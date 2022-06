Fußball heute Länderspiel Deutschland gegen Italien 2022 – Vorbericht & Aufstellung – Live auf RTL

Am Samstag, den 4. Juni, steht für Deutschland das erste Duell in der diesjährigen Nations League gegen Italien an. Dabei handelt es sich um das erste von vier Länderspielen der deutschen Fußball Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Gruppe A3. Leichte Gegner hat Deutschland mit Ungarn, England und Italien nicht wirklich. Bei der Nations League geht es darum, dass sich die deutsche Nationalmannschaft unter Wettkampfbedingungen einspielt, um sich für die WM 2022 in Katar zu rüsten. Daneben dürfte der erfolgshungrige neue Nationaltrainer Hansi Flick jedoch alles daraufsetzen, weitere Erfolge zu erzielen.

Wann ist das nächste Länderspiel von Deutschland?

Das Auftaktspiel findet im Renato Dall`Ara in Bologna statt und wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Live kann man das spannende Duell gegen den Europameister von 2021 am 4. Juni auf RTL im Free-TV bestaunen. Alternativ kann man die 90 Minuten auch im Live-Stream ansehen. Das Streaming-Angebot gibt es bei RTL+. Während das Spiel im Free-TV kostenlos ist, betragen die Gebühren bei RTL + leider 4,99€ im Monat.

Deutschland gegen Italien: Die Stimmung vor dem Spiel

Deutschland und Italien treffen zum Auftakt am 4. Juni in der Gruppe A3 der UEFA Nations League aufeinander. Wie ist die aktuelle Stimmung der beiden Mannschaften? Traditionell handelt es schließlich bei Deutschland gegen Italien um heiße Duelle zwischen den beiden Traditionsmannschaften. Doch kann Deutschland die gute Form bestätigen und sich weiter in Richtung Weltmeisterschaft in Katar einspielen?

Deutschland vor dem Spiel der UEFA-Nations League

Nach dem enttäuschenden K.O in der Vorrunde der WM 2018 in Russland und einem Aus im Achtelfinale der EM 2021, möchte die deutsche Nationalelf einen Neuanfang. Die Spieler sind motivierter denn je und wollen laut Bayern-Spieler Thomas Müller in der Nations League und bei der WM 2022 in Katar endlich wieder „für positive Fußballstimmung in Deutschland sorgen“.

Bundestrainer Hansi Flick blickt in freudiger Erwartung auf das Auftaktspiel gegen Italien und erwartet einen Gegner mit „echter Qualität“. Ziel sei es, in der Gruppe A3 den Sieg zu holen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Deutschland als Favoriten auf den Gruppensieg. Seiner Meinung nach könne Deutschland auch bei der WM in Katar überraschen und sei neben Frankreich und England einer der Favoriten für den WM-Titel. Die Stimmung in Deutschland scheint verhalten positiv. Mit ersten Erfolgen bei der UEFA Nations League könnte man jedoch eine euphorische WM-Stimmung entfachen.

Italien vor dem Spiel der UEFA Nations League

Nachdem Italien 2021 noch Europameister wurde, verloren sie überraschend in den Qualifikations-Playoffs und qualifizierten sich somit nicht für die WM 2022. Für die Italiener gibt es dennoch noch Hoffnung, falls Ecuador für die WM 2022 in Katar ausgeschlossen wird. Dann könnte theoretisch die Nationalmannschaft weiterkommen, die sich nicht qualifiziert hat und auf der FIFA Weltrangliste den höchsten Platz innehat. Dies wäre aktuell Italien. Die Nationalspieler hoffen somit noch, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar dabei zu sein.

Dabei dürfte Italien hochmotiviert in das Auftaktspiel der UEFA Nations League gegen Deutschland gehen. Trainer Roberto Mancini möchte in Zukunft mehr Tore schießen und weniger Fehler machen. Lothar Matthäus sieht in einem Interview weiterhin großes Potenzial, bei der italienischen Nationalmannschaft. Diese müssen sie in Zukunft nur ausschöpfen, um mit den ganz Großen mithalten zu können.

Aufstellung heute beim Länderspiel Deutschland gegen Italien

Die deutsche Startaufstellung wird von vielen bekannten Gesichtern und Top- Akteuren charakterisiert. Bundestrainer Hansi Flick möchte direkt mit einem Sieg starten. Deutschland spielt dabei in einem 4-2-3-1-System mit wahrscheinlich der folgenden Aufstellung.

Neuer – Kehrer, Rüdiger, Süle, Hofmann – Goretzka, Kimmich – Sané, Müller, Gnabry – Werner

Die Aufstellung von Italien besteht aus einem 4-3-3 mit den derzeit besten Spielern Italiens. Trainer der italienischen Nationalmannschaft ist Roberto Mancini.

Donnarumma – di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola – Pellegrini, Verrati, Tonali – Raspadori, Insigne – Belotti

Länderspiel Deutschland gegen Italien im TV

Das Länderspiel zwischen Deutschland und dem amtierenden Europameister Italien beginnt am Samstag, den 4. Juni um 20:45 und wird im Free-TV Live auf RTL übertragen. Übertragungsbeginn samt Vorbericht ist um 20:15 Uhr. Moderiert wird das spannende Duell von Florian König und kommentiert von Marco Hagemann. Als Experte wird Lothar Matthäus zu Gast sein.

Ausgetragen wird das Duell im Stadio DallÀra in Bologna, Italien. Schiedsrichter des Spiels ist der Serbe Srdjan Jovanovic. Die Nations League bietet einen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft 2022 in Katar und lässt die Vorfreude auf die WM weiter steigen – hoffentlich mit einem Sieg der deutschen Elf gegen Italien.

