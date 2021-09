Fußball heute? Wann spielt Deutschland wieder? * WM Quali 2022 * Die nächsten Länderspiele

Nach der Europameisterschaft 2021 startete die deutsche Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer. Hansi Flick gab seinen Einstand mit 3 Spielen in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Bilanz kann sich sehen lassen – es gab 3 Siege und ein ausgezeichnetes Torverhältnis von 12:0. In 2021 stehen noch 4 Spieltage der European Qualifiers an. Wann spielt Deutschland wieder? Gegen wen finden die Länderspiele statt? Und wo werden die Spiele live übertragen?

Rückblick auf Spieltage 4 bis 6 * Wie liefen Flicks erste Spiele?

Die ersten 3 Spiele unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick verliefen sehr zufriedenstellend. Zunächst gab es einen schwächeren 0:2-Sieg in Liechtenstein beim Bundestrainer-Debüt. Es folgte ein überzeugender 6:0-Heimsieg gegen Armenien mit dem sich die Nationalmannschaft die Tabellenführung zurückholte. Außerdem gewann Deutschland mit 0:4 gegen Island – der Sieg hätte noch höher ausfallen können.

Vorschau auf die kommenden Länderspiele 2021 – Wann spielt Deutschland wieder?

Die kommenden Länderspiele in 2021 sind die letzten 4 Gruppenspiele der WM 2022 Quali-Gruppe J. Die Partien gegen Rumänien und Nordmazedonien finden Anfang Oktober 2021 statt. Weiterhin gibt es Anfang November 2021 die beiden Spiele gegen Liechtenstein und gegen Armenien.

Spieltag 7: gegen Rumänien am Freitag, den 8. Oktober 2021

Das Länderspiel Deutschland gegen Rumänien wird am 8.10.2021 um 20:45 Uhr angepfiffen. Spielort der Partie ist das Volksparkstadion in Hamburg. Das Hinspiel gewann Deutschland mit 0:1.

Spieltag 8: gegen Nordmazedonien am Montag, den 11. Oktober 2021

Im Rückspiel gegen Nordmazedonien hat Deutschland die Chance auf die Revanche für die Hinspiel-Niederlage vom März 2021. Die Partie Nordmazedonien gegen Deutschland findet am 11.10.2021 in der Telekom-Arena in Skopje statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Spieltag 9: gegen Liechtenstein am Donnerstag, den 11. November 2021

Am 9. Spieltag hat Deutschland das Heimspiel gegen Liechtenstein. Am 11.11.2021 um 20:45 Uhr spielt Deutschland gegen Liechtenstein in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Spieltag 10: gegen Armenien am Sonntag, den 14. November 2021

Das letzte Spiel der WM 2022 Quali-Gruppe J hat die deutsche Nationalmannschaft am 14.11.2021 in Armenien. Normalerweise spielt Armenien im Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion in Jerewan. Das Spiel beginnt ausnahmsweise um 18 Uhr.

Mit welcher Aufstellung könnte Deutschland auflaufen?

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Länderspielen wird mit Spannung erwartet. Hansi Flick kann zweimal einen Kader für die verbleibenden 4 Spiele nominieren. Möglicherweise könnten einige neue Spieler hinzukommen und andere Spieler ihren Kaderplatz verlieren.

Bei den Spielen im September 2021 musste der Bundestrainer auf Thomas Müller verzichten, der mit Adduktorenproblemen ausfiel. Außerdem fehlte Mats Hummels, der bei der EM 2021 noch Stammspieler war. Jérôme Boateng (Olympique Lyon) ist eine weitere Option für die Innenverteidigung – vorausgesetzt er zeigt bei seinem neuen Team gute Leistungen. Weiterhin steht Mario Götze in den Startlöchern. Götze ist Schlüsselspieler bei PSV Eindhoven und hat sich eine weitere Chance verdient.

Im erweiterten Kader der Nationalmannschaft sind viele Kicker, die sich eine Chance unter Flick verdient hätten. Dazu zählen die EM-Teilnehmer Volland, Günter, Ginter, Halstenberg, Koch oder Can. Außerdem blieben Neuhaus, Schlotterbeck und Dahoud Anfang September ohne Einsatz für Deutschland.

Der Bundestrainer wird das Geschehen in den Ligen im September genau beobachten und das Spielerangebot sondieren, um den bestmöglichen Kader zu bestimmen. Was wird aus Spielern wie ter Stegen, Tah, Brandt, Henrichs, Max oder Draxler? Können noch weitere U21-Youngster neben Wirtz, Musiala und Adeyemi von sich reden machen?

Kann sich Deutschland für die WM 2022 qualifizieren?

Deutschland ist Favorit für die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022. Die DFB-Elf hat nach 6 Spielen in Gruppe J bereits 4 Punkte Vorsprung auf Verfolger Armenien. Deutschland ist sicher für die WM qualifiziert, wenn das Team in den kommenden 4 Spielen mindestens 9 Punkte holt.

Wo werden die deutschen Spiele live ausgestrahlt?

Die Deutschland-Länderspiele der WM 2022 Qualifikation werden live bei RTL übertragen. RTL hat exklusive Rechte für die deutschen Partien und ist viermal live auf Sendung. Die Kommentatoren bei RTL sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Außerdem ist TV-Experte Lothar Matthäus mit am Start.