Fußball heute: WM Qualifikation in Südamerika (Tabelle, Spielplan) – Wer qualifiziert sich für die Katar WM 2022?

Während heute in Europa die WM-Playoffs gespielt werden, geht es in der Südamerika-WM-Qualifikation in den 17. von 18 Spieltagen. Brasilien und Argentinien haben schon ihre WM-Tickets gesichert, weitere zwei Plätze werden direkt vergeben, der 5.der Tabelle spielt in den interkontinentalen Playoffs um die Teilnahme an der Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Ecuador und Peru stehen auf Platz 3 und 4 und wären somit dabei. Uruguay ist ein Punkt dahinter, Kolumbien lauert auf Platz 6.

In Südamerika bleibt es spannend um die letzten Plätze zur Teilnahme in Katar. Die WM 2022 in Katar ist die letzte mit 32 Teilnehmern, bevor es dann 48 Teilnehmer im Jahr 2026 geben wird. Doch nun qualifizieren sich nur 4 Teams plus einer aus der Relegation.

Brasilien und Argentinien bereits qualifiziert

Die Albiceleste trifft am Freitag in Buenos Aires auf Venezuela und am Dienstag kommender Woche in Guayaquil auf Ecuador. Messi ist dabei, dafür fehlt Inter Mailands Star Lautaro Martínez wegen Corona.

Bei Brasilien kehrt Neymar in den Kader zurück, nachdem er die ersten WM-Spiele im Februar verpasste. Für die Spiele gegen Chile in Rio de Janeiro und gegen Bolivien in La Paz sei er wieder einsatzbereit.

Beide Teams werden im Juni ein Spiel gegeneinander nachholen: Das vor gut sechs Monaten nach einem Corona-Eklat abgebrochene WM-Qualifikationsspiel soll erst dann nachgeholt werden. Relevant für die Tabelle ist es allerdings nicht mehr.

Die Tabelle Südamerika der WM-Qualifikation

Stand vor dem heutigen 17.Spieltag

# qualifiziert? Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✔ 🇧🇷 Brasilien 13 11 2 0 27:4 23 35 2 ✔ 🇦🇷 Argentinien 13 8 5 0 20:6 14 29 3 🇪🇨 Ecuador 14 7 2 5 23:13 10 23 4 🇨🇴 Kolumbien 14 3 8 3 16:17 -1 17 5 🇵🇪 Peru 14 5 2 7 15:20 -5 16 6 🇨🇱 Chile 14 4 4 6 15:16 -1 16 7 🇺🇾 Uruguay 14 4 4 6 14:21 -7 16 8 🇧🇴 Bolivien 14 4 3 7 20:28 -8 15 9 🇵🇾 Paraguay 14 2 7 5 9:18 -9 13 10 🇻🇪 Venezuela 14 2 1 11 9:25 -16 7

Spannung auf den Plätzen 3 bis 7

Ecuador auf Platz 3 hat mit 24 Punkten die beste Ausgangslage, spielt nun gegen Paraguay (nur Platz 9) und gegen Argentinien. D.h. das erste Spiel muss gewonnen werden, bei zwei Niederlagen kann man schlimmstenfalls auf Rang 5 abfallen, was die Relegation bedeuten würde. Gewinnt man das 1.Spiel, wäre Ecudaor fest dabei.

Auf dem derzeitigen Platz 4 steht Peru mit 20 Punkten, mit dem 1.Gegner Uruguay hat man einen direkten Konkurrenten – siegt man, ist man weiter. Im 2.Spiel geht es gegen Paraguay, die schon nichts mehr mit der Entscheidung der WM-Teilnahme zu tun haben.

Auf Platz 5 und 6 wird es ebenfalls spannend: der zweifache Weltmeister Uruguay mit einem Punkt Rückstand auf Platz 4, dahinter mit weiteren 2 Punkten Rückstand Kolumbien auf Platz 6. Uruguay gegen Peru wird ein Schicksalsspiel – verliert Uruguay, hat man nur noch rechnerische Chancen, abhängig wie die anderen Spiele ausgehen. Auch Kolumbien enttäuschte bisher in der WM-Quali, kann nun zunächst sichere Punkte gegen Bolivien einsammeln, wäre dann auf Platz 5 wenn Uruguay patzen würde. Danach wartet Venezuela, die man auch schlagen sollte.

Chile auf Platz 7 hat nur noch rechnerische Chancen: eigentlich ein sicherer WM-Teilnahmer enttäuschte ebenso in den letzten 2 Jahren. 2 Siege gegen Brasilien und Uruguay wären daher ein kleines Wunder.

Die Spiele finden heute Nacht um 00:30 Uhr deutscher Zeit statt, wenn bei uns schon der 25.3. ist, in Südamerika aber noch der 24.3. Zu sehen sind diese Spiele nicht in Europa im Tv.

Der Spielplan heute in Südamerika