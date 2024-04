ARD Doku zur Weltmeisterschaft 2014 – Geschichten & Stories

„Wir Weltmeister“: 10 Jahre nach dem deutschen Titelgewinn blickt die ARD mit einer Doku-Serie und einem Podcast auf die Fußball-WM 2014 zurück

Die vierteilige ARD-Dokuserie „Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014“ erweckt mit bisher unveröffentlichten Geschichten und emotionalen Archivaufnahmen den letzten großen Triumph in der deutschen Fußballgeschichte erneut zum Leben. Die damaligen Helden geben Einblick in bedeutende Momente und bislang unbekannte Details des Turniers in Brasilien und der anschließenden Zeit. Die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars, selbst als ARD-Reporter bei der WM 2014 vor Ort, folgen zehn Jahre später ihren eigenen Erinnerungen.

Wiederholung im NDR Fernsehen: 8. Juni, 20:15 Uhr Premiere auf dem OMR Festival: 8. Mai, Hamburg

Nationalspieler erzählen von 2014

Sie begleiten Benedikt Höwedes, der als Außenseiter begann und schließlich jede Minute der WM spielte und dabei bisher wenig bekannte Tiefpunkte erlebte. Bundestrainer Joachim Löw, Finalheld Bastian Schweinsteiger und Mario Götze, der das entscheidende Tor im WM-Finale erzielte, geben exklusive persönliche Einblicke. Auch Per Mertesacker, bekannt für sein legendäres Interview, und Thomas Müller, bester Torschütze des Teams, teilen überraschende, humorvolle und bewegende Erinnerungen an den WM-Sieg.

Die Dokuserie verfolgt den Weg zum WM-Titel von den intensiven Vorbereitungen im Trainingslager in Südtirol bis zur ausgelassenen Feiernacht in Rio, während der Podcast „Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014“ tiefgreifende und bewegende Geschichten einzelner WM-Helden erzählt. In jeder Folge steht ein anderer Held im Mittelpunkt und trägt zu den übergeordneten Fragen bei: Was macht einen Weltmeister aus? Was geschah nach 2014? Welche Ereignisse blieben bisher unbekannt? Joachim Löw teilt beispielsweise im Podcast eine Anekdote: „Urs Siegenthaler sagte mir: Jogi! Wenn wir konzentriert bleiben und einige Dinge richtig machen, dann können wir gegen Brasilien so hoch gewinnen, wie noch nie zuvor.“

Podcast und Doku ab 7.Mai zu sehen und hören

Sven Kaulbars und Martin Roschitz laden zu einer abenteuerlichen Reise ein, die den Zauber der WM 2014 neu erlebbar macht, unter Verwendung von Archivmaterial, persönlichen Erinnerungen und den Geschichten der Erfolgsträger. Ihre Reise konfrontiert sie auch mit der Entwicklung des deutschen Fußballs nach der WM.

Der sechsteilige Podcast ist ab dem 7. Mai in der ARD Audiothek verfügbar, und alle vier Folgen der Dokuserie sind ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek zu sehen. Das Erste zeigt die Serie am 25. Mai 2024 nach der Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales. Am 8. Juni werden alle Episoden nochmals ab 20:15 Uhr im NDR Fernsehen wiederholt. Eine Vorschau der Dokuserie findet zudem am 8. Mai auf dem OMR Festival in Hamburg statt: OMR Screenings: Exklusive Premiere der neuen ARD Dokuserie „Wir Weltmeister“ – OMR Festival 2024.