Länderspielpause Ende Januar 2022 – Spielplan der WM-Qualifikation in Südamerika, Asien & Nordamerika

Die Bundesliga ist in vollem Betrieb, wird aber demnächst eine Länderspielpause einlegen, nur drei Spieltage nach der Winterpause. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt aber dennoch nicht, wie wir dem DFB Spielplan 2022 entnehmen können. Denn die nächsten beiden Länderspiele der deutschen Nationalelf werden erst Ende März 2022 stattfinden. Stattdessen läuft gerade der Afrika Cup, über den wir ja hier ausführlich berichten. Auch in Südamerika gibt es ab dem 27.1. wieder WM-Qualifikationsspiele. Alles über die nächste Länderspielpause.

Keine Deutschland Spiele im Januar 2022

Blickt man in den DFB Spielkalender, so wird es keine Länderspiele von Bundestrainer Hansi Flicks Team geben. Dennoch sind viele ausländische Nationalspieler im Einsatz und fliegen rund um die Welt. Die deutschen Nationalspieler können sich also ausruhen, für andere Nationen geht es noch um die Qualifikation zur Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Wann spielt Deutschland wieder?

Die beiden nächsten deutschen Länderspiele finden im März statt, wenn zwei Testspiele bzw. Freundschaftsspiele anstehen. Deutschland wird am 26.März zunächst Israel in Sinsheim empfangen. Am 29.3. geht es mal wieder gegen Oranje. In Amsterdam spielt Deutschland gegen die niederländische Nationalmannschaft.

Die letzten WM-Quali Spiele in Europa

Die Playoff Spiele um die verbleibenden drei Tickets aus Europa finden ab dem 24.März statt, wenn u.a. noch Europameister Italien und Portugal um die Teilnahme an der Endrunde kämpfen.

Corona-bedingtes Abstellungsfenster der FIFA

Da allerhand internationale Spiele wegen Corona ausfielen oder verlegt wurden, legte die FIFA schon 2020 einen Ausgleich für die entfallene Länderspielpause zwischen dem 31. August und dem 8. September 2020 fest. Diese wird nun Ende Januar nachgeholt.

Die WM 2022 Qualifikation in Südamerika

Während sich Brasilien und Argentinien schon für die Endrunde der FußballWM 2022 in Katar qualifiziert haben, stehen nun die Spieltage Nummer 14 und 15 (von 18) an. Argentinien spielt ohne Messi gegen Chile, Brasilien fliegt nach Ecuador. Derzeit haben Ecuador und Kolumbien die besten Chancen sich zu qualifizieren.

