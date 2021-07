Alles zur FIFA WM 2022: WM Qualifikation 2022, WM 2022 Gruppen – FAQ

Nach der abgelaufenen UEFA EURO 2020 ist die FIFA WM 2022 das nächste große Fußballturnier. Dieses findet im Winter 2022 in Katar statt, nur noch 17 Monate bis dahin ist es! Während die deutsche Fußballnationalmannschaft einen neuen Bundestrainer bekommt, muss diese sich in den nächsten 7 Pflichtspielen beweisen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur FIFA WM 2022 zusammengestellt.

Alles zur WM 2022 Qualifikation

Wer qualifiziert sich für WM 2022?

Insgesamt werden sich 31 Mannschaften für die FIFA Fußball Weltmeisterschaft qualifizieren müssen, der Gastgeber Katar ist bereits fest eingeplant. Aus Europa sind davon 13 aus Europa. Aus Südamerika werden 4 Teams fest sich qualifizieren, aus Afrika 5, aus Aisen/Australien 4 und aus Nord/Mittelamerika 3. Es finden dann noch einige Playoff-Spiele zwischen den Kontinenten statt.

Wann ist die WM Qualifikation 2022?

Die WM Quali in Europa und im Rest der Welt läuft schon, die ersten drei Spieltage fanden im März 2021 statt. Insgesamt muß jedes Team zwischen acht und zehn Spiele absolvieren. Die Spieltage 4 bis 6 laufen im September 2021, Spieltage 7 und 8 im Oktober und dann die beiden letzten Spieltage im November 2021. Im März 2022 gibt es dann die Playoffs, wo die letzten drei Plätze ausgespielt werden.

Wann beginnt die WM Quali 2022?

Die WM Quali hat im März 2021 begonnen und dauert bis zum März 2022, während die Gruppenphase im November 2021 abgeschlossen wird.

Wie viele qualifizieren sich für die WM 2022?

Wer ist automatisch für die WM qualifiziert?

Automatisch qualifiziert ist nur der Gastgeber Katar. Dies ist bisher bei allen Weltmeisterschaften so gewesen, dass das Team mit Heimrecht immer dabei ist. Normalerweise wird dieses Team dann auch im WM-Eröffnungsspiel auftreten.

Welcher Platz qualifiziert sich für die WM? Wie viele kommen bei der WM Quali weiter?

In der WM Qualifikation in Europa spielt man in zehn Gruppen. Dabei sind die Gruppenersten direkt qualifiziert, die besten Zweitplatzierten müssen in den Playoffs die letzten 3 Teams ausspielen. In Südamerika spielen alle 10 Teams in einer Tabelle, die ersten vier kommen direkt weiter. In Afrika, Asien und Nord/Mittelamerika wird in mehrere Runden gespielt, was die WM 2022 Qualifikation komplizierter macht.

Warum spielt Katar WM Qualifikation?

Die Fußball Nationalmannschaft aus Katar ist als Gastgeber qualifiziert, hat also keine Pflichtspiele. Da das Team sich aber dennoch einspielen muss, darf man in der Qualfikation ohne Punktewertung mitspielen. Somit spielt Katar in der deutschen WM-Quali Gruppe A mit, ebenso beim Gold Cup in Amerika 2021.

Wann ist das nächste WM Qualifikationsspiel von Deutschland?

Deutschland spielt in der WM-Quali-Gruppe J gegen Nordmazedonien, Rumänien, Island, Armenien und Liechtenstein. Die erste drei Spieltage verliefen recht holprig im März 2021. Die nächsten WM-Qualispiele stehen im September 2021 an. Insgesamt muss Deutschland dieses Jahr noch sieben Mal spielen.

Ist Deutschland bei der WM 2022 dabei?

Deutschland muss sich wie die anderen europäischen Fußballnationalmannschaften für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 qualifizieren. In der Gruppe J kommt der Gruppensieger weiter, ebenso haben drei weitere Gruppenzweiten die Chance sich über die anstrengenden Playoffs zu qualifizieren.

Wie viele Mannschaften gibt es bei der WM?

Bei der FIFA WM 2022 werden 32 Nationalmannschaften spielen – zum letzten Mal! Denn bei der FIFA WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird, werden schon 48 Mannschaften spielen!