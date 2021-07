Fußball heute? Wann spielt Deutschland wieder?

Nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der UEFA EURO 2020 verschnaufen die Spieler und auch Fans erst einmal. Zum 1.7. wird der neue Bundestrainer beim DFB antreten. Während die Bundesliga dann Mitte August wieder starten wird, gibt es die ersten Länderspiele nach der Fußball Europameisterschaft im September 2021 – nach der EM ist ja bekanntlich vor der WM!

Nächstes Länderspiel von Deutschland: 02.September gegen Liechtenstein in der WM 2022 Qualifikation.

🏆 ⚽ Über 60% sparen: 26,66 € fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 hier bestellen

Wann spielt Deutschland das nächste Mal wieder?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt im September im Rahmen der WM 2022 Qualifikation gleich drei Mal. Nachdem die ersten drei Spieltage im März 2021 absolviert worden sind, geht es am 2.September mit dem Trainingspartner Liechtenstein los. Ein echter Aufbaugegner, wird es doch das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Joachim Flick sein. Drei Tage später wird man das erste Mal gegen Armenien spielen, am 8.September gibt es dann das Duell gegen Rumänien.

🏆 ⚽ Über 60% sparen: 26,66 € fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 hier bestellen

Deutschland in der WM 2022 Qualifikation

In der WM 2022 Qualifikation spielt Deutschland in der Gruppe J – einer von 10 Gruppen. Die Gegner sind Armenien, Nordmazedonien, Rumänien, Island und Liechtenstein. Nur der jeweils erste der Gruppe qualifiziert sich direkt für die Endrunde der FIFA WM 2022 in Katar. Für die deutsche Nationalmannschaft sollte es kein Problem sein diese Gruppe zu gewinnen, doch im Hinspiel gegen Nordmazedonien verlor man unglücklich mit 1:2. Eine Nicht-Qualifikation der Mannschaft würde sicherlich das vorzeitige Aus des neuen Bundestrainers Flick bedeuten.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇲 Armenien 3 3 0 0 6:2 4 9 2 🇲🇰 Nordmazedonien 3 2 0 1 9:4 5 6 3 🇩🇪 Deutschland 3 2 0 1 5:2 3 6 4 🇷🇴 Rumänien 3 1 0 2 5:6 -1 3 5 🇮🇸 Island 3 1 0 2 4:6 -2 3 6 🇱🇮 Liechtenstein 3 0 0 3 1:10 -9 0

Gibt es keine Testspiele 2021?

Nein, Freundschaftsspiele oder Testspiele sind aufgrund des Kalenders nicht mehr möglich. Es wird in 2021 noch 7 Länderspiele geben: 3 im September, zwei im Oktober und zwei im November. Für ein Testspiel wird keine Zeit sein.