WM 2022 Quali heute: Deutschland gegen Armenien * Deutschland Aufstellung heute

Die deutsche Nationalmannschaft kann heute gegen Armenien einen wichtigen Schritt in Richtung Qualifikation für die WM 2022 machen. Mit einem Sieg im ersten Heimspiel von Bundestrainer Hansi Flick würde Deutschland auf den ersten Platz in WM 2022 Quali-Gruppe J vorrücken. Welche Startelf schickt Hansi Flick aufs Spielfeld? Gibt es personelle Veränderungen in der DFB-Elf?

Wie wird Deutschland gegen Armenien spielen?

Deutschland gegen Armenien * Bundestrainer Hansi Flick vor Heimspiel-Debüt

Deutschland gegen Armenien ist das erste Heimspiel vom neuen Bundestrainer Hansi Flick. Das Spiel findet in der Stuttgart Mercedes-Benz-Arena statt. Die deutschen Fans erwarten eine bessere Vorstellung als gegen Liechtenstein.

Die Aufstellung fürs Länderspiel gegen Armenien wird kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Es wird auf jeden Fall Veränderungen im Vergleich zum Liechtenstein-Spiel geben.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇲 Armenien 4 3 1 0 6:2 4 10 2 🇩🇪 Deutschland 4 3 0 1 7:2 5 9 3 🇲🇰 Nordmazedonien 4 2 1 1 9:4 5 7 4 🇷🇴 Rumänien 4 2 0 2 7:6 1 6 5 🇮🇸 Island 4 1 0 3 4:8 -4 3 6 🇱🇮 Liechtenstein 4 0 0 4 1:12 -11 0

Die deutsche Aufstellung heute

Bei der deutschen Aufstellung wird sich an der taktischen 4-2-3-1-Formation wenig verändern. Das DFB-Team spielt wieder mit Viererkette, einer Doppelsechs, zwei offensiven Spielern auf den Außenbahnen sowie einem Zehner und einem klassischen Stürmer.

Im Vergleich zum schwachen Spiel gegen Liechtenstein wird Bundestrainer Hansi Flick auf ein paar Positionen Veränderungen vornehmen. Kapitän Manuel Neuer ist wieder fit und wird von Beginn an spielen. Außerdem fällt Robin Gosens verletzt aus. Für ihn dürfte David Raum zu seinem Länderspieldebüt kommen. Zudem ist der Einsatz von Kai Havertz noch fraglich. Leon Goretzka oder Serge Gnabry könnten ins Team kommen. Möglicherweise hat Bundestrainer Flick aber noch die eine oder andere Überraschung parat.

DFB mögliche Aufstellung gegen Armenien (4-2-3-1):

Leno – Kehrer, Süle, Baku, Gosens – Gündogan, Kimmich – Sane, Havertz, Musiala- Werner

Deutschland Aufstellung gegen Armenien: Torhüter

Manuel Neuer ist die unangefochtene Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft. Nachdem Kapitän Neuer gegen Liechtenstein verletzt fehlte, wird er gegen Armenien wieder in die Startelf zurückkehren.

Deutschland Aufstellung gegen Armenien: Verteidigung

Nach der Europameisterschaft 2020 ist die DFB-Elf wieder zur Viererkette zurückgekehrt. Im ersten Spiel nach der EM spielten Gosens, Kehrer, Süle und Baku in der Viererkette. Gegen Armenien könnte Linksverteidiger David Raum starten, da Gosens verletzt ausfällt. Rechtsverteidiger Baku hatte gegen Liechtenstein keine gute Partie. Hier könnte Klostermann von Beginn an spielen. In der Innenverteidigung sind Süle, Kehrer, Rüdiger und Schlotterbeck Kandidaten für die Startelf.

Deutschland Aufstellung gegen Armenien: Mittelfeld

Im Deutschland Mittelfeld spielten gegen Liechtenstein Gündogan und Kimmich auf der Doppelsechs. Mögliche Alternativen sind Dahoud und Goretzka. Im offensiven Dreier-Mittelfeld standen Sané, Havertz und Musiala in der Startformation. Havertz fehlt wahrscheinlich verletzt, Musiala könnte aus der Startelf rotieren. Goretzka, Gnabry, Reus oder Wirtz haben noch Chancen auf die einen Startelfeinsatz.

Deutschland Aufstellung gegen Armenien: Sturm

In der Sturmspitze hat Werner gegen Liechtenstein endlich mal wieder einen Treffer erzielt. Es gibt wenig Anlass im Sturm zu wechseln. Als Ersatz steht RB Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi bereit, der vor seinem ersten Länderspiel steht.

Wie spielt Armenien heute gegen Deutschland?

Die Fußball-Nationalmannschaft von Armenien läuft in einem 4-4-2 mit Doppelsechs auf. Alle vier Spiele der WM 2022 Qualifikation absolvierte das Team mit dieser Formation. Armeniens Star Mkhitaryan feierte gegen Nordmazedonien sein Comeback nach 7 Spielen Pause – er spielte im linken Mittelfeld. Ein weiterer bekannter Armenien-Spieler ist Sargis Adamyan von TSG Hoffenheim.