Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein ** DFB Aufstellung ** Wie wird Deutschland gegen Liechtenstein spielen?

Das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seit der EM 2020 ist gleichzeitig das Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick. Der Gegner heute am 2.9. in den European Qualifiers zur Fußball-WM 2022 in Katar ist die Nationalmannschaft von Liechtenstein. Die Deutschland Aufstellung wird mit Spannung erwartet. Welche DFB Spieler haben Chancen auf die Startelf? Welche taktische Formation wählt Hansi Flick?

Deutschland gegen Liechtenstein * Erstes Spiel von Bundestrainer Hansi Flick

Das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein ist Hansi Flicks erstes Spiel als Bundestrainer. Der ehemalige DFB-Co-Trainer und Meistertrainer des FC Bayern unterschrieb vor der EM 2020 einen Vertrag bis 2024.

Die Aufstellung gegen Liechtenstein wird kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Allerdings gibt es bereits einige Hinweise, wie Flick spielen lassen könnte.

Die deutsche Aufstellung heute

Bei der Nominierung seines ersten DFB-Kaders hatte Hansi Flick ein paar Überraschungen parat. Einerseits steht Rückkehrer Marco Reus wieder im deutschen Kader. Andererseits gibt es neue Spieler: David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi sind zum ersten Mal dabei.

Die taktische Ausrichtung von Hansi Flick ist bereits bekannt geworden. Flick möchte ein lebhaftes Fußballspiel sehen und möglichst viele Optionen im Team haben. Außerdem soll das Team die Kontrolle über die Spiele übernehmen und die eigene Marschroute durchsetzen.

Weiterhin wurde bekannt, dass die Dreierkette keine Rolle spielen mehr soll. Eine mögliche Formation ist das 4-2-3-1, welche in den letzten Jahren so erfolgsversprechend war. Bei den Bayern hat Hansi Flick ebenfalls in dieser Formation spielen lassen.

Eine Schwachstelle des deutschen Teams sind Standards. Flick und sein Trainerteam legten in der Vorbereitung besonderen Wert auf ruhende Bälle.

So könnte Deutschland heute spielen:

Leno – Rüdiger, Süle, Baku, Gosens – Gündogan, Kimmich – Gnabry, Havertz, Goretzka – Werner/Sané

Deutschland Aufstellung gegen Liechtenstein: Torhüter

Im Tor ist Manuel Neuer die unangefochtene Nummer eins. Weiterhin ist Neuer immer noch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Gegen Liechtenstein fehlt Kapitän Neuer allerdings wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Bundestrainer Flick meinte: „Er steht wegen Belastungsteuerung nicht zur Verfügung“. Neuer selbst erklärte noch am Montag auf einer PK: „Ich gehe davon aus, dass ich für alle drei Spiele spielfähig bin.“ Für Neuer wird wahrscheinlich Bernd Leno spielen. Josh Kimmich soll die Kapitänsbinde tragen.

Deutschland Aufstellung gegen Liechtenstein: Verteidigung

In der Viererkette spielen wieder zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger. Als Innenverteidiger sind wahrscheinlich Süle und Rüdiger erste Wahl. Allerdings gilt Thilo Kehrer als aussichtsreicher Kandidat – im Verein bei PSG hat Kehrer zum Saisonstart 2021/22 einen Stammplatz. Die Außenverteidiger sind wahrscheinlich Gosens und Klostermann.

Deutschland Aufstellung gegen Liechtenstein: Mittelfeld

Nach dem Abgang von Toni Kroos soll Kimmich im Mittelfeld eine zentrale Rolle als Sechser übernehmen. Mögliche Partner auf der Doppelsechs sind Gündogan, Goretzka oder Dahoud. Auf den offensiven Flügeln sind die Bayern-Profis Gnabry und Sorgenkind Sané erste Wahl. Auf der Zehn könnte Reus starten. Thomas Müller fehlt wegen einer Adduktorenverletzung.

Deutschland Aufstellung gegen Liechtenstein: Sturm

In der Sturmspitze hat Flick die Wahl zwischen unterschiedlichen Spielertypen. Timo Werner ist der klassische Knipser – allerdings hatte er zuletzt leichte Ladehemmungen. Kai Havertz wäre ein spielstarker Neuner, der sich viel am Spiel beteiligt. Außerdem ist der flinke Adeyemi eine interessante Option.

Wie spielt Liechtenstein heute gegen Deutschland?

Die Fußball-Nationalmannschaft von Liechtenstein spielte bisher in der WM 2022 Qualifikation in einem 3-1-4-2, einem 5-3-2 und einem 3-5-2. Im Spiel gegen Deutschland wird Liechtenstein wahrscheinlich eine defensive Grundausrichtung wählen. Viele Liechtensteiner spielen in der 3. oder 4. Schweizer Liga. Bekanntester Liechtensteiner ist Nicolas Hasler vom FC Thun.