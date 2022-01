Fußball heute: Spielplan Afrika Cup 2022 am Dienstag, 11.Januar – Nigeria gegen Ägypten, Algerien gegen Sierra Leone

Fußball heute: Seit Sonntag Abend läuft die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Im Auftaktspiel gelang Gastgeber und fünffacher Afrika-Meister Kamerun ein 2:1 gegen Burkino Faso. Insgesamt steht das Turnier unter keinem guten Stern, denn politische und pandemische Probleme machen dem Land in Westafrika schwer zu schaffen. Dennoch findet das Turnier mit 24 Mannschaften an fünf Orten statt, dabei ist das größte Stadien in der Hauptstadt Yaoundé noch gar nicht richtig fertiggestellt. Wir geben einen Vorgeschmack auf das Turnier und die Fußballspiele heute in Kamerun.

Spielplan Afrika Cup 2022 am Dienstag, 11.Januar

Heute geht es in den Gruppen D und E los. Topspiel des Tages wird Nigeria gegen Ägypten sein um 17 Uhr Deutscher Zeit. Moh Salah wird also ins Geschehen eingreifen. Und im Gegensatz zum Fifa Arabic Cup im Dezember 2021 hofft die Ägypter nun, dass ihr Topspieler dem Land zu einem Erfolg verhelfen kann. Nigeria dagegen entließ den deutschen Trainer Gernot Rohr erst 4 Wochen vor Turnierstart, hat mit den 2 Bundesligisten Awioniyi (Union Berlin) sowie Collins (Paderborn) nur Außenseiterchancen.

Titelverteidiger Algerien tritt um 14 Uhr gegen Sierra Leone an und hat mit Ramy Bensebaini von Gladbach ebenso einen Bundesligisten in seinen Reihen.

14:00 Uhr: Algerien – Sierra Leone (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

17:00 Uhr: Nigeria – Ägypten (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

20:00 Uhr: Sudan – Guinea-Bissau (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

Alle drei Spiele sind auf DAZN und Sport Digital zu sehen!

Ergebnisse der Afrika Cup Spiele am Montag, 10.Januar 2022

Der Senegal „Die Löwen“ gewannen mit einem späten Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 gegen Simbabwe durch Sadio Mané. Verletzungs- und Corona gebeutelt sichern sich der Turnierfavorit den ersten Dreier. Auch Marokko gewann als Favorit mit 1:0 gegen Ghana, beide Teams mit einigen Corona-Ausfällen.

14:00 Uhr: 1:0 Senegal – Simbabwe (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

17:00 Uhr: 1:0 Marokko – Ghana (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

17:00 Uhr: 1:0 Guinea – Malawi (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

20:00 Uhr: 0:1 Komoren – Gabun (Afrika-Cup, 1. Spieltag)