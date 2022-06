Die nächsten deutschen Länderspiele 2022 – Wann spielt Deutschland wieder? Fahrplan bis zur WM 2022

Nachdem Deutschland nun vier Mal in der UEFA Nations League spielte, gehen die Fußballer in die verdiente Sommerpause. Ein langes Jahr wartet auf die Nationalspieler, denn mit den lokalen Ligen, den internationalen Turnieren geht es nun im November nach Katar zur Endrunde der Fußball-WM 2022. Nur noch drei Länderspiele für Hansi Flick und seine Nationalmannschaft. Nach dem gestrigen 5:2 Sieg gegen Italien ist man guter Stimmung und schaffte einen versöhnlichen Abschluss des Länderspielfensters. Wir sagen dir, wie es nun weiter geht.

Die nächsten deutschen Länderspiele 2022 UEFA Nations League Gruppe mit Deutschland

UEFA Nations League Gruppe mit Deutschland Spieltage 5 und 6 am 23. und 26.9.

Spieltage 5 und 6 am 23. und 26.9. 1 Testspiel vor der WM Endrunde

1 Testspiel vor der WM Endrunde WM Endrunde & Spielplan ab 21.11.2022

Wann sind die nächsten Länderspiele?

Hansi Flick und Team muss noch zwei Spiele in der UEFA Nations League dieses Jahr absolvieren. Ende September geht es nochmals gegen Ungarn und gegen England. Der Bundestrainer will die Gruppe A3 gewinnen, um dann im Sommer 2023 zum Final Four Turnier zu fahren um noch Pflichtspiele vor der Heim-EM 2024 in Deutschland zu absolvieren. Kurz vor der WM in Katar soll es dann dort vor Ort nochmals ein offizielles Testspiel geben.

5.Spieltag der Nationen Liga 22/23



Vom 22. bis zum 24.September wird der 5.Spieltag der UEFA Nations League 2022 ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 23.09.2022 20:45 🇩🇪 Deutschland - 🇭🇺 Ungarn A / 3 23.09.2022 20:45 🇮🇹 Italien - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England A / 3

6.Spieltag der Nationen Liga 22/23



Vom 25. bis zum 27.September wird der 5.Spieltag der UEFA Nations League 2022 ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 26.09.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇩🇪 Deutschland A / 3 26.09.2022 20:45 🇭🇺 Ungarn - 🇮🇹 Italien A / 3

Gibt es noch Testspiele vor der WM Endrunde in Katar?

Die FIFA Abstellungsperiode beginnt am 14.November, während dann das Turnier ab dem 21.November startet. Nicht viel Zeit zum trainieren oder einspielen, dennoch soll es gegen einen bisher unbekannten Gegner ein Testspiel geben. Das Spiel soll wohl in Dubai stattfinden.

Wann geht die WM 2022 los und gegen wen spielt Deutschland?

Die Endrunde der WM 2022 startet am 21.11., für Deutschland geht es in der Wm-Gruppe E am 23.11. gegen Japan, am 27.11. gegen Spanien und am 1.12. gegen Costa Rica. Das WM-Finale findet am Sonntag, 18.Dezember statt, diesen Termin sollte man sich auf jeden Fall schon einmal vormerken.

Wann startet die neue Bundesliga-Saison?

Die Spielansetzungen werden am 17. Juni bekanntgegeben. Der allgemeine Rahmenkalender für die kommende Spielzeit stehen allerdings fest: Die Bundesliga-Saison 2022/23 startet am 5. August 2022, die 2. Bundesliga startet bereits drei Wochen früher am 15. Juli 2022.

Wann ist die Gruppenphase der Champions League?

Los geht es am 6. und 7.September 2022 mit der Gruppenphase. Die Qualifikationsrunden starten bereits am 21. Juni 2022, die Play-offs finden an den Spieltagen 16./17. & 23./24. August 2022 statt.

Spieltag 1: 6./7. September 2022

Spieltag 2: 13./14. September 2022

Spieltag 3: 4./5. Oktober 2022

Spieltag 4: 11./12. Oktober 2022

Spieltag 5: 25./26. Oktober 2022

Spieltag 6: 1./2. November 2022

Ab wann ist die FIFA-Abstellungsperiode vor der WM 2022?

Die Trainer der qualifizierten 32 WM-Teilnehmer haben ihre Spieler ab dem 14.11. vor Ort. Am 21.11. geht es dann in das Turnier, der erste Spieltag dauert bis zum 24.11. Die Vorrunde läuft bis zum 2.Dezember, die k.o.Phase geht einen Tag später los. Die Mannschaften und Spieler, die dann aus dem Turnier ausscheiden, haben somit den ganzen Dezember frei, bevor es dann erst im Januar in die Ligen wieder los geht.

