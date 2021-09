Fußball heute am 05.09. * WM 2022 Qualifikation Spielpan & Ergebnisse * Wer spielt heute?

Heute am Sonntag, den 5. September 2021, gibt es 12 Spiele des 5. Spieltag der European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in Stuttgart auf Armenien. Weiterhin haben die Nationalmannschaften England, Spanien, Italien und Belgien ein Spiel. Die Anstoßzeiten sind 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. DAZN überträgt 11 Spiele im Livestream. Außerdem überträgt RTL das Länderspiel Deutschland gegen Armenien.

Fußball heute am 05.09. – Wer spielt heute?

Heute am 5. September 2021 hat das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Armenien die Chance auf Platz eins in Gruppe J der European Qualifiers zur WM 2022. Außerdem kann Spanien gegen Georgien die Tabellenführung von Schweden zurückerobern. Die Top-Spiele heute sind in Gruppe C zwischen Schweiz und Italien und in Gruppe E zwischen Belgien und Tschechien

WM 2022 Gruppe B – Wie reagiert Spanien auf die Niederlage?

Es war DIE Überraschung des 4. Spieltags: Spanien verlor gegen Schweden und musste die Tabellenführung abgeben. Am 5. Spieltag haben die Skandinavier spielfrei. Hingegen kann Spanien mit einem Dreier gegen Georgien wieder auf den ersten Platz der WM 2022 Quali-Gruppe B vorrücken.

WM 2022 Gruppe C – Italiens unendliche Serie

Mit dem 1:1-Unentschieden gegen Bulgarien knackte die italienische Nationalmannschaft einen Uraltrekord: die Azzuri sind nunmehr seit 35 Spielen ungeschlagen. Am 5. Spieltag in WM 2022 Quali-Gruppe C spielt Italien gegen die Schweiz. Können die Eidgenossen Italien Serie beenden und in der Tabelle den Anschluss an Italien herstellen?

WM 2022 Gruppe E – Top-Spiel zwischen Belgien und Tschechien

In WM 2022 Quali-Gruppe E gibt es den Kracher Belgien gegen Tschechien. Falls die tschechische Nationalmannschaft heute in Belgien gewinnt, wären beide Teams punktgleich. Allerdings hat Belgien das viel bessere Torverhältnis als Tschechien, sodass die Tschechen einen 5:0-Sieg für die Tabellenführung brauchen.

WM 2022 Gruppe I – Dreikampf um Platz zwei

In WM 2022 Quali-Gruppe I ist die englische Nationalmannschaft souveräner Tabellenführer. England hat 12 Punkte auf dem Konto und einen komfortablen Vorsprung auf den zweiten. Die Three Lions können heute gegen Andorra den nächsten Sieg einfahren. Im Verfolgerduell spielen Albanien (6 Punkte) und Ungarn (7 Punkte) gegeneinander. Weiterhin trifft Polen auf die punkt- und torlose Nationalmannschaft von San Marino.

WM 2022 Gruppe J – Gibt es den Führungswechsel?

In WM 2022 Quali-Gruppe J bahnt sich ein Wechsel an der Tabellenspitze an. Mit einem Sieg gegen könnte die deutsche Nationalmannschaft den ersten Platz übernehmen, der die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft sicherstellt. Armenien könnte im Falle einer Niederlage sogar auf den dritten Platz zurückfallen.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen 11 Spiele der WM 2022 Qualifikation beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

England – Andorra (18 Uhr): Christoph Stadtler

Belgien – Tschechien (20:45 Uhr): Oliver Forster

Schweiz – Italien (20:45 Uhr): Carsten Fuß

Spanien – Georgien (20:45 Uhr): Lukas Schönmüller

Die Partie Schweiz gegen Italien läuft ebenfalls bei SRF zwei. Kommentator aus Basel ist Sascha Ruefer.

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien wird von RTL übertragen. Das Kommentatoren-Duo ist Marco Hagemann und Steffen Freund.