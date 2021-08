Der aktuelle DFB Kader: Raum, Schlotterbeck & Adeyemi neue Nationalspieler

Bundestrainer Flick beruft drei Neulinge und fünf Rückkehrer

Bundestrainer Hansi Flick hat drei Neulinge in den 26 Spieler umfassenden vorläufigen Kader der Nationalmannschaft für die im September anstehenden drei Länderspiele in der Gruppe J der WM-Qualifikation berufen. Flick nominierte erstmals die aktuellen U 21-Europameister David Raum von der TSG Hoffenheim, Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und Karim Adeyemi vom FC Red Bull Salzburg für den Kreis der A-Mannschaft.

Mit Marco Reus und Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund, Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain sowie den weiteren aktuellen U 21-Europameistern Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg kehren zudem fünf Spieler zur Nationalmannschaft zurück, die zuletzt im Sommer nicht im Kader für die Europameisterschaft standen. Die DFB-Auswahl kommt von Sonntagabend an in Stuttgart zusammen.

Bei Hansi Flicks Debüt als Bundestrainer trifft die Mannschaft am 2.September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in St. Gallen auf Liechtenstein. Es folgt die Heimpartie in Stuttgart am 5. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Armenien, ehe das DFB-Team am 8. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Reykjavík gegen Island spielt.

WM 2022 Qualifikation Gruppe J Tabelle

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien , Island, Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇲 Armenien 3 3 0 0 6:2 4 9 2 🇲🇰 Nordmazedonien 3 2 0 1 9:4 5 6 3 🇩🇪 Deutschland 3 2 0 1 5:2 3 6 4 🇷🇴 Rumänien 3 1 0 2 5:6 -1 3 5 🇮🇸 Island 3 1 0 2 4:6 -2 3 6 🇱🇮 Liechtenstein 3 0 0 3 1:10 -9 0

Gegen Liechtenstein, auf das Deutschland zuletzt 2009 ebenfalls in der WM-Qualifikation traf, konnte die Nationalmannschaft bislang alle vier Partien gewinnen. Auch in den bisherigen drei Spielen gegen Armenien siegte das DFB-Team stets, zuletzt mit 6:1 in Mainz im Juni 2014 im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft in Brasilien. Die Nationalmannschaft besiegte Island in fünf Partien viermal, zuletzt im vergangenen März im Hinspiel in der WM-Qualifikation in Duisburg mit 3:0. Ein Duell endete mit einem Unentschieden.

Quelle: Pressemitteilung Nationalmannschaft