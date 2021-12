DFB Fußball Länderspiele 2022 – Gegen wen spielt Deutschland im neuen Jahr 2022?

Nach der gelungenen WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar spielt Deutschland im neuen Jahr gegen die beiden EM-Finalisten 2021. Denn in der UEFA Nations League kommt es in der Gruppe C zu den herausfordernden Duellen gegen Europameister Italien und den Vize aus England. Welche Länderspiele es 2022 sonst noch gibt, verraten wir im Folgenden.

Deutschland in der UEFA Nations League gegen schweren Teams

Deutsche Nationalmannschaft – große Ziele für 2022

Hansi Flick trat im September 2021 sein Amt als Bundestrainer an. Er ist der elfte Bundestrainer und begibt sich auf die Spuren von großen Namen wie Helmut Schön, Franz Beckenbauer und Jogi Löw, alles Weltmeister-Trainer. Den Weltmeister-Titel hat sich Hansi Flick für das Jahr 2022 vorgenommen, das verrät er im Sportbild-Interview. Während Oliver Bierhoff „nur“ das Halbfinale als Ziel ausgibt, fragt sich Hansi Flick, warum dann nicht gleich Weltmeister werden. Dasselbe fragt sich übrigens aus Italiens-Europameister Trainer Mancini: Obwohl sein Team noch in die Playoffs müsse, so sehe er sich selbst als den nächsten Weltmeister, schließlich habe man seit drei Jahren nicht mehr verloren.

Hansi Flick mit guter Bilanz im Länderspieljahr 2021

Nicht verloren hat auch Hansi Flick seit seinem Amtsantritt im September 2021. Nachdem sein Vorgänger Jogi Löw in der Wm-Quali im März 2021 Federn lassen musste und sich eine 1:2 Niederlage gegen Nordmazedonien einfing, startete Flick mit sieben Siegen in seine Karriere als Bundestrainer.

Einem 2:0 Sieg gegen Liechtenstein folgte ein 6:0 gegen Armenien sowie ein 4:0 gegen Island, alle im September. Im Oktober folgte dann die vorzeitige WM-Qualifikation durch ein 4:0 gegen Island und ein 2:1 gegen Rumänien. Mit dem WM-Ticket in der Tasche gewann man 9:0 gegen Liechtenstein sowie 4:1 auswärts gegen Armenien. Die Bilanz war perfekt: 7 Spiele, 7 Siege und 31:2 Tore.

Länderspiele 2022 – Gegen wen spielt Deutschland?

Im Wm-Jahr 2022 wird es für den Bundestrainer eine große Aufgabe sein, ein schlagkräftiges Team zu formen. Fast ein Jahr hat er dazu Zeit. Die ersten Länderspielpause wird es im März geben, Gegner für die beiden Freundschaftsspiele stehen allerdings noch nicht fest. Im Rahmen der UEFA Nations League wird es dann die sechs Pflichtspiele des Jahres geben, vier im Juni, zwei im September. Los geht es am 4.Juni mit dem Prestigeduell gegen Europameister Italien, das Rückspiel wird es am 14.Juni geben. Nur drei Tage später kommt England nach Deutschland. Der amtierende Vize-Europameister schlug Deutschland im EM-Achtelfinale, die deutsche Nationalmannschaft ist also auf Wiedergutmachung aus. Das Rückspiel findet dann am 26.September in England statt. Dritter Gegner in der Nations League ist Ungarn, die man ebenso von der EM 2021 noch kennt.

Die Matches gegen Italien und England werden Standortbestimmungen sein – Deutschland pfiu oder hui? Im Oktober und direkt vor der WM im November könnte es dann noch zu weiteren Testspielen kommen.

Termin Zeit Team I Erg. Team II Ort 04.06.2022 20:45 Uhr 🇮🇹 Italien -:- 🇩🇪 Deutschland 07.06.2022 20:45 Uhr 🇩🇪 Deutschland -:- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 11.06.2022 20:45 Uhr 🇭🇺 Ungarn -:- 🇩🇪 Deutschland 14.06.2022 20:45 Uhr 🇩🇪 Deutschland -:- 🇮🇹 Italien 23.09.2022 20:45 Uhr 🇩🇪 Deutschland -:- 🇭🇺 Ungarn 26.09.2022 20:45 Uhr 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇩🇪 Deutschland

Der DFB Kader zum WM 2022 – es wird spannend

Während sich Routiner Thomas Müller auf seine vierte Weltmeisterschaft freuen darf, wird es wohl Mats Hummels nicht schaffen, zumindest nicht in der derzeitigen Form. Toni Kroos trat nach 106 Länderspielen zurück und wird auch nicht zur Verfügung stehen. Junge Spieler wie Karim Adeyemi, Florian Wirtz oder Nico Schlotterbeck könnten es stattdessen in den WM-Kader schaffen.

Der WM 2022 Spielplan

Deutschland qualifizierte sich vorzeitig für die WM 2022 Vorrunde, muss sich aber noch bis zum 1.April gedulden, was die Gegner angehen. Denn erst dann wird es die Gruppenauslosung geben. Vom 21.November bis zum 18.Dezember findet dann die FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. In der Vorrunde warten drei Gegner mit fünf Tagen Abstand, die Vorrunde wird bis zum 2.Dezember gehen.