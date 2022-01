Fußball heute Spielplan & Länderspielpause: Die nächsten Länderspiele in der WM 2022 Qualifikation

Während in Afrika der Africa Cup of Nations und im Rest der Welt die WM 2022 Qualifikation gespielt wird, pausiert der Fußball größtenteils in Europa. Das sorgte letztens etwas für Aufsehen: Eine Länderspielpause ohne deutsche Länderspiele? Den deutschen und europäischen Nationalspielern wird hier eine verdiente Pause gegönnt, während der Rest der Welt ihre Qualifikation zur FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar weiterspielt. In Südamerika, in Nord- und Mittelamerika wird gespielt, ebenso wie in Asien und Ozeanien. Wir sagen dir das wichtigste zu den nächsten Länderspielen und der WM-Qualifikation.

WM Qualifikation 2022 – Wer fährt zur Fußball Endrunde 2022?

In Südamerika geht es in den 15. und 16.Spieltag, nachdem Brasilien und Argentinien sich schon vorzeitig qualifizieren konnten. Die besten Chancen als 3. sich zu qualifizieren hat die Nationalmannschaft aus Ecuador, die allerdings nun gegen Brasilien ran muss. Doch man hat noch 6 Punkte Vorsprung vor der Nummer 4 der Tabelle Kolumbien, die gegen Peru spielen müssen, die nur einen Punkt weniger auf dem Konto haben! Es bleibt also spannend. Der 16.Spieltag in Südamerika wird dann am 01.Februar gespielt, dann spielt Brasilien gegen Paraguay und Argentinien (ohne den verletzten Lionel Messi) gegen Kolumbien.

In Asien finden am 27.1. 6 Spiele statt, am 1.Februar dann der nächste Spieltag. In Nordamerika müssen die USA, Mexiko und Kanada ebenso zweimal spielen. Hier spielt man noch bis Ende März in einer Achter-Gruppe, derzeit führen Kanada (16 Punkte), die USA (15) und Mexiko (14).

WM Qualifikation 2022 Spielplan im Januar 2022

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. Kontinent 27.01.2022 10:10 🇦🇺 Australien -:- 🇻🇳 Vietnam Asien 27.01.2022 11:00 🇯🇵 Japan -:- 🇨🇳 China Asien 27.01.2022 13:00 🇱🇧 Libanon -:- 🇰🇷 Südkorea Asien 27.01.2022 15:30 🇮🇷 Iran -:- 🇮🇶 Irak Asien 27.01.2022 16:00 🇦🇪 VA Emirate -:- 🇸🇾 Syrien Asien 27.01.2022 18:15 🇸🇦 Saudi-Arabien -:- 🇴🇲 Oman Asien 27.01.2022 22:00 🇪🇨 Ecuador -:- 🇧🇷 Brasilien Südamerika 28.01.2022 00:00 🇵🇾 Paraguay -:- 🇺🇾 Uruguay Südamerika 28.01.2022 01:00 🇺🇲 USA -:- 🇸🇻 El Salvador CONCACAF 28.01.2022 01:00 🇯🇲 Jamaika -:- 🇲🇽 Mexiko CONCACAF 28.01.2022 01:15 🇨🇱 Chile -:- 🇦🇷 Argentinien Südamerika 28.01.2022 02:05 🇭🇳 Honduras -:- 🇨🇦 Kanada CONCACAF 28.01.2022 03:05 🇨🇷 Costa Rica -:- 🇵🇦 Panama CONCACAF 28.01.2022 22:00 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇵🇪 Peru Südamerika 28.01.2022 23:00 🇻🇪 Venezuela -:- 🇧🇴 Bolivien Südamerika 30.01.2022 21:05 🇨🇦 Kanada -:- 🇺🇲 USA CONCACAF 31.01.2022 00:00 🇲🇽 Mexiko -:- 🇨🇷 Costa Rica CONCACAF 31.01.2022 00:05 🇵🇦 Panama -:- 🇯🇲 Jamaika CONCACAF 31.01.2022 01:05 🇭🇳 Honduras -:- 🇸🇻 El Salvador CONCACAF 01.02.2022 11:10 🇯🇵 Japan -:- 🇸🇦 Saudi-Arabien Asien 01.02.2022 13:00 🇱🇧 Libanon -:- 🇮🇶 Irak Asien 01.02.2022 13:00 🇻🇳 Vietnam -:- 🇨🇳 China Asien 01.02.2022 15:00 🇸🇾 Syrien -:- 🇰🇷 Südkorea Asien 01.02.2022 15:30 🇮🇷 Iran -:- 🇦🇪 VA Emirate Asien 01.02.2022 17:00 🇴🇲 Oman -:- 🇦🇺 Australien Asien 01.02.2022 21:00 🇧🇴 Bolivien -:- 🇨🇱 Chile Südamerika 02.02.2022 00:00 🇺🇾 Uruguay -:- 🇻🇪 Venezuela Südamerika 02.02.2022 00:30 🇦🇷 Argentinien -:- 🇨🇴 Kolumbien Südamerika 02.02.2022 01:30 🇧🇷 Brasilien -:- 🇵🇾 Paraguay Südamerika 02.02.2022 03:00 🇵🇪 Peru -:- 🇪🇨 Ecuador Südamerika

Wann spielt Deutschland wieder?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt erst wieder im März 2022 ihr nächstes Länderspiel. Dann stehen zwei Testspiele an, am 26.März gegen Israel in Sinsheim und am 29.März 2022 in Amsterdam gegen die Niederländer.

Wann läuft die WM-Qualifikation in Europa mit den Playoffs?

Die Wm 2022 Playoff Spiele der Qualifikation in Europa gehen am 24. und 29.März über die Bühne. Spannend wird es vor allem im Duell zwischen Italien und Portugal – nur einer von beiden wird zur Endrunde der WM fahren.