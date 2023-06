Fußball Länderspiele heute * Deutschland gegen Polen ** Bilanz, Statistik, Ergebnisse & Spiele

Im Vorfeld des heute Abend stattfindenden Testspiels zwischen den Fußballnationalmannschaften Deutschlands und Polens in Warschau ist es an der Zeit, einen Blick auf die bisherige Bilanz dieser zwei Teams zu werfen. Mit insgesamt 21 Begegnungen in der Vergangenheit, sowohl in großen Turnieren als auch in Freundschaftsspielen, hat Deutschland eine beeindruckende Dominanz gegenüber der polnischen Mannschaft gezeigt.

In den direkten Begegnungen konnte die deutsche Mannschaft insgesamt 13 Siege für sich verbuchen, während sieben Spiele unentschieden endeten. Polen gelang es nur in einer Begegnung, Deutschland zu besiegen – 2014 nach der Weltmeisterschaften in Brasilien als amtierender Weltmeister. Diese Spiele fanden in den unterschiedlichsten Zusammenhängen statt, von den Europameisterschaften und ihren Qualifikationen bis hin zu den Weltmeisterschaften und Testspielen.

Besonders bemerkenswert ist die Bilanz Deutschlands gegen Polen bei den Weltmeisterschaften, wo in drei Spielen zwei Siege und ein Unentschieden erreicht wurden. Aber auch in den Testspielen hat die deutsche Mannschaft eine starke Leistung gezeigt, mit acht Siegen aus zwölf Spielen.

Das bevorstehende Spiel in Warschau wird die 22. Begegnung zwischen Deutschland und Polen sein. Mit der dominanten Vergangenheit im Rücken geht die deutsche Mannschaft als Favorit in die Begegnung. Dennoch, der Fußball ist immer für Überraschungen gut und die polnische Mannschaft wird sicherlich alles daran setzen, ihre Bilanz gegen Deutschland zu verbessern.

Europameisterschaften – Deutschland gegen Polen

Bei den bisherigen Europameisterschaften trafen die deutsche und die polnische Nationalmannschaft zweimal aufeinander. Am 8. Juni 2008 besiegte die deutsche Mannschaft die Polen mit 2:0. Das nächste Aufeinandertreffen bei der EM 2016 endete hingegen mit einem 0:0-Unentschieden. Die Bilanz aus Sicht der Deutschen in den Europameisterschaften ist also positiv mit einem Sieg und einem Unentschieden.

Europameisterschafts-Qualifikationen – Deutschland gegen Polen

In den Qualifikationen zur Europameisterschaft standen sich die Teams insgesamt viermal gegenüber. Die Partien waren ausgeglichener als die EM-Begegnungen. Beide Mannschaften konnten jeweils einen Sieg verbuchen und zwei Spiele endeten unentschieden.

Testspiele – Deutschland gegen Polen

In zwölf Test- oder Freundschaftsspielen war die Bilanz der deutschen Mannschaft gegen Polen sehr positiv. Die deutsche Mannschaft konnte acht Spiele gewinnen, während drei Spiele unentschieden endeten. Nur ein Testspiel wurde verloren – 2014 verlor man 0:2.

Weltmeisterschaften – Deutschland gegen Polen

Die deutsche und die polnische Nationalmannschaft standen sich in drei Spielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber. Hier hat Deutschland eine makellose Bilanz mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist der Sieg im Jahr 1974, als Deutschland durch das 1:0 gegen Polen den Grundstein für den späteren Gewinn des Weltmeisterschaftstitels legte.

Bisherige Länderspiele gegen Deutschland