Kimmich setzt auf Bayern und lobt Rangnick – Großer Respekt vor Real Madrid

Joshua Kimmich sieht seine Zukunft weiterhin eng verbunden mit dem FC Bayern München. Der deutsche Nationalspieler bekräftigte in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS, dass der Klub und nicht der Trainer im Zentrum seiner Entscheidungen steht. „Ich weiß, dass du einen Vertrag nicht mit einem Coach unterschreibst, sondern mit dem Klub“, erklärte Kimmich. Diese Aussage kommt zu einer Zeit, in der die Frage des Trainerwechsels nach Thomas Tuchel offen bleibt.

Kimmich und die Trainerfrage

Obwohl die Trainerfrage für viele Spieler eine zentrale Rolle spielt, sieht Kimmich dies anders. „Für mich als Spieler ist der Klub das Wichtigste, nicht der Coach.“ Der 29-Jährige steht bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag und betont, dass der Verein immer sein erster Ansprechpartner sein wird.

Positive Erinnerungen an Ralf Rangnick

Zur potenziellen Traineroption Ralf Rangnick äußert sich Kimmich positiv. Er erinnert sich gern an die Zeit zurück, als Rangnick ihn als Sportchef von RB Leipzig aus Stuttgart abgeworben hatte. „Er war sehr wichtig für meine Karriere“, so Kimmich. Mit seinen Stationen in Hoffenheim und Leipzig sowie kürzlich mit der österreichischen Nationalmannschaft hat Rangnick bewiesen, dass er erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen lassen kann. „Er muss also ein wunderbarer Trainer sein“, fügt Kimmich hinzu.

Respekt vor Real Madrid

Vor dem anstehenden Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid zeigt sich Kimmich respektvoll: „Sie zeigen immer ihre Mentalität und Qualität. Sie haben eine starke Mannschaft, viel Talent und Erfahrung.“ Besonders in den entscheidenden Momenten der Champions League spürt man die Stärke der Madrilenen, die „das gewisse Etwas“ haben. Für Kimmich, der als Kind davon träumte, in solchen großen Spielen zu stehen, ist das Halbfinale gegen Real eine besondere Chance. „Das ist wirklich etwas Besonderes. Wir wollen diese Chance nicht verschwenden“, betont der Mittelfeldspieler. Die Kombination aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern könnte laut Kimmich der Schlüssel zum Erfolg sein.

FAQ’s

Wie beeinflusst Kimmichs Einstellung zur Trainerfrage seine Leistung? Kimmich betont, dass für ihn die Zugehörigkeit zum Klub wichtiger ist als der Trainer. Dies könnte bedeuten, dass seine Leistung konstanter bleibt, unabhängig von den häufigen Trainerwechseln, die bei Top-Clubs üblich sind.

Kann Ralf Rangnick den Erwartungen in München gerecht werden? Angesichts seiner erfolgreichen Vergangenheit und der positiven Erinnerungen, die Kimmich mit ihm teilt, stehen die Chancen gut, dass Rangnick, falls ernannt, einen positiven Einfluss auf den FC Bayern haben könnte.

Was bedeutet das bevorstehende Spiel gegen Real Madrid für Bayern? Das Spiel gegen Real ist mehr als nur ein Halbfinale; es ist eine Gelegenheit, zu beweisen, dass die Mannschaft auch unter Druck auf höchstem Niveau bestehen kann. Kimmichs Einstellung deutet darauf hin, dass das Team ruhig bleibt und versucht, seine Chancen zu nutzen.