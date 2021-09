Wann spielt Deutschland wieder? ** DFB WM Quali 2022 * Die nächsten Länderspiele 2021

Nach dem etwas müden Kick gegen Liechtenstein trifft die deutsche Nationalmannschaft morgen, am 5. September 2021, auf Armenien. Das Minimalziel gegen Liechtenstein wurde erreicht und Deutschland hat 3 Punkte mehr auf dem Konto. Gegen Armenien kann die DFB-Auswahl am 5. Spieltag die Tabellenführung in WM 2022 Quali-Gruppe J übernehmen.

Wann spielt Deutschland wieder?

Beim ersten Spiel nach der Europameisterschaft feierte der neue Bundestrainer Hansi Flick sein Debüt. Der Einstand des neuen Trainers verlief einigermaßen erfolgreich, denn das Team konnte den Sieg holen. Allerdings war die Vorstellung eher schwach. Viele DFB-Spieler waren unzufrieden mit der eigenen Leistung und wollen sich nun gegen Armenien steigern. Hier alle Länderspiele 2021.

Deutschland gegen Liechtenstein vom 02.09. – Wie war das Spiel?

Das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein war ein „komisches Spiel“, wie Kapitän Joshua Kimmich betonte. Liechtenstein stand sehr tief und verteidigte mit 11 Spielern, während Deutschland wenig aus dem hohen Ballbesitz machen konnte. Generell war das Team in der Offensive etwas ideenlos und erzwang kaum hochkarätige Chancen. Allerdings konnte Deutschland mit dem Sieg die Mindestanforderungen erfüllen. Unterm Strich standen nach dem Spiel drei Punkte mehr auf dem Konto.

Ein Lichtblick waren die beiden Tore durch Timo Werner und Leroy Sané, die zuletzt öfters kritisiert wurden. Die Innenverteidigung mit Süle und Kehrer hatte zwar wenig zu tun, aber lieferte insgesamt eine solide Partie ab. Das zentrale Mittelfeld mit Gündogan und Kimmich muss sich steigern, ebenso wie Kai Havertz, der gegen Liechtenstein keinen guten Tag erwischte. DFB-Junior Jamal Musiala zeigte eine gute Partie. Die Einwechselspieler Gnabry, Hofmann, Reus, Goretzka und Wirtz konnten das Spiel gegen Liechtenstein nicht mehr entscheidend beeinflussen.

Nächstes Länderspiel: Deutschland gegen Armenien am 05.09.

Das Spiel Deutschland gegen Armenien wird am Sonntag, den 5. September 2021, um 20:45 Uhr angepfiffen. Spielort der Begegnung ist die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Das DFB-Team könnte mit einem Sieg an Armenien in der Tabelle vorbeiziehen und Tabellenerster werden.

Die bisherige Länderspielbilanz gegen Armenien ist ausgezeichnet. Aus den 3 Spielen in 1996, 1997 und 2014 gab es 3 Siege für Deutschland bei einem Torverhältnis von 15:3 Toren.

Kann Deutschland gegen Armenien den nächsten Sieg einfahren?

Deutschland ist großer Favorit gegen Armenien. Die armenische Nationalmannschaft führt zwar die Tabelle der WM 2022 Quali-Gruppe J an, aber auf dem Papier ist Deutschland stärker einzuschätzen. Das zeigt sich zum Beispiel beim Vergleich der Marktwerte: Das deutsche Team hat einen Gesamtmarktwert von 872 Millionen Euro. Hingegen kommt Armenien nur auf 31,8 Millionen.

Weiterhin liegt Deutschland auf der FIFA-Weltrangliste weit vor dem Gegner: Deutschland ist auf dem 16. Platz und Armenien auf dem 88. Platz. Bekanntester Armenier ist der ehemalige BVB-Kicker Henrikh Mkhitaryan.

Mit welcher Aufstellung könnte Deutschland auflaufen?

Die neue Grundformation der deutschen Nationalmannschaft ist eine Art 4-2-3-1. Insgesamt gibt es wenig Anlass die Aufstellung im Vergleich zum Liechtenstein-Spiel zu ändern. Es wäre sinnvoll, wenn die meisten Spieler eine Chance bekommen sich zu steigern. Etwas fraglich sind die Außenverteidiger. Robin Gosens könnte wegen einer Kapselverletzung ausfallen und Ridle Baku wieder aus der Mannschaft rotieren. Die Aufstellung wird erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Deutschland gegen Armenien live im TV * RTL exklusiv

Die deutschen Spiele der WM 2022 Qualifikation werden von RTL übertragen. Der Privatsender zeigt das Länderspiel Deutschland gegen Armenien ab 20:15 Uhr. Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Im Anschluss an die Übertragung gibt es Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele.