit 0:2 gegen Katar, sodass Niederlande und Senegal einen deutlicheren Sieg für die Tabellenführung brauchen.

WM Spielplan Gruppe A

Hier der Spielplan der WM Gruppe A:

Wie gut ist Senegal ohne Superstar Sadio Mané?

Bei der senegalesischen Fußball-Nationalmannschaft wurde kurz vor der WM der Ausfall von Superstar Sadio Mané bekannt. Manés WM-Einsatz nach einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen in einem Bundesligaspiel war bis zuletzt fraglich. Sein Fehlen ist laut Senegal-Coach Aliou Cissé eine „große Herausforderung“. Außerdem ist die WM-Teilnahme des früheren Kölner Bundesliga-Profis Ismail Jakobs (AS Monaco) in Gefahr. Jakobs könnte wegen Schwierigkeiten mit der Verwaltungsakte die WM verpassen. Allerdings ist aus der Bundesliga mit Innenverteidiger Abdou Diallo (RB Leipzig) noch ein Spieler beim Senegal dabei, der heute gegen die Niederlande zum Einsatz kommen könnte. In der Offensive wird Senegal den Superstar Mané schwer vermissen.

Kommt WM-Favorit Niederlande gut aus den Startlöchern?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist heute Favorit gegen Senegal und will einen guten WM-Start hinlegen. Die Niederlande gehört bei der WM 2022 zum erweiterten Favoritenkreis – immerhin war die Niederlande schon dreimal im Finale (1974, 1978, 2010), konnte allerdings nie den WM-Titel gewinnen. Heute wäre ein guter Turnierstart für die Niederlande sehr wichtig, wenn es bei der WM 2022 wieder mindestens bis ins Finale gehen soll. Bondscoach Louis van Gaal kann auf eine der besten Defensivreihen der WM setzen, wo mit de Ligt (Bayern), van Dijk (Liverpool), Timber (Ajax) und Frimpong (Bayer 04) wertvolle und talentierte Stars spielen.

Senegal gegen Niederlande – Die möglichen Aufstellungen

Die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft spielt in einem 4-3-3 oder einem 4-4-2 mit Doppelsechs. Beim letzten Testspiel vor der WM, einem 1:1 gegen Iran im September 2022, war sogar ein 4-2-3-1 zu erkennen. Beim Senegal sind Tor und Innenverteidigung mit Mendy, Koulibaly und Cissé stark besetzt.

Senegal: E. Mendy – Sabaly, Cissé, Koulibaly, Ballo-Touré – N. Mendy – P. Sarr, I. Gueye – I. Sarr, Diatta – Dia

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft spielt mit einer erstklassigen Dreierkette bestehend aus Timber, van Dijk und Ake. In der Offensive sind die Augen auf Gakpo gerichtet, der für PSV in 14 Spielen 9 Tore und 12 Vorlagen gemacht hat. Außerdem spielt de Jong im Mittelfeld eine sehr wichtige Rolle.

Niederlande: Pasveer – J. Timber, van Dijk, Aké – Frimpong, F. de Jong, T. Koopmeiners, Blind – Gakpo – Bergwijn, Janssen

Wer überträgt Senegal gegen Niederlande live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Senegal gegen Niederlande wird live im ZDF übertragen. Die Vorberichte beginnen im Sportstudio ab 16:05 Uhr. Kommentator beim Anpfiff um 17 Uhr ist Martin Schneider. Außerdem streamt das ZDF das Spiel im Internet. Weiterhin wird Senegal gegen Niederlande bei Magenta TV gezeigt. Dort wird das Spiel von Markus Höhner kommentiert. In der Schweiz kommt das Spiel bei SRF zwei (Kommentator Mario Gehrer) und in Österreich auf Servus TV.