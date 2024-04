Zündstoff in der Bundesliga: DFL und DAZN im offenen Konflikt um TV-Rechte

Der anhaltende Streit zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und DAZN erreicht neue Dimensionen. In der aktuellen Ausschreibungsrunde für die Medienrechte ab der Saison 2025/26 bis 2028/29 ist aus der bisherigen Kooperation eine öffentliche Feindseligkeit geworden. Die Positionen beider Parteien scheinen festgefahren, was die Zusammenarbeit in Zukunft unwahrscheinlich macht. DAZN beschwert sich über Ungleichbehandlung nach der Ablehnung ihres Angebots für das Rechtepaket B, trotz eines Angebots von 400 Millionen Euro pro Saison.

Ursachen des Disputs

DAZN fühlt sich von der DFL benachteiligt, da ihr Angebot für das finanziell umfangreiche Paket B abgewiesen wurde, obwohl es das lukrativste war. Die DFL hingegen zweifelt an den Finanzgarantien von DAZN, eine Folge der verspäteten Zahlungen in der Vergangenheit. Dies führte dazu, dass das Paket an Sky vergeben wurde, obwohl deren Angebot geringer war.

Zukunft des Konflikts

DAZN plant, rechtliche Schritte einzuleiten, um das Rechtepaket B doch noch zu erlangen. Das könnte den Auktionsprozess bis zum Sommer aufhalten. Der Streamingdienst hat die Möglichkeit, ein Schiedsgericht anzurufen und könnte bei weiteren Differenzen auch reguläre Gerichte bemühen. Eine Vermittlungslösung ist bisher nicht in Sicht.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Impact auf die Vereine

Der Streit hat potenziell negative Auswirkungen für die Vereine. Die Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die DFL die TV-Einnahmen nicht sofort vollständig an die Vereine weitergeben kann. Außerdem könnte das Ausscheiden von DAZN als Bieter die Preise für die restlichen Pakete senken.

Reaktionen der Beteiligten Die DFL hat die Anschuldigungen von DAZN scharf zurückgewiesen und ihnen vorgeworfen, die Öffentlichkeit zu täuschen. DAZN wiederum hat sich gegen die Vorwürfe gewehrt und betont, dass die Darstellung der DFL falsch sei.

Verständnis der Rechtepakete Das umstrittene Rechtepaket B umfasst die Samstagsspiele der Bundesliga um 15:30 Uhr sowie die Freitagabendspiele und Relegationsspiele.

Auktionsverfahren Die DFL führt die Versteigerung der einzelnen Rechtepakete durch, wobei ein Bieter bei Erfüllung der Mindestanforderungen und einem Gebot, das 20 Prozent über dem nächstbesten liegt, sofort den Zuschlag erhält. Die Auktion wurde bisher noch nie ausgesetzt.

FAQ’s

Was bedeutet der Konflikt zwischen DFL und DAZN für die Fans? Die Fans könnten unter einer geringeren Auswahl an Übertragungsoptionen und möglicherweise höheren Kosten leiden, falls die verfügbaren Rechtepakete durch weniger Wettbewerb teurer werden.

Wie könnten die rechtlichen Schritte von DAZN den Bundesliga-Betrieb beeinflussen? Rechtliche Auseinandersetzungen könnten zu Verzögerungen in der Vergabe der TV-Rechte führen, was Unsicherheit schafft und die Planungssicherheit der Vereine und der DFL beeinträchtigt.

Gibt es eine Chance auf eine gütliche Einigung zwischen DFL und DAZN? Obwohl derzeit keine Lösung in Sicht ist, bleibt eine Mediation oder eine andere Form der Einigung möglich, sollte es den Parteien gelingen, ihre Differenzen zu überwinden und auf neutraler Basis zu verhandeln.