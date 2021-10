Fußball heute WM Qualifikation 2022? Wann spielt Deutschland wieder? Die nächsten Länderspiele 2021 und 2022

Noch vier Länderspiele stehen für die deutsche Fußballnationalmannschaft im Länderspieljahr 2021 an. Neu-Bundestrainer Hansi Flick hat im Rahmen der WM-Qualifikation für Katar 2022 bisher eine lupenreine Weste bewiesen, 3 Spiele, 3 Siege. Auch wenn die Gegner nur Island (4:0), Liechtenstein (2:0) und Armenien (6:0) hießen, steht Deutschland kurz vor der Qualifikation zur Fußball Weltmeisterschaft 2022. Wir sagen dir alles zu den kommenden Länderspielen.

Wann spielt Deutschland wieder?

Deutschland spielt am kommenden Freitag Abend um 20:45 Uhr in Hamburg gegen die Nationalmannschaft aus Rumänien in der Wm 2022 Quali Gruppe J. Es ist der Beginn des 7.Spieltages der Wm-Quali. Am Montag, 11.10. dann der 8.Spieltag, an dem man gegen Nordmazedonien spielt. Wir erinnern uns: Gegen Nordmazedonien bekam am 31.3. unter Bundestrainer Löw die deutsche Mannschaft eine Niederlage eingeschenkt, die Stimmung in der Nationalmannschaft war nach dem 1:2 auf dem Tiefpunkt. Inzwischen ist man wieder Tabellenführer und kann sich mit 2 Siegen vorzeitig für die Endrunde der WM 2022 qualifizieren.

Termin Team I - Team II Ergeb. 08.10.2021 🇩🇪 Deutschland - 🇷🇴 Rumänien WM-Quali 11.10.2021 🇲🇰 Nordmazedonien - 🇩🇪 Deutschland WM-Quali 11.11.2021 🇩🇪 Deutschland - 🇱🇮 Liechtenstein WM-Quali 14.11.2021 🇦🇲 Armenien - 🇩🇪 Deutschland WM-Quali

Der aktuelle Stand der WM Quali von Deutschland

Nach sechs von zehn WM-Quali-Spielen steht Deutschland ganz oben in der WM-Tabelle.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island , Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 6 5 0 1 17:2 15 15 2 🇦🇲 Armenien 6 3 2 1 7:9 -2 11 3 🇷🇴 Rumänien 6 3 1 2 9:6 3 10 4 🇲🇰 Nordmazedonien 6 2 3 1 11:6 5 9 5 🇮🇸 Island 6 1 2 4 6:14 -8 4 6 🇱🇮 Liechtenstein 6 0 1 4 2:15 -13 1

Wann spielt Deutschland im Jahr 2022?

Während die FIFA Fussball WM 2022 erst im November und Dezember in Katar stattfindet, hat die Nationalmannschaft eine viermonatige Pause zu überbrücken. Von Mitte November bis Mitte März gibt es keine Länderspiele.

Im März 2022 will der Teammanager Oliver Bierhoff bis zu drei Testspiele absolvieren, falls möglich gegen schwere und hochkarätige Gegner. Im Juni steht dann die Nations League 2022 der UEFA an, bei der man vier Gruppenspiele spielen wird.

Länderspiele vor der Fußball WM 2022

Vor dem Beginn der Fußball WM im November gibt es nicht viel Zeit. Durch die Winter-WM wird der Rahmenkalender arg verschoben: Die Bundesliga-Saison endet schon am 14.Mai, das CL-Finale wird am 28.Mai gespielt, bevor es zur Nationalmannschaft geht. Die Abstellungsfrist vor der WM beginnt erst am 14.11., während das Turnier schon am 21.11. beginnt. Nur die Teams, die spät ins Turnier eingreifen, können auf eine optimale Vorbereitung hoffen.

Denn während die Teams der WM Gruppe A schon am 21.11. das erste Mal spielen, sind die Teams der achten Gruppe (WM Gruppe H) erst am 24.11. dran, haben also vier Tage mehr Vorbereitungszeit. Das könnte bei der WM-Gruppenauslosung