Tabelle Spielplan # qualifiziert? Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✔ 🇧🇷 Brasilien 13 11 2 0 27:4 23 35 2 ✔ 🇦🇷 Argentinien 13 8 5 0 20:6 14 29 3 🇪🇨 Ecuador 14 7 2 5 23:13 10 23 4 🇨🇴 Kolumbien 14 3 8 3 16:17 -1 17 5 🇵🇪 Peru 14 5 2 7 15:20 -5 16 6 🇨🇱 Chile 14 4 4 6 15:16 -1 16 7 🇺🇾 Uruguay 14 4 4 6 14:21 -7 16 8 🇧🇴 Bolivien 14 4 3 7 20:28 -8 15 9 🇵🇾 Paraguay 14 2 7 5 9:18 -9 13 10 🇻🇪 Venezuela 14 2 1 11 9:25 -16 7 Datum Zeit Heim Erg. Ausw. ➤ 1. Spieltag 09.10.2020 0:30 🇵🇾 Paraguay 2:2 (0:0) 🇵🇪 Peru 0:45 🇺🇾 Uruguay 2:1 (1:0) 🇨🇱 Chile 2:30 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇪🇨 Ecuador 10.10.2020 1:30 🇨🇴 Kolumbien 3:0 (3:0) 🇻🇪 Venezuela 2:30 🇧🇷 Brasilien 5:0 (2:0) 🇧🇴 Bolivien ➤ 2. Spieltag 13.10.2020 22:00 🇧🇴 Bolivien 1:2 (1:1) 🇦🇷 Argentinien 23:00 🇪🇨 Ecuador 4:2 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 14.10.2020 0:00 🇻🇪 Venezuela 0:1 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 2:00 🇵🇪 Peru 2:4 (1:1) 🇧🇷 Brasilien 2:30 🇨🇱 Chile 2:2 (2:1) 🇨🇴 Kolumbien ➤ 3. Spieltag 12.11.2020 21:00 🇧🇴 Bolivien 2:3 (1:0) 🇪🇨 Ecuador 13.11.2020 1:00 🇦🇷 Argentinien 1:1 (1:1) 🇵🇾 Paraguay 21:30 🇨🇴 Kolumbien 0:3 (0:1) 🇺🇾 Uruguay 14.11.2020 0:00 🇨🇱 Chile 2:0 (2:0) 🇵🇪 Peru 1:30 🇧🇷 Brasilien 1:0 (0:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 4. Spieltag 17.11.2020 22:00 🇻🇪 Venezuela 2:1 (1:1) 🇨🇱 Chile 22:00 🇪🇨 Ecuador 6:1 (4:1) 🇨🇴 Kolumbien 18.11.2020 0:00 🇺🇾 Uruguay 0:2 (0:2) 🇧🇷 Brasilien 0:00 🇵🇾 Paraguay 2:2 (1:2) 🇧🇴 Bolivien 1:30 🇵🇪 Peru 0:2 (0:2) 🇦🇷 Argentinien ➤ 5. Spieltag 10.10.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 1:0 (0:0) 🇵🇪 Peru 22:30 🇻🇪 Venezuela 2:1 (1:1) 🇪🇨 Ecuador 23:00 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇧🇷 Brasilien 11.10.2021 1:30 🇦🇷 Argentinien 3:0 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 2:00 🇨🇱 Chile 2:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay ➤ 6. Spieltag 05.09.2021 21:00 🇧🇷 Brasilien abgebr. 🇦🇷 Argentinien 23:00 🇪🇨 Ecuador 0:0 (0:0) 🇨🇱 Chile 06.09.2021 0:00 🇺🇾 Uruguay 4:2 (2:0) 🇧🇴 Bolivien 0:00 🇵🇾 Paraguay 1:1 (1:0) 🇨🇴 Kolumbien 3:00 🇵🇪 Peru 1:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 7. Spieltag 03.06.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 3:1 (1:1) 🇻🇪 Venezuela 04.06.2021 0:00 🇺🇾 Uruguay 0:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 2:00 🇦🇷 Argentinien 1:1 (1:1) 🇨🇱 Chile 4:00 🇵🇪 Peru 0:3 (0:1) 🇨🇴 Kolumbien 05.06.2021 2:30 🇧🇷 Brasilien 2:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador ➤ 8. Spieltag 08.06.2021 23:00 🇪🇨 Ecuador 1:2 (0:0) 🇵🇪 Peru 09.06.2021 0:30 🇻🇪 Venezuela 0:0 (0:0) 🇺🇾 Uruguay 1:00 🇨🇴 Kolumbien 2:2 (0:2) 🇦🇷 Argentinien 2:30 🇵🇾 Paraguay 0:2 (0:1) 🇧🇷 Brasilien 3:30 🇨🇱 Chile 1:1 (0:0) 🇧🇴 Bolivien ➤ 9. Spieltag 02.09.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 1:1 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 23:00 🇪🇨 Ecuador 2:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 03.09.2021 2:00 🇻🇪 Venezuela 1:3 (0:1) 🇦🇷 Argentinien 3:00 🇵🇪 Peru 1:1 (1:1) 🇺🇾 Uruguay 3:00 🇨🇱 Chile 0:1 (0:0) 🇧🇷 Brasilien ➤ 10. Spieltag 10.09.2021 0:30 🇺🇾 Uruguay 1:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador 0:30 🇵🇾 Paraguay 2:1 (1:0) 🇻🇪 Venezuela 1:00 🇨🇴 Kolumbien 3:1 (2:0) 🇨🇱 Chile 1:30 🇦🇷 Argentinien 3:0 (1:0) 🇧🇴 Bolivien 2:30 🇧🇷 Brasilien 2:0 (2:0) 🇵🇪 Peru ➤ 11. Spieltag 08.10.2021 1:00 🇺🇾 Uruguay 0:0 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 1:00 🇵🇾 Paraguay 0:0 (0:0) 🇦🇷 Argentinien 1:30 🇻🇪 Venezuela 1:3 (1:0) 🇧🇷 Brasilien 2:30 🇪🇨 Ecuador 3:0 (3:0) 🇧🇴 Bolivien 3:00 🇵🇪 Peru 2:0 (1:0) 🇨🇱 Chile ➤ 12. Spieltag 14.10.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 4:0 (1:0) 🇵🇾 Paraguay 23:00 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador 15.10.2021 1:30 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇵🇪 Peru 2:00 🇨🇱 Chile 3:0 (2:0) 🇻🇪 Venezuela 2:30 🇧🇷 Brasilien 4:1 (2:0) 🇺🇾 Uruguay ➤ 13. Spieltag 11.11.2021 22:00 🇪🇨 Ecuador 1:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela 12.11.2021 0:00 🇵🇾 Paraguay 0:1 (0:0) 🇨🇱 Chile 1:30 🇧🇷 Brasilien 1:0 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 3:00 🇵🇪 Peru 3:0 (3:0) 🇧🇴 Bolivien 13.11.2021 0:00 🇺🇾 Uruguay -:- 🇦🇷 Argentinien ➤ 14. Spieltag 16.11.2021 21:00 🇧🇴 Bolivien 3:0 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 22:00 🇻🇪 Venezuela 1:2 (0:1) 🇵🇪 Peru 17.11.2021 0:00 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 0:30 🇦🇷 Argentinien 0:0 (0:0) 🇧🇷 Brasilien 1:15 🇨🇱 Chile 0:2 (0:1) 🇪🇨 Ecuador ➤ 15. Spieltag 27.01.2022 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇵🇪 Peru 🇻🇪 Venezuela -:- 🇧🇴 Bolivien 🇵🇾 Paraguay -:- 🇺🇾 Uruguay 🇨🇱 Chile -:- 🇦🇷 Argentinien 🇪🇨 Ecuador -:- 🇧🇷 Brasilien ➤ 16. Spieltag 30.01.2022 🇺🇾 Uruguay -:- 🇻🇪 Venezuela 🇵🇪 Peru -:- 🇪🇨 Ecuador 🇧🇷 Brasilien -:- 🇵🇾 Paraguay 🇧🇴 Bolivien -:- 🇨🇱 Chile 🇦🇷 Argentinien -:- 🇨🇴 Kolumbien ➤ 17. Spieltag 24.03.2022 🇺🇾 Uruguay -:- 🇵🇪 Peru 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇧🇴 Bolivien 🇧🇷 Brasilien -:- 🇨🇱 Chile 🇵🇾 Paraguay -:- 🇪🇨 Ecuador 🇦🇷 Argentinien -:- 🇻🇪 Venezuela ➤ 18. Spieltag 29.03.2022 🇵🇪 Peru -:- 🇵🇾 Paraguay 🇻🇪 Venezuela -:- 🇨🇴 Kolumbien 🇧🇴 Bolivien -:- 🇧🇷 Brasilien 🇨🇱 Chile -:- 🇺🇾 Uruguay 🇪🇨 Ecuador -:- 🇦🇷 Argentinien

Afrika Cup im Achtelfinale

In Afrika wird derzeit auch gespielt, allerdings nicht in der Wm-Quali, sondern beim Afrika-Cup, dem Kontinental-Wettbewerb. Knapp 20 Spieler sind aus deutschen Ligen dabei. Wir berichten hier über die Spiele.

WM Qualifikation in Asien, Nord-/Mittelamerika/Karibik und Ozeanien

Auch hier stehen überall weitere Länderspiele an. In Asien spielt z.b. Australien gegen den Vietnam und Japan gegen China. Derzeit steht man dort in Runde 3 von 4.

Im Concacaf Verband in Nordamerika spielt die USA am 27.1. gegen San Salvador und Mexiko auf Jamaika. Hier steht man in der finalen Runde, Kanada, die USA und Mexiko führen die Gruppe an und haben nach 8 Spieltagen zwischen 14 und 16 Punkte, es bleibt also spannend!