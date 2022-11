Deutschland WM-Kader steht zu 2/3 fest: die deutsche Nationalmannschaft für Katar 2022

Der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick muss in wenigen Tagen seinen DFB-Kader mit 26 Spielern für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 veröffentlichen. Die WM beginnt am 20. November in Katar, am 21.10. hatte Flick den 55er Kader veröffentlicht. Das erklärte Ziel für die FIFA WM in Katar – der WM-Titel und der 5.Stern. Am 18.Dezember findet im Lusail Stadion das große Finale statt.

Deutschlands WM-Kader 2022

Nach Co-Trainer Danny Röhl stehen „zwei Drittel“ der Akteure für die WM bereits fest. Bei den restlichen Spielern schaut das Trainerteam aktuell noch einmal genau, ob diese auf mehreren Positionen eingesetzt werden und somit als „Hybridspieler“ für die Nationalelf fungieren können.

Laut Röhl kann sich der 19-jährige Leverkusen-Spieler Florian Wirtz trotz Kreuzbandriss im März noch Hoffnungen auf die Weltmeisterschaft machen. Der Jungstar macht seit wenigen Tagen wieder beim Mannschaftstraining mit. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir jemanden mitnehmen, der noch keine Minute gespielt hat. Aber es wäre wünschenswert, dass zumindest eine Partie gespielt werden konnte.“ Röhl spricht von hervorragenden Leistungen im Aufbautraining und hoher Qualität beim Leverkusener Talent.

Auch RB Leipzig-Verteidiger Lukas Klostermann war lange verletzt und wird jetzt genau begutachtet, ob er für die WM ausreichend fit ist. Der 26-Jährige hatte seinen letzten Einsatz in der Nationalmannschaft am 14. Juni in der Nations League beim 5:2 gegen Italien. RB-Cheftrainer Marco Rose sagt „Wir haben Hoffnungen, ihn doch noch nach Katar schicken zu können, weil er dem Team was gibt, was auch die Nationalmannschaft gebrauchen kann“.

Über die Nominierung von Werder Bremen-Spieler Niclas Füllkrug sagte Röhl „Wenn wir jemanden für die letzten 20 Minuten brauchen, der ein Strafraumstürmer und immer für ein Tor gut ist, ist er natürlich eine Option“.

Grundsätzlich sagt Röhl, dass die Spieler nicht nur nach ihrer taktischen Funktion ausgewählt, sondern vielmehr auch Faktoren wie Energie, Teamführung und Stimmung berücksichtigt werden.

Es bleibt dennoch spannend bis zur offiziellen Kader-Bekanntgabe – Überraschungen bleiben jederzeit möglich.