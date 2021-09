RTL live Fußball heute * Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein * Wo wird Deutschland gegen Liechtenstein übertragen?

RTL live Fußball heute: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert heute am Donnerstag, den 2. September 2021, das nächste Spiel der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Es ist das erste Länderspiel des neuen Bundestrainers Hansi Flick. Der Gegner lautet Liechtenstein. Deutschland hat ein Auswärtsspiel. Spielort ist der Kybunpark in St. Gallen in der Schweiz. übertragen wird das Spiel auf RTL.



Nach bisher 3 Spieltagen liegt Deutschland mit 6 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz in WM 2022 Quali-Gruppe J. Spitzenreiter ist Armenien mit 9 Punkten vor Nordmazedonien mit 6 Punkten. Der heutige Gegner Liechtenstein hat in den bisherigen Begegnungen dreimal verloren und liegt auf dem letzten Tabellenplatz.

Erstes Länderspiel des neuen Bundestrainers Hansi Flick

Vor etwa fünf Monaten fand das bisher letzte Spiel der WM 2022 Qualifikation mit deutscher Beteiligung statt. Damals verlor Deutschland mit 1:2 gegen Nordmazedonien. Es folgte die EM 2021 mit dem Achtelfinalaus gegen England und das Ende der Ära Joachim Löw.

Heute beginnt die Ära Hansi Flick. Der neue Bundestrainer Flick ist kein Unbekannter. Als ehemaliger Bayern-Coach kennt er viele Spieler der aktuellen Nationalmannschaft. Außerdem war Flick bereits als Co-Trainer unter Joachim Löw für den DFB tätig. Hansi Flick war beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 als Co-Trainer mit dabei.

Wie sind die Chancen auf einen Sieg für die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft ist heute Favorit gegen Liechtenstein. Deutlich wird das an den Wettquoten: auf einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft gibt es eine Quote von 1.01 und auf einen Sieg Liechtensteins eine 67.00.

Außerdem hat Deutschland eine makellose Bilanz gegen Liechtenstein und gewann alle vier Spiele bei einer Tordifferenz von 27:3. Ein hoher Sieg ohne Gegentore wäre ein super Einstand für den neuen Bundestrainer Hansi Flick.

Deutschland gegen Liechtenstein * Live-Übertragung bei RTL

Die Live-Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Liechtenstein ist bei RTL. Der Privatsender RTL hat sich die Exklusiv-Rechte für die deutschen Länderspiele der WM 2022 Qualifikation gesichert. Sämtliche Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den European Qualifiers laufen bei RTL.

Die Übertragung der Partie gegen Liechtenstein beginnt heute am 2. September um 20:15 Uhr. Die Begegnung wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Im Anschluss an die Partie starten um 22:40 Uhr die Nachberichte zum Spieltag der European Qualifiers. Die Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele werden bis 0:00 Uhr ausgestrahlt.

Wer kommentiert Deutschland gegen Liechtenstein bei RTL?

Das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein bei RTL wird von Marco Hagemann kommentiert. Außerdem ist Steffen Freund als Experte und Co-Kommentator mit von der Partie.

Wer moderiert Deutschland gegen Liechtenstein bei RTL?

Die Moderation beim Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein bei RTL übernimmt Florian König, gemeinsam mit RTL-Experte Lothar Matthäus. Das Moderatoren-Team tritt beim Countdown, während der Halbzeitanalyse und bei den Nachberichten auf. Weiterhin ist die Field-Reporterin Laura Papendick am Start.

RTL-Experte Lothar Matthäus übernimmt für Uli Hoeneß

Bisher war Uli Hoeneß der RTL-Experte bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Hoeneß war jedoch eher unbeliebt und zeigte keine guten Leistungen. Daher hat RTL den Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nachnominiert, der gegen Liechtenstein an der Seite von Florian König das Spiel analysieren wird